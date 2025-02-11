"Если нет лишних 100$ каждый месяц, не заводите" — Кинолог раскрыл белорусам реальные расходы на собаку
Собака — верный друг и член семьи, но перед тем как завести четвероногого спутника, стоит задуматься о его содержании. Многие будущие владельцы недооценивают реальные расходы на уход, питание и медицинское обслуживание питомца. Журналисты Telegraf.news поговорили с профессиональным кинологом Денисом Буркевичем, какой еще важный нюанс упускают белорусы при воспитании собаки и зачем нужны "минимум 100 лишних долларов" ежемесячно.
[info_b]Денис Буркевич - кинолог из Молодечно, профессиональный дрессировщик собак. Основатель центра спасения бездомных животных “Мечта”. Ведет блог в Instagram и TikTok.
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По словам специалиста, «проблема большинства белорусов в том, что они заводят собаку, не имея на неё средств». Он отметил, что кроме того, что питомца нужно кормить, стричь и лечить , надо ещё и правильно воспитывать с детства и обращаться за помощью к кинологу.
«Не ждите, когда он перерастёт свои проблемы. Зооагрессия, например, если уже есть, её не исправить. Но такую собаку хозяин может научиться контролировать», — рассказал Денис Буркевич.
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Зооагрессия — это агрессивное поведение животного, направленное на других животных. В случае с собаками это может проявляться в виде нападений, рычания, лая или других форм агрессии по отношению к другим собакам, кошкам или иным животным.
Зооагрессия может быть вызвана различными причинами, такими как недостаток социализации в раннем возрасте, генетическая предрасположенность, страх, конкуренция за ресурсы (еда, внимание хозяина) или негативный опыт в прошлом.
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Эксперт назвал обучение “очень длительным процессом”, который “требует желания, времени и денег”.
“Если у вас нет минимум 100 лишних долларов каждый месяц — не заводите собаку», — призвал он.
Денис Буркевич также добавил, что работать с собакой нужно с детства и регулярно, поскольку именно в этот период закладывается её характер. Исправлять поведение взрослого питомца гораздо сложнее.
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Что обязательно нужно покупать собаке?
В свою очередь, как подчеркнула американский кинолог Антонина Дик, окончательная сумма расходов на собаку зависит от огромного количества переменных. Например, от типа корма, будет ли он домашнего приготовления или куплен в магазине, а также от его марки и категории.
[info_b]Антонина Дик — американский профессиональный кинолог с десятилетним стажем. В 2016 году окончила вуз в США по специальности «Организация кинологической деятельности». Антонина прошла курсы в Американском клубе собаководства (Kennel Club), получив две дополнительные специальности: инструктора-укротителя и помощника судьи на кинологических соревнованиях.[/info_b]
Большая разница также в размерах собаки: например, чихуахуа понадобится гораздо меньше корма, чем ризеншнауцеру.
Кроме того, у четвероногого может быть непереносимость определенных ингредиентов, или же необходимость специальной диеты, назначенная ветеринаром. И это траты только в отношении корма!
Помимо этого необходимо регулярно приобретать новые игрушки для собаки , так как после игры с ними они часто приходят в негодность. Еще одна статья расходов — лакомства . Они особенно важны для самостоятельных занятий и занятий с кинологом.
Она также, как и Денис Буркевич, обратила внимание, что оплата работы кинолога — это тоже систематические расходы. Если вы хотите иметь дома управляемую и послушную собаку, то посещать занятия нужно не реже двух раз в неделю, считает специалист.
А еще необходимо будет учесть расходы, которые не обновляются ежемесячно. К ним относятся:
- ошейники;
- шлейки;
- поводки;
- намордники;
- ветеринарные осмотры и исследования;
- услуги грумера (если вы не стрижете собаку самостоятельно);
- средства гигиены для ушей, глаз и зубов.
«Ветеринарный паспорт, витамины, лекарства от клещей и глистов, закуски, лежанки… Некоторым собакам также нужна одежда и воск для обработки лап», — подчеркнула эксперт.
Как ранее писал Telegraf.news, Денис Буркевич предупредил, что многие породистые собаки в Беларуси имеют плохую родословную, что может привести к непредсказуемому поведению и серьёзным проблемам для владельцев. Мы поговорили с ним и узнали, почему даже лабрадоры нередко оказываются неуправляемыми и агрессивными.
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