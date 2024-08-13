Учёные NASA нашли на Марсе океан жидкой воды? Вот где может быть спрятан

Опубликовано: 13.08.2024 10:57 , Обновлено: 13.08.2024

Ученые NASA объявили, что, скорее всего, нашли свидетельства существования большого подземного резервуара жидкой воды на Марсе. Фактически речь идёт об объемах сопоставимых с гигантским океаном. Воды настолько много, что она могла бы покрыть всю планету глубиной до 2 км.

К такому выводу они пришли на основе сейсмических исследований недр планеты. Данные они получили благодаря спускаемому аппарату НАСА InSight. Ученые использовали математическую модель физики горных пород, идентичную моделям, используемым на Земле, для картирования подземных резервуаров воды и месторождений нефти.

Именно таким образом они смогли прийти к выводу, что сейсмические данные аппарата лучше всего можно объяснить, если предположить наличие глубокого слоя трещиноватой магматической породы, насыщенной жидкой водой.

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Хотя это хорошая новость для тех, кто следит за судьбой воды на красной планете после того, как ее океаны исчезли более 3 миллиардов лет назад, резервуар не принесет особой пользы будущим марсианским колониям. Ведь он находится на глубине от 11,5 до 20 километров. И добраться до нее будет чрезвычайно сложно.

С другой стороны, жидкая вода - важное условие для существования жизни в том виде, что мы знаем. А значит океан под толщей Марса - перспективное место для поиска жизни.

«Понимание марсианского водного цикла является ключом к пониманию эволюции климата, поверхности и недра планеты», — объяснил Вашан Райт из Калифорнийского университета в Сан-Диего, автор исследования, описанного в трудах Национальной академии наук США . - Полезная отправная точка — определить, где находится вода и сколько ее”.

Посадочный модуль InSight был отправлен НАСА на Марс в 2018 году для изучения коры, мантии, ядра и атмосферы планеты. В результате его миссии учёные получили по-настоящему бесценную информацию о недрах Марса.

«Миссия значительно превзошла мои ожидания, — рассказала профессор Манга. - Анализируя все сейсмические данные, собранные InSight, нам удалось определить толщину коры, глубину залегания ядра, его состав и даже кое-что узнать о температуре в мантии”.

Insight зафиксировал землетрясения на Марсе, падения метеоритов и толчки в вулканических районах, которые вызвали сейсмические волны, что позволило геофизикам изучить недра планеты.

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