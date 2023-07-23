В Роскосмосе назвали точную дату полета белоруски на МКС

Опубликовано: 23.07.2023 15:30 , Обновлено: 23.07.2023

В госкорпорации "Роскосмос" 23 июля озвучили точную дату запуска космического корабля "Союз МС-25", на котором на Международную космическую станцию (МКС) планируют отправить, в том числе, женщину-космонавта из Беларуси. На днях две белоруски - Марина Василевская и Анастасия Ленкова - прибыли в Звездный городок научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина под Москвой.

Как сообщили в “Роскосмосе”, полёт назначен на 13 марта 2024 года. На протяжении ближайших восьми месяцев две девушки, отобранные в Беларуси из шести кандидаток и успешно прошедшие медицинское обследование в России, будут изучать системы корабля «Союз МС», российского сегмента МКС, а также пройдёт обучение по работе в нештатных ситуациях.

В “Роскосмосе” сообщили, что Марину Василевскую включили в основной экипаж 21-й экспедиции на МКС. Планируется, что в неё также войдёт ещё один космонавт из Беларуси - Олег Новицкий, а третьим член экипажа станет астронавтка из NASA Трейси Дайсон.

Анастасию Ленкову включили в дублирующий экипаж, куда также вошли космонавт “Роскосмоса” Иван Вагнер и астронавт NASA Доналд Петтит.

Как ожидается, в составе 21-й экспедиции белорусская космонавтка проведёт на МКС 12 суток. Вернуться на Землю она должна будет на корабле «Союз МС-24» вместе с Олегом Новицким и астронавтом NASA Лорал О’Хара.

Ранее депутат Палаты представителей Александр Шипуло рассказал, почему Беларусь решила отправить в космос именно женщину.

Депутат объяснил, почему в космос от Беларуси решили отправить женщину — «Мужчины уже были»