В Китае заметили НЛО на границе с Россией

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Опубликовано: 14.02.2023 14:40 , Обновлено: 16.09.2024

В китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, в небе заметили неопознанные летающие объекты. Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на издание «Хуаньцю шибао».

В соцсетях появились фотографии и видео предполагаемого НЛО:

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СМИ пишут, что китайские власти «никаких оповещений об учениях не давали», но «призвали не беспокоиться». При этом объяснить явление никто пока не может.

Ранее, 12 февраля, об НЛО в небе сообщали жители провинции Гуандун.

Напомним, что в США 12 февраля военный истребитель F-16 сбил неопознанный летающий объект (НЛО) восьмиугольной формы над озером Гурон на высоте около 6 км. Это уже четвертый подобный случай с начала февраля. Глава NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) Глен ван Хёрк допустил, что объекты имеют внеземное происхождение.

Однако позже в Белом доме заявили, что речи о инопланетном вторжении не идет.