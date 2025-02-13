Как обучить собаку любой команде? Кинолог объяснил, как поможет "зарплата" и "хлопок"

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Опубликовано: 13.02.2025 10:44 , Обновлено: 13.02.2025

Обучить свою собаку основным командам и воспитать её дисциплину — желание каждого хозяина. Зная механизм, по которому питомец овладевает навыком, и вооружившись терпением, сделать это возможно с любой собакой. Опытный кинолог и дрессировщик собак из Молодечно Денис Буркевич поделился с журналисткой Telegraf.news универсальным советом в работе с собаками для их воспитания.

Как пояснил Денис Буркевич, воспитание собаки очень похоже на воспитание детей. Животные, как и люди, поддаются влиянию, и в первую очередь по его словам важна правильная мотивация.

“Условно говоря, если сосед попросит вас помыть машину за 1000 долларов, то вы, вероятнее всего, согласитесь на это и даже будете ждать повторения такой щедрой акции. Также это работает и с животными: просто замените деньги на сосиски в этой концепции”, - объяснил принцип действия кинолог.

По словам эксперта, помимо мотивационного метода существует и второй — заставить животное что-то делать угрозами и насилием. Такая методика дрессировки активно использовалась у дрессировщиков в советский период.

“Это тоже метод, который вынудит как человека, так и животное сделать то, что нужно, но уже из страха. Я рекомендую выстраивать отношения с питомцем по принципу «начальник-подчинённый». Должна быть система мотивации и умеренная строгость. Поощряйте хорошее поведение угощением, плохое — строгим тоном и легким потягиванием поводка, например”, - порекомендовал Денис Буркевич.

При этом он подчеркнул, что бить питомца нельзя, но лёгкий “хлопок”, как элемент коррекции поведения допустим.

“Идя с собакой на прогулку, всегда берите ей «зарплату» — любую вкусняшку. Собака не должна работать бесплатно. Зная, что вы даёте сосиску, когда она не бежит за кошкой, она не будет этого делать. Так что счастье во вкусняшках!» - заверил эксперт.

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Денис Буркевич — профессиональный кинолог из Молодечно, дрессировщик собак, основатель центра спасения животных “Мечта”.

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Как долго нужно угощать питомца за выполнение команды?

В свою очередь кинолог из Одессы Татьяна, которая ведет блоги в TikTok и Instagram под ником bestie_kinolog, рассказала что, обучая собаку, важно закреплять эффект продолжительное время. Она посоветовала “не обманывать” питомца и давать угощение всякий раз, когда он выполняет команду верно.

“Понятно, что щенок будет подбегать по команде уже в первую неделю обучения,. Он её уже будет знать. Но если вы решите, что ваша собака уже всё знает и перестанете её подкреплять, особенно в первый месяц обучения, то эта команда как быстро пришла, так быстро и уйдёт”, - объяснила кинолог.

Эксперт подчеркнула, что сохранять вознаграждение необходимо на протяжении всего процесса обучения, который должен длиться по меньшей мере несколько месяцев. Обучение навыку нужно практиковать ежедневно на каждой прогулке с удобной периодичностью.

“Не обязательно давать команду часто. Это можно делать как раз в пару минут, так и раз в 10 минут. Но делайте это на протяжении всей прогулки, чтобы щенок умел концентрироваться в нужный момент”, - рассказала кинолог.

Процесс дрессировки собаки на практике она продемонстрировала на примере обучения щенка команде “ко мне” в видео.

https://www.tiktok.com/@bestie_kinolog/video/7427076171122199814?_r=1&_t=ZM-8tqgpf5iHbx

Кинолог также заметила, что во время обучения собака должна быть голодна и для вознаграждения лучше выбирать её любимые вкусняшки. Также не стоит забывать сопровождать правильное выполнение команд похвалой и положительными эмоциями.

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