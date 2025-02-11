"Процентов 80 просто монстры" — Кинолог назвал 5 пород собак, которых не стоит заводить в Беларуси

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Опубликовано: 11.02.2025 09:22 , Обновлено: 13.02.2025

При выборе собаки важно учитывать не только внешность и популярность породы, но и её характерные особенности. Опытный кинолог из Молодечно Денис Буркевич предупредил, что многие породистые собаки в Беларуси имеют плохую родословную, что может привести к непредсказуемому поведению и серьёзным проблемам для владельцев. Журналисты Telegraf.news поговорили с ним и узнали, почему даже лабрадоры нередко оказываются неуправляемыми и агрессивными.

[info_b]Денис Буркевич - кинолог из Молодечно, профессиональный дрессировщик собак. Основатель центра спасения бездомных животных “Мечта”. Ведет блог в Instagram и TikTok.

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Выбирая собаку для семьи, стоит проконсультироваться с кинологом, уверен эксперт. Каждая порода имеет свои особенности, и они далеко не всегда совпадают с реальными запросами людей, которые хотят её завести. Кроме того, породистые собаки в Беларуси, как правило, имеют плохую родословную, что может обернуться «неприятными сюрпризами».

«К сожалению, у нас в Беларуси отношение к породистым собакам очень обывательское, и многие, видя дешёвое объявление с породистыми щенками, рады сэкономить. Но в родословной таких питомцев, как правило, много чего намешано, и ожидать можно чего угодно», - рассказал эксперт.

Так, например, обычно спокойные и уравновешенные лабрадоры, которых принято считать идеальными поводырями в Беларуси, таковыми не являются.

« Белорусские лабрадоры часто совсем неспокойные : носятся как заведённые. Они неуправляемы и агрессивны. Впоследствии от них часто избавляются, выбрасывая на улицу. То же самое касается и других пород. Процентов 80 доберманов у нас, например, просто неконтролируемые монстры и так далее. Породистую собаку, если и брать, то с родословной и у хорошего заводчика, и она не будет стоить дёшево», - объяснил эксперт.

Также по мнению Буркевича, “если у вас нет денег и времени на работу с кинологом — не заводите крупных и опасных собак, таких как немецкие овчарки, доберманов и ротвейлеров ».

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Фото иллюстрационное. Автор: senivpetro/freepik.com

Самые опасные породы собак - закон Беларуси и исследования

Отметим, что в Беларуси есть официальный список из 40 потенциально опасных собак. Его утвердило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в постановлении от 12 декабря 2001 г. № 40 “О некоторых вопросах разведения, содержания, ввоза в Республику Беларусь, а также обучения владельцев потенциально опасных пород собак”.

Согласно документу, в перечень входят такие породы собак, как:

Айну. Акабаш. Американский пит-бультерьер. Американский стаффордширский терьер. Анатолийский карабаш. Английский мастиф. Бельгийский мастиф. Бордоский дог. Бульмастиф. Бультерьер.

И еще 30 пород, которые можно посмотреть по ссылке или в галерее ниже.













А вот что говорят данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и некоммерческой американской организации DogsBite.org.

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Список этих опасных пород составлен сайтом The Smart Canine на основе двух статистических данных:

Сколько человеческих жертв (смертей) произошло из-за этой породы собак?

Сколько нападений со стороны представителей этой породы было зарегистрировано?

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Питбуль. 2. Ротвейлер. 3. Немецкая овчарка. 4. Бульдог. 5. Английский мастиф. 6. Сибирский хаски. 7. Лабрадор-ретривер. 8. Боксер. 9. Доберман-пинчер. 10. Акита-ину.

Питбуль

Важно отметить, что не все породы собак в этом списке действительно опасные без исключения. Кроме того, есть причины, по которым некоторые животные кусаются чаще других. Так, есть породы собак, которые просто имеют более высокую тенденцию к проявлению агрессивного поведения.

Поэтому перед тем, как завести четвероногого друга, необходимо посоветоваться с профессиональным кинологом, а после - обязательно водить питомца на занятия с экспертом.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Денис Буркевич рассказал на своей страничке в TikTok, какая неочевидная ошибка хозяев собак приводит к тому, что их питомцы вырастают агрессивными.

«Удивляются, почему не стала послушной» — Белорусский кинолог рассказал, какая ошибка хозяев приводит к агрессии собак

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