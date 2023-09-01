НАСА показало новый кратер на Луне, появившийся из-за России

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Опубликовано: 01.09.2023 10:05 , Обновлено: 01.09.2023

Национальное космическое агентство США (НАСА) обнародовало новые снимки поверхности естественного спутника Земли, на которых отчётливо видны следы разбившейся российской автоматической станции "Луна-25". На фотографиях видно, что на месте падения аппарата возник новый кратер, диаметр которого, по оценкам ученых, достигает десяти метров.

Снимки зоны крушения “Луна-25” удалось получить благодаря орбитальному лунному разведывательному зонду НАСА (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO). Американские учёные сравнили снимки исследуемой области, сделанные в июне 2022 года, с новыми фотографиями, сделанными 24 августа 2023 года, после сообщений о потере российской лунной станции.

Новый кратер диаметром около десяти метров был обнаружен на уровне 360 метров ниже уровня лунной поверхности на крутом юго-западном склоне 42-километрового кратера-спутника Понтекулан G. Он расположен примерно в 400 километрах от расчетной точки прилунения “Луны-25”.

Фото НАСА: место предполагаемого крушения "Луны-25"

В НАСА предположили, что во время прилунения российский аппарат “столкнулся с некой аномалией”, что и привело к его крушению.

«Прекратила существование» — В «Роскосмосе» подтвердили потерю «Луны-25»

Напомним, российская автоматическая станция «Луна-25» 19 августа не смогла выполнить маневр по переходу на предпосадочную орбиту с заданными параметрами из-за «нештатной ситуации». На следующий день в «Роскосмосе» заявили, что аппарат «прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны», а на Западе прямо назвали эту неудачу «унижением» России.

Могут повторить? В «Роскосмосе» обсудили даты повторного полета на Луну

Несмотря на эту неудачу, в госкорпорации “Роскосмос” 25 августа заявили о планах повторить лунную миссию. Ещё одну попытку высадить исследовательский космический аппарат на Южный полюс естественного спутника Земли россияне намерены предпринять в 2025-2026 годах.