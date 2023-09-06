Российская Академия наук предложила белоруске сымитировать полет на Луну

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Опубликовано: 06.09.2023 18:24 , Обновлено: 06.09.2023

Белоруске Ольге Мастицкой предложили участвовать в международном изоляционном проекте SIRIUS-23 – эксперименте по имитации полета на Луну. Пройдет он в специальном комплексе на базе РАН. Мастицкая ранее входила в число кандидатов на полет на МКС.

Всего отобрали восемь человек: в состав экипажа включили шесть россиян, белоруску и египтянина. Кандидаты уже приступили к начальной подготовке и сбору данных по запланированной исследовательской программе.

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Главной целью эксперимента является “изучение механизмов адаптации организма человека к условиям годовой изоляции в гермообъекте с искусственной средой обитания, имитирующей пилотируемый космический полет”, рассказали в РАН.

Кроме того, идет отработка различных систем, чтобы выполнить проверку медико-технического комплекса, исследовательского оборудования и определить места размещения аппаратуры.

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“Начальный период подготовки экипажа позволит членам ознакомиться с наземным экспериментальным комплексом, различными системами, включая составные части управления и жизнеобеспечения”, – сказали в институте.

[info_b]Международный проект SIRIUS проводится на базе института РАН и включает серию изоляционных экспериментов по имитации полетов в космосе. Уже состоялись эксперименты длительностью 17 суток (в 2017 году), четыре месяца (2018–2019), восемь месяцев (2021–2022). В рамках проекта планируется провести три годовых эксперимента, первый из них начнется в ноябре 2023 года.[/info_b]

Напомним, Ольга Мастицкая вошла в число шести кандидаток от Беларуси, которые претендовали на полет на МКС. Но для этого выбрали бортпроводницу авиакомпании “Белавиа” Марину Василевскую (основной кандидат) и хирурга РНПЦ детской хирургии Анастасию Ленкову (дублер).

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