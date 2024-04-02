Учёные открыли протеин, замедляющий старение. Его взяли у тихоходок и внедрили в клетки людей

Опубликовано: 02.04.2024 20:57 , Обновлено: 02.04.2024

Ученые обнаружили, что белки в организме тихоходок могут замедлять метаболизм в клетках человека, и это достижение в один прекрасный день может привести к созданию технологий, замедляющих процесс старения.

Исследовательская группа в Университете Вайоминга (UW) в США, обнаружила, что тихоходки используют белки, которые образуют гели внутри их клеток, чтобы замедлить жизненные процессы. Учёные ввели эти белки в клетки человека и обнаружили, что молекулы сгущаются и замедляют метаболизм, как у тихоходок.

[inf]Тихоходки, существа размером менее полмиллиметра в длину, - одна из самых неуязвимых и загадочных форм жизни в мире, демонстрирующая способность выживать в экстремальных условиях. Они могут пережить полное отсутствие воды, замораживание, нагревание до температуры более 150 градусов по Цельсию, облучение в несколько тысяч раз выше того, которое может выдержать человек, и даже выжить в космическом вакууме.[/inf]

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Исследователи также обнаружили, что, когда клетки человека, продуцирующие эти белки, были переведены в состояние анабиоза, они стали более устойчивыми к стрессовым изменениям. Было также обнаружено, что процесс, передающий некоторые способности тихоходок клеткам человека, является обратимым.

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“Когда стресс проходит, гели растворяются, а клетки человека возвращаются к своему нормальному метаболизму”, - поделился открытием соавтор исследования Томас Бутби из Калифорнийского университета.

Предыдущие исследования показали, что версии тихоходочных белков могут быть использованы для стабилизации важного фармацевтического препарата, используемого для лечения людей с гемофилией, сообщило издание The Independent.

Однако новое открытие может привести к разработке новых технологий по введению отдельных клеток в анабиоз или даже целых организмов. Что, в свою очередь, приведет к замедлению старения.

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В конечном счёте, белки тихоходок могут быть использованы для того, чтобы разработать новые методы лечения людей и без введения их в анабиоз.

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