Стало известно имя белорусской стюардессы, которую решили отправить в космос

Опубликовано: 29.05.2023 18:17 , Обновлено: 29.05.2023

Посольство Беларуси в России 29 мая сообщило, кого из белорусок решили отправить в космос с миссией. Также там назвали командира корабля, бортинженера и дублеров.

Так, в основной экипаж для полета на Международную космическую станцию (МКС) назначили бортпроводницу авиакомпании “Белавиа” Марину Василевскую.

Также, согласно данным Центра подготовки космонавтов, командиром корабля станет уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий. А в качестве бортинженера в космос должен отправится астронавт NASA Колдвелл-Дайсон Трейси.

Кроме того, дублерами назначили космонавта Ивана Вагнера, белорусского детского врача Анастасию Ленкову и астронавта NASA Петтит Дональда Роя.

Известно, что сроки полета экипажа решили сдвинуть с осени 2023 года на весну 2024 года. На борту МКС белорусская космонавтка должна будет заниматься исследованиями, связанными с возможными межпланетными путешествиями и длительным пребыванием в космосе.

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