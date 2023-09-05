Пентагон раскрыл, где в мире чаще всего видели НЛО

Опубликовано: 05.09.2023 19:07 , Обновлено: 16.09.2024

Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Минобороны США опубликовал карту мира с отметками наибольшего количества наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) с 1996 по 2023 год. Документ разместили на официальном сайте ведомства.

Согласно карте, за последние 27 лет НЛО чаще всего видели на восточном и западном побережьях США, возле японских городов Хиросима и Нагасаки, а также над такими крупными центрами Ближнего Востока, как Багдад, Доха и Дубай.

В AARO не указали точное количество наблюдений за НЛО за этот период. Также в кратком отчете ведомства приводятся основные характеристики НЛО, составленные по словам очевидцев. Так, согласно документу, чаще всего люди видели в небе круглые или сферические предметы диаметром от одного до четырех метров белого или серебристого цвета, находившиеся на высоте от трех до 10 км.

Напомним, ранее Телеграф писал, что экс-агент ЦРУ заявил, что американцы обнаружили 12 мест крушения НЛО.

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А в мае 2016 года неопознанные летающие объекты посетили Минск и устроили в небе парад. Сразу нескольким очевидцам удалось заснять на видеокамеру яркие огни неизвестного происхождения, которые загорались и гасли, создавая различные геометрические фигуры.

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