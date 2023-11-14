С этим тестом "на старение мозга" справляются не все. Каких трех животных нужно найти на картинке?

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Опубликовано: 14.11.2023 12:38 , Обновлено: 30.11.2023

Головоломки на восприятие, кажется, популярны во все времена. В Сети предложили пользователям найти на иллюстрации несколько скрытых элементов. При этом, как нас уверяют, именно таким образом можно проверить, стареет ли наш мозг.

Давно известно, что мозг можно и нужно тренировать. В этом помогают, в том числе, решение логических головоломок, тренировка памяти или просто работа над внимательностью.

На рисунке изображена простая сцена: отец и двое его детей строят в саду будку для бегающей вокруг собаки. Однако веселый четвероногий пес — не единственное животное на картинке. Наша задача — найти бабочку, летучую мышь и утку.

Говорят, что если мы достаточно внимательны и наш мозг “молод”, то мы должны без проблем справиться с этой задачей.

Многие интернет-пользователи признались, что головоломка не самая простая. Некоторые люди, принявшие вызов, отметили, что легче всего найти утку. А вот с другими животными дело обстоит сложнее.

“Не скажу, что легко было”, “Я нашел утку и бабочку”, “Тест на старение мозга. Я сидела над ним 8 минут, мне 18, а бабушка сразу все заметила”, — поделились любители головоломок.

Правильный ответ

Готовы ли вы узнать разгадку?

Бабочка спряталась среди листьев деревьев. Летучая мышь разместилась между стволом и рукой девочки. Утка, напротив, расположилась рядом с собакой и молотком. Удалось ли вам найти всех животных?

Ранее Телеграф предлагал проверить свое зрение с помощью другой оптической игры-иллюзии. Сможете ли вы заметить крошечную панду, спрятавшуюся среди студентов на этой старой фотографии? Оказывается, у большинства людей не получается.

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