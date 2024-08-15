Можно ли заниматься сексом в космосе? Узнали, были ли такие случаи и как делать это без гравитации

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Опубликовано: 15.08.2024 15:01 , Обновлено: 15.08.2024

Застрявшие на МКС астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, согласно последним данным Nasa, проведут на станции по меньшей мере 6 месяцев вместо запланированных 8 дней. Это обстоятельство вынудило некоторых комментаторов в соцсетях строить предположения о том, чем можно заниматься в космосе такое продолжительное время. В одной из таких дискуссий зародился вопрос: "А можно ли заниматься сексом в космосе?". Издание Daily Mail отыскало ответ на этот вопрос.

Хотя астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс оба состоят в браке со своими партнерами на Земле, это не помешало некоторым особо изощрённым подписчикам NASA в соцсети Х задаться любопытным и достаточно животрепещущим вопросом. Возможен ли секс в космосе и происходило ли что-то подобное когда-либо?

Согласно официальной версии NASA, ни один человек никогда не занимался сексом в космосе. Там подчеркнули, что астронавты не просто люди, но и “высококвалифицированные профессионалы, работающие в условиях чрезвычайно высокого стресса”.

Более того, даже если бы кому-то пришло в голову заняться чем-то подобными на станции МКС, то это едва ли прошло незамеченным. На станции очень мало личных зон, и она находится под постоянным наблюдением.

Однако однажды NASA, сами того не зная, отправили молодоженов в космическую миссию. Случилось это в 1992 году. В составе экипажа космического челнока «Индевор» оказались Марк Ли и Джен Дэвис, которые тайно поженились годом ранее.

Джен Дэвис и Марк Ли единственная супружеская пара, побывавшая в космосе. Однако никаких подтверждений тому, что они занимались сексом в космосе нет.

И NASA и молодожены отрицали, что когда-либо воспользовались возможностью, находясь на станции, однако узнать это наверняка едва ли ли представляется возможным.

Как бы то ни было после этой миссии NASA подписало официальное постановление о том, что супружеские пары не могут летать вместе. А в 2010 году открыто заявило, что не допускает секса между астронавтами.

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Возможен ли секс в космосе?

Эксперты утверждают, что секс в космосе физически возможен, но будет сопряжён с рядом трудностей.

Ничто не мешает астронавтам преодолеть трудности, связанные с сексом в условиях микрогравитации. Однако низкое либидо и эректильная дисфункция могут осложнить ситуацию.

Наибольшие риски связаны с беременностью. Эксперты не уверены, могут ли микрогравитация и радиация нанести вред развивающемуся плоду.

Некоторые исследования предполагают, что развитие в космосе может привести к врожденным дефектам у детей.

По мнению доцента кафедры репродуктивной и физиологии развития Ноттингемского университета доктор доктора Адама Уоткинса, самой большой проблемой секса в космосе может отсутствие гравитации и приватности.

Однако он отметил, что, хотя это и потребует некоторых акробатических решений, “нет ничего, что не смогла бы преодолеть человеческая изобретательность”.

Так, например, у астронавтов есть специальное приспособление, позволяющее делать сердечно-лёгочную реанимацию в условиях отсутствия гравитации. Это специальный стенд, на котором закрепляется пациент и спасатель.

Ещё одним решением проблемы с гравитацией во время секса может стать применение липучек, которые используют космонавты на МКС.

Внутри «спальни» МКС не так уж много места для передвижения, но липучки на стенах могли бы выступить одним из способов преодоления логистических трудностей, связанных с сексом в космосе.

Но даже если пара сможет преодолеть логистические проблемы, физиологические барьеры все равно могут стать препятствием. Воздействие условий космоса вызывает серьезные нарушения гормональных циклов астронавтов, включая снижение уровня эстрогена.

Этот гормональный дисбаланс приводит к снижению либидо, что может вообще лишить астронавтов желания заниматься сексом.

«Могут возникнуть некоторые биологические проблемы, например, в космосе сложнее достичь и поддерживать эрекцию, чем здесь, на Земле, из-за изменений артериального давления, которые происходят во время пребывания в космосе», - рассказал доктор Уоткинс.

Кроме того, в условиях микрогравитации кровь не циркулирует по телу, как обычно, а стремится к голове.

Помимо того, что прилив крови влияет на зрение астронавтов и делает их лица одутловатыми, он также может привести к тому, что мужчины-космонавты не смогут поддерживать эрекцию.

[info_b]Некоторые исследования показывают, что прилив крови к голове в условиях микрогравитации может затруднить поддержание эрекции. Исследования на крысах показали, что имитация микрогравитации и радиация приводят к длительной эректильной дисфункции.[/info_b]

Тем не менее ряд астронавтов подтвердили, что в космосе возможно возникновение эрекции.

Бывший астронавт НАСА Майк Маллейн зашел так далеко, что предположил, что пребывание в космосе оказывает эффект, подобный эффекту Виагры.

Таким образом секс в космосе, несмотря на неудобства и неприятные ощущения вероятнее всего возможен.

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Могут ли космонавты заниматься сексом в космосе?

Однако тот факт, что секс в космосе возможен, не обязательно означает, что он целесообразен. Самая большая проблема для космонавтов, думающих об интимной близости, — это риск беременности.

Большинство женщин, путешествующих в космос принимают противозачаточные средства, чтобы отсрочить менструацию, но это ни в коем случае не является обязательным.

Поскольку NASA ввело полный запрет на секс в космосе, на борту станции нет других средств контрацепции.

Ряд исследований показали, что забеременеть в космосе крайне сложно, а потенциально даже невозможно.

Однако доктор Уоткинс отмечает, что поскольку никто никогда не беременел в космосе, мы просто не можем знать, какими будут последствия.

«Повреждение ДНК из-за высоких уровней космической радиации — это реальная проблема. Астронавты, которые проводят шесть месяцев в космосе, подвергаются примерно такому же количеству радиации, как 1000 рентгеновских снимков грудной клетки», - рассказал эксперт.

Недавнее исследование, проведенное на МКС, показало, что эмбрионы мышей, которые развивались на МКС в течение 4 дней, не имели никаких признаков повреждений.

Однако более раннее исследование, наоборот, показало, что эмбрионы мышей, развивавшиеся в космосе, «содержат серьезные повреждения ДНК».

Как отметил эксперт, на основании данных которые есть сейчас знать точно, каковы будут последствия для нерожденного ребенка нельзя.

«До недавнего времени воспроизводство в космосе не было главным приоритетом для различных космических агентств. Теперь, когда существуют планы колонизации Луны и даже Марса, вопрос о том, как мы будем заселять другие миры, стал более актуальным, и его необходимо будет решить, если мы хотим основать, поддерживать и развивать человеческие колонии за пределами Земли», - заключил доктор Уоткинс.

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