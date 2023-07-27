Экс-агент ЦРУ заявил, что американцы обнаружили 12 мест крушения НЛО
Дэвид Груш, в прошлом агент ЦРУ выступая в конгрессе США заявил, что американцы обнаружили 12 мест крушения НЛО и извлекли из них биологические останки нечеловеческого происхождения.
Это первые публичные слушания в конгрессе о существовании внеземных цивилизаций, сообщил apnews.
Экс-агент ЦРУ утверждает, что власти США скрывают то, что военные ранее находили места крушений НЛО, и более того - реконструируют их. По мнению Груша, США знали о внеземной жизни еще с 1930-х годов. Он сказал, что он сам и многие другие военные сталкивался с НЛО.
Так, военный пилот в отставке Райан Грейвз рассказал, что в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. По его словам, свыше 30 человек из его группы наблюдали похожее явление.
Груш утверждает, что правительство США готовит репрессии против него и его коллег за сказанное об НЛО.
В свою очередь Пентагон не согласен с заявлением Груша о сокрытии информации о НЛО.
Все свидетели, опрошенные в Конгрессе, считают подобные неопознанные объекты потенциальной угрозой для США.
Другие свидетельства об НЛО
Это далеко не первый случай, когда в США заявляли о контактах с НЛО. Так, американский конгрессмен заявил, что инопланетяне существуют.
Тим Берчетт, член комитета Палаты представителей Конгресса США, рассказал о существовании инопланетян. Более того, по его словам, правительство США знает о существовании инопланетян еще с конца 19 века:
Ранее Телеграф писал, что в мае 2016 года неопознанные летающие объекты посетили Минск и устроили в небе парад. Сразу нескольким очевидцам удалось заснять на видеокамеру яркие огни неизвестного происхождения, которые загорались и гасли, создавая различные геометрические фигуры:
А в Польше сняли самое четкое фото с НЛО. Эксперты проверили на реальность:
Заметили НЛО в Китае на границе с Россией:
В Китае заметили НЛО на границе с Россией
О том, что активизировались НЛО, заявили и в Киеве: