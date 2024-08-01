Учёные предложили создать "биорепозиторий" на Луне. Что это такое и зачем?

Опубликовано: 01.08.2024 15:20 , Обновлено: 01.08.2024

Учёные выступили с инициативой создания биорепозитория на Луне в качестве «резервного» хранилища образцов жизни с Земли. Они полагают, что это поможет сохранить биоразнообразие, которое сейчас находится под угрозой из-за изменений в климате.

Международная группа экспертов разработала радикальный план по спасению образцов самых важных существ на Земле, которые оказались под угрозой гибели из-за изменения климата и потери среды обитания.

Биорепозиторий сохранённых клеток и важных ДНК учёные предложили доставить на Луну, где, по их мнению, для него не будет угроз катастроф.

Исследователи полагают, что в будущем такое биохранилище может быть использовано для повышения генетического разнообразия в небольших популяциях исчезающих видов или для клонирования и создания новых особей в случае вымирания.

Такое хранилище для защиты биологических образцов от катастроф ранее учёные организовали и на Земле. Например, такой резерв разместили на отдалённом норвежском острове на Шпицбергенез, который находится за Полярным кругом.

Учёные поместили в него замороженные образцы семян, чтобы гарантировать, что важные продовольственные культуры смогут быть восстановлены в случае их уничтожения болезнью или засухой.

Однако недавнее наводнение, случившееся на острове из-за изменений в климате, поставило под угрозу сохранность образцов.

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Глобальное хранилище семян на Шпицбергене. Фото: Nature Picture Library/Alamy

«Если бы там не было людей, наводнение могло бы повредить биорепозиторий. Так что в целом идея иметь действительно безопасный, пассивный биорепозиторий для сохранения биоразнообразия Земли кажется по-настоящему хорошей идеей», — заявила ведущий автор предложения, доктор Мэри Хагедорн из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии сохранения.

Она отметила, что размещение биологического хранилища на Луне сможет уберечь сохранность образцов и от угроз, связанных с войнами и привела в пример уничтожение семенного банка Украины в 2022 году.

Своё предложение учёные описали в журнале Bioscience. Они заявили, что лунное биохранилище будет вне досягаемости климатических изменений, геополитических событий или других земных катастроф.

Естественная холодная среда земного спутника позволит образцам оставаться замороженными круглый год без необходимости участия человека или источника энергии. Для этого эксперты предложили использовать глубокие кратеры вблизи полярных регионов Луны, в которые не попадает солнечный свет.

[info_b]Луна является одним из немногих мест, которые могут обеспечить сверхнизкую температуру - 196C, необходимую для сохранения образцов способом, подходящим для будущего клонирования.[/info_b]

Учёные полагают, что предложение о биорепозитории будет реализовано, хотя, возможно, и не при их жизни.

«Мы знаем, как это сделать, можем это сделать и сделаем это, но на то, чтобы окончательно добиться этого, могут потребоваться десятилетия», — сказала доктор Хагедорн.

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