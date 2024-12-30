От кого дети наследуют интеллект, а от кого бессоницу? Учёные назвали 5 особенностей, которые чаще переходят от одного из родителей

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Опубликовано: 30.12.2024 09:58 , Обновлено: 30.12.2024

Споры о том, на кого же похож родившийся ребёнок, наверняка не обходят ни одну семью. Однако, как выяснили учёные, есть как минимум 5 особенностей организма, которые дети почти всегда наследуют от одного из родителей.

Генетический код каждого человека состоит примерно из 20 000 генов, которые влияют на его физические характеристики, здоровье и даже личность.

Некоторые признаки, такие как цвет глаз, веснушки и ямочки на щеках, зависят от одного гена, в то время как другие, например, цвет волос и рост, определяются комбинацией нескольких генов.

Существует множество способов наследования генов от родителей.

Первый из них — это доминантный ген, который может быть унаследован только от одного родителя для проявления соответствующего признака у ребенка. В отличие от него, рецессивные гены требуют передачи от обоих родителей для проявления.

Например, карие глаза являются доминантным признаком. Если один из родителей имеет карие глаза, то вероятнее всего они проявятся и у ребёнка. Голубые глаза, напротив, являются рецессивным признаком, и для их проявления оба родителя должны иметь этот ген.

Кроме того, существуют более сложные модели наследования, одной из самых распространенных является Х-сцепленное наследование.

Признаки, связанные с X-хромосомой, зависят от вариантов генов на этой хромосоме. Цвет волос — один из таких примеров, а также заболевания, такие как серповидноклеточная анемия или муковисцидоз.

В среднем дети унаследуют 50% генов от каждого из родителей. Тем не менее, некоторые черты могут передаваться с большей вероятностью от матери или отца.

Интеллект от матери

Интеллект является еще одним примером признака, связанного с Х-хромосомой. Поскольку у женщин есть две Х-хромосомы, а у мужчин — только одна, женщины в два раза чаще передают гены, связанные с интеллектом, как это показали исследования.

В исследовании, проведенном в 2006 году Отделом социальных наук и общественного здравоохранения Медицинского исследовательского совета в Глазго, Шотландия, было опрошено 12 686 человек в возрасте от 14 до 22 лет в период с 1994 по 2004 год.

Результаты показали, что IQ участников в среднем отличался от IQ их матерей всего на 15 баллов.

Исходя из этого, исследователи пришли к выводу, что наиболее точным индикатором интеллекта человека является IQ его матери.

Тем не менее, генетика — это не единственный фактор, влияющий на уровень интеллекта.

На самом деле, исследования близнецов показывают, что лишь около 40% интеллекта можно отнести к наследственным факторам. Оставшиеся 60% составляют влияние окружающей среды, включая образование, питание и общее состояние здоровья.

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Раннее половое созревание от отца

Вы проявились как акселерат, относительно своих сверстников? Вероятнее всего нужно казать за это “спасибо” отцу.

Исследование 2013 года, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показало, что мутации в гене MKRN3 связаны с ранним началом полового созревания — до восьми лет у девочек и до девяти лет у мальчиков.

В рамках этого исследования ученые проанализировали геномы 32 человек из 15 семей, столкнувшихся с ранним половым созреванием.

Результаты показали наличие мутаций в гене MKRN3 у 15 участников из пяти семей.

Во всех случаях мутировавший ген был унаследован от отца.

Исследователи пришли к выводу, что эти мутации «разрешают» более раннее начало полового созревания, заставляя детей проходить этот этап взросления раньше своих сверстников.

Тем не менее, как и в случае с интеллектом, генетика — не единственный фактор, влияющий на начало полового созревания.

Хотя установить точные причины раннего полового созревания в каждом конкретном случае сложно, к другим возможным факторам можно отнести прием гормональных препаратов, наличие рака и особенности диеты.

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СДВГ от матери

Если у вас диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), это может быть связано с генами, которые влияют на химический состав мозга вашей матери.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry в 2010 году, показало, что вероятность развития СДВГ у детей, чьи матери имели низкий уровень серотонина, была в 1,5–2,5 раза выше, чем у детей с матерями, имеющими нормальный уровень этого гормона.

[info_b]Серотонин — это гормон, который передает сигналы между нервными клетками как в мозге, так и по всему организму. Он играет ключевую роль в регулировании настроения, сна, пищеварения и сексуального влечения.[/info_b]

Выработка серотонина контролируется несколькими генами, среди которых наиболее важными являются TPH1 и TPH2. Определенные мутации в этих генах могут приводить к нарушению производства серотонина, и у матерей с такими мутациями чаще рождаются дети с СДВГ.

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Фертильность от отца

Фертильность дочери может зависеть от гена, унаследованного от отца.

Яйцеклетки человека содержат центриоли — цилиндрические органеллы, которые играют важную роль в формировании веретен во время клеточного деления. Однако в процессе развития яйцеклеток эти центриоли должны быть естественным образом удалены.

Если центриоли не удаляются, яйцеклетка становится нежизнеспособной.

Исследование 2016 года, опубликованное в журнале Science, показало, что некоторые женщины могут стать бесплодными из-за наследования от отцов дисфункционального гена, который мешает удалению центриолей из яйцеклеток.

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Режим сна от матери

Если вы испытываете проблемы с бессонницей, велика вероятность, что и ваша мама сталкивалась с этой проблемой.

Исследование, проведенное в 2023 году и опубликованное в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry, показало, что дети матерей, страдающих бессонницей, имеют более высокий риск развития аналогичных расстройств сна.

Это указывает на то, что предрасположенность к бессоннице может передаваться от матери к ребенку.

Согласно обзору 2012 года, около 35% людей с бессонницей имеют близких родственников с подобными проблемами, причем чаще всего это именно матери.

Тем не менее, бессонница является сложным расстройством, которое может возникать из-за множества факторов. Наличие бессонницы у вашей мамы не гарантирует, что вы столкнетесь с этой проблемой, хотя это и повышает вероятность ее возникновения.

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