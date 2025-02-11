"Если нет лишних 100$ каждый месяц, не заводите" — Кинолог раскрыл белорусам реальные расходы на собаку

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Опубликовано: 11.02.2025 11:52 , Обновлено: 13.02.2025

Собака — верный друг и член семьи, но перед тем как завести четвероногого спутника, стоит задуматься о его содержании. Многие будущие владельцы недооценивают реальные расходы на уход, питание и медицинское обслуживание питомца. Журналисты Telegraf.news поговорили с профессиональным кинологом Денисом Буркевичем, какой еще важный нюанс упускают белорусы при воспитании собаки и зачем нужны "минимум 100 лишних долларов" ежемесячно.

[info_b]Денис Буркевич - кинолог из Молодечно, профессиональный дрессировщик собак. Основатель центра спасения бездомных животных “Мечта”. Ведет блог в Instagram и TikTok.

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По словам специалиста, «проблема большинства белорусов в том, что они заводят собаку, не имея на неё средств». Он отметил, что кроме того, что питомца нужно кормить, стричь и лечить , надо ещё и правильно воспитывать с детства и обращаться за помощью к кинологу.

«Не ждите, когда он перерастёт свои проблемы. Зооагрессия, например, если уже есть, её не исправить. Но такую собаку хозяин может научиться контролировать», — рассказал Денис Буркевич.

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Зооагрессия — это агрессивное поведение животного, направленное на других животных. В случае с собаками это может проявляться в виде нападений, рычания, лая или других форм агрессии по отношению к другим собакам, кошкам или иным животным.

Зооагрессия может быть вызвана различными причинами, такими как недостаток социализации в раннем возрасте, генетическая предрасположенность, страх, конкуренция за ресурсы (еда, внимание хозяина) или негативный опыт в прошлом.

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Эксперт назвал обучение “очень длительным процессом”, который “требует желания, времени и денег”.

“Если у вас нет минимум 100 лишних долларов каждый месяц — не заводите собаку», — призвал он.

Денис Буркевич также добавил, что работать с собакой нужно с детства и регулярно, поскольку именно в этот период закладывается её характер. Исправлять поведение взрослого питомца гораздо сложнее.

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Что обязательно нужно покупать собаке?

Фото: freepik.com

В свою очередь, как подчеркнула американский кинолог Антонина Дик, окончательная сумма расходов на собаку зависит от огромного количества переменных. Например, от типа корма, будет ли он домашнего приготовления или куплен в магазине, а также от его марки и категории.

[info_b]Антонина Дик — американский профессиональный кинолог с десятилетним стажем. В 2016 году окончила вуз в США по специальности «Организация кинологической деятельности». Антонина прошла курсы в Американском клубе собаководства (Kennel Club), получив две дополнительные специальности: инструктора-укротителя и помощника судьи на кинологических соревнованиях.[/info_b]

Большая разница также в размерах собаки: например, чихуахуа понадобится гораздо меньше корма, чем ризеншнауцеру.

Кроме того, у четвероногого может быть непереносимость определенных ингредиентов, или же необходимость специальной диеты, назначенная ветеринаром. И это траты только в отношении корма!

Помимо этого необходимо регулярно приобретать новые игрушки для собаки , так как после игры с ними они часто приходят в негодность. Еще одна статья расходов — лакомства . Они особенно важны для самостоятельных занятий и занятий с кинологом.

Она также, как и Денис Буркевич, обратила внимание, что оплата работы кинолога — это тоже систематические расходы. Если вы хотите иметь дома управляемую и послушную собаку, то посещать занятия нужно не реже двух раз в неделю, считает специалист.

Фото: freepik.com

А еще необходимо будет учесть расходы, которые не обновляются ежемесячно. К ним относятся:

ошейники;

шлейки;

поводки;

намордники;

ветеринарные осмотры и исследования;

услуги грумера (если вы не стрижете собаку самостоятельно);

средства гигиены для ушей, глаз и зубов.

«Ветеринарный паспорт, витамины, лекарства от клещей и глистов, закуски, лежанки… Некоторым собакам также нужна одежда и воск для обработки лап», — подчеркнула эксперт.

Как ранее писал Telegraf.news, Денис Буркевич предупредил, что многие породистые собаки в Беларуси имеют плохую родословную, что может привести к непредсказуемому поведению и серьёзным проблемам для владельцев. Мы поговорили с ним и узнали, почему даже лабрадоры нередко оказываются неуправляемыми и агрессивными.

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