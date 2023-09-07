4 признака того, что вы теряете память. Как отличить простую забывчивость от патологии?

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Опубликовано: 07.09.2023 09:50 , Обновлено: 07.09.2023

Все когда-то что-то забывают в повседневной суете. Однако иногда невинная забывчивость может постепенно и незаметно перерасти в серьезные проблемы с памятью, требующие медицинской помощи. На какие признаки следует обратить внимание в себе или близком вам человеке? Как проявляется потеря памяти? И когда обращаться к врачу?

С возрастом происходит естественное ухудшение когнитивных функций. Процесс старения мозга начинается довольно рано – первые симптомы мы можем наблюдать уже до тридцати лет. С возрастом наша память ухудшается, нам труднее усваивать определенную информацию, мы чаще забываем.

На ранних стадиях потери памяти бывает трудно отличить естественное от патологического старения. Доктор Реза Хоссейни Гоми, нейропсихиатр в Медицинской школе Массачусетского университета, в интервью eatthis.com перечислила признаки того, что проблемы с памятью могут быть более серьезными, чем вам может показаться.

“Что-то не так”

Первым признаком, по мнению доктора Хоссейни, является постепенное осознание того, что «что-то не так». Больные могут заметить, что они медленнее думают и часто не могут подобрать нужное слово. Они также часто задают одни и те же вопросы несколько раз, потому что не помнят ответов.

Тревожным сигналом является также забывание действия, которое собиралось совершить. Такие изменения тревожат, но их легко игнорировать, потому что кто из нас не забывает. У нас в голове так много всего, что невозможно все запомнить. К сожалению, в какой-то момент приходит ощущение, что «что-то не так» с нашей способностью запоминать.

Маленькие ошибки

Рассеянность не является поводом для беспокойства, если только она не случается часто и не приводит к опасным ситуациям. Люди, у которых есть провалы в памяти , чаще допускают ошибки — они могут забыть оплатить счет или оплачивают один и тот же счет несколько раз. Они могут забыть, что начали какое-то действие, например приготовление пищи, и вспоминать только тогда, когда что-то происходит, например, когда кастрюля начинает гореть.

Еще они чаще задаются вопросом, действительно ли они закрыли дверь, выключили газ в плите. Они также могут не помнить дорогу домой из знакомых им мест. Все это вызывает растерянность и тревогу.

Беспокойство родственников

Этот третий предупреждающий знак может побудить вас обратиться к врачу. Когда близкие начинают нам указывать на то, что с нашей памятью что-то не так, это повод задуматься о своем здоровье.

Снижение когнитивных функций с возрастом – это нормально, но если близкие вам люди замечают, что «что-то не так» и забывчивость все чаще приводит к опасным ситуациям, это нельзя игнорировать. Родственники могут заметить беспокойство, беспомощность по отношению к определенным видам деятельности или изменения в общем функционировании.

Тяжелая потеря памяти

Все более сильное ощущение, что «что-то не так», забывание имен друзей, дат, событий – это верхушка айсберга. Проблемы с памятью могут сопровождаться апатией и помутнением сознания. Существует и недопонимание, особенно если мы обладаем хорошим физическим здоровьем, что ущерб психике нету при общем нормальном состоянии.

Все это может вызвать даже подозрительность к близким и страх перед ними (они же “попусту” донимают вас своим беспокойством). На этом этапе визит к специалисту обязателен.

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