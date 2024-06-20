"Это настоящая национальная трагедия" - NASA вновь отложило дату возвращения Boeing Starliner на Землю

Опубликовано: 20.06.2024 09:28 , Обновлено: 20.06.2024

Астронавты, прибывшие на МКС на Boeing Starliner, задержатся там на дольше из-за проблем с двигателем и утечкой гелия. Об этом со ссылкой на пресс-службу NASA сообщило издание DailyMail.

Представители NASA объявили, что возвращение корабля Boeing Starliner отложено как минимум до 26 июня. Первоначально планировалось, что он вернется 14 июня, но на прошлой неделе его отложили до 22 июня.

«Нам нужно немного больше времени, чтобы проработать то, что мы видели, и убедиться, что у нас есть все планы по возвращению экипажа домой», — заявил Стив Стич, менеджер программы NASA, на пресс-конференции в США.

К 26 июня астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс уже проведут в космосе около 20 дней, что более чем вдвое превышает примерно восемь дней, которые они первоначально планировали. По словам представителей NASA, у экипажа есть как минимум четырехмесячный запас еды и других расходных материалов. Также Стив Стич подчеркнул, что Starliner также может переправить членов экипажа обратно на Землю в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Но корабль может оставаться на МКС в общей сложности только 45 дней из-за ограниченного топлива в орбитальной лаборатории. Майк Лейнбах, бывший директор по запуску космического челнока в Космическом центре Кеннеди NASA, заявил, что руководители миссии не позволят космическому кораблю вернуться на Землю с астронавтами на борту, если это будет представлять для них какой-либо риск.

Тем не менее пока неясно, что собирается предпринять компания, если в течение 45 дней проблемы корабля не будут решены. Некоторые эксперты предполагают, что ему, возможно, придется обратиться к конкуренту Boeing — компании SpaceX Илона Маска, чтобы спасти астронавтов и вернуть их домой.

«Хорошая новость заключается в том, что они находятся на МКС, а не как «Аполлон-13», пытающийся вернуться домой с Луны. Но я не удивлюсь, если кто-нибудь в NASA подготовит капсулу SpaceX Dragon к спасательной миссии», — сказал Руди Ридольфи, бывший командующий космической системой и менеджер по приобретению космических технологий.

Майк Грантман, профессор астронавтики в Университете Южной Калифорнии, также сказал, что «более вероятно, что SpaceX сможет провести дополнительный запуск в обозримом будущем, чтобы вернуть астронавтов».

«Очень прискорбно, что Boeing Starliner после такой длительной задержки рейса продолжает сталкиваться с проблемами. На протяжении десятилетий Boeing была одной из самых уважаемых аэрокосмических и оборонных компаний. Это настоящая национальная трагедия», - сказал Грундман.

Он предположил, что неполадки, с которыми сталкивается Starliner, возможно, возникли из-за производственных проблем в пострадавшей от скандала аэрокосмической компании.

Напомним, что первый пилотируемый космический корабль Starliner, запущенный американской компанией Boeing лишь с третьей попытки, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Время от старта до стыковки составило порядка 26 часов — стыковка затянулась из-за технических неполадок ракеты.

Запущенный с третьей попытки космический корабль Boeing успешно добрался до МКС

Таккже ранее Telegraf.news писал о том, что Boeing Starliner готовили к запуску, несмотря на предупреждения подрядчиков NASA о возможной катастрофе.

Boeing решил запустить ракету с астронавтами, несмотря на предупреждения о «катастрофе»