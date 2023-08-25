Могут повторить? В "Роскосмосе" обсудили даты повторного полета на Луну

Опубликовано: 25.08.2023 13:22 , Обновлено: 25.08.2023

В Госкорпорации "Роскосмос" 25 августа заявили о планах повторить лунную миссию, которая ранее закончилась провалом и потерей автоматической станции "Луна-25". Ещё одну попытку высадить исследовательский космический аппарат на Южный полюс естественного спутника Земли россияне намерены предпринять в 2025-2026 годах.

Глава “Роскосмоса” Юрий Борисов в ходе встречи с коллективом НПО им. С. А. Лавочина, которое занималось созданием станции “Луна-25”, обсудил с российскими учёными возможные причины провала недавней лунной миссии и дальнейшие перспективы исследований на спутнике Земли. По словам Борисова, неудача “Луны-25” “не ставит “на стоп” перспективы освоения Луны”.

“Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении”, — цитирует пресс-служба госкорпорации “Роскосмос” слова её гендиректора.

По словам Борисова, и российские конструкторы, и учёные “горят идеей продолжения лунного проекта”. Поэтому в “Роскосмосе” предложили в качестве одного из вариантов продолжения программы рассмотреть возможность повторения миссии через несколько лет.

«Прекратила существование» — В «Роскосмосе» подтвердили потерю «Луны-25»

Напомним, российская автоматическая станция “Луна-25” 19 августа не смогла выполнить маневр по переходу на предпосадочную орбиту с заданными параметрами из-за “нештатной ситуации”. На следующий день в “Роскосмосе” заявили, что аппарат “прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны”, а на Западе прямо назвали эту неудачу “унижением” России.

«Роскосмос» назвал причину «унижения» на Луне. На Западе тоже

Тем временем Индия тремя днями позже объявила об успешной высадке на Луну комического аппарата “Чандраян-3”. Таким образом Индия опередила Россию и стала первой страной, успешно приземлившей космический аппарат вблизи Южного полюса Луны.

Индийский аппарат «Чандраян-3» успешно сел на южном полюсе Луны