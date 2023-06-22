Экстремальная погода станет нормой? Ученые предупредили о «хаосе» на Земле

Опубликовано: 22.06.2023 11:32 , Обновлено: 22.06.2023

Группа физиков из Университета Порта в Португалии подсчитала, что воздействие человеческой деятельности на земную систему может привести к «непредсказуемому хаосу», передает Science Alert.

Во время исследования (которому еще предстоит пройти рецензирование) ученые использовали теорию, разработанную для моделирования сверхпроводимости. Они пришли к выводу, что после определенного момента люди не смогут восстановить равновесие климата Земли.

Согласно результатам, конечный объем человеческой деятельности может привести к созданию «тепличной Земли», из которой нет возврата.

[info_b]Ученые уже неоднократно отмечали, что изменения климата неизбежно приведут к засухам, аномальной жаре и другим экстремальным явлениям. И, как подчеркивали физики, «если Земная система попадет в область хаотического поведения, мы потеряем всякую надежду как-то решить проблему».

Последние несколько лет исследователи постоянно фиксируют появление экстремальных явлений погоды: лесные пожары, бури и температурные рекорды. Климатологи предупреждают, что все это является следствием деятельности человека, например, использование ископаемого топлива, вырубка лесов и рост земледелия. [/info_b]

При этом исследователи отметили, что мы не обязательно движемся к определенной климатической гибели. Мы можем следовать вполне закономерной и предсказуемой траектории, конечной точкой которой является стабилизация климата при более высокой средней температуре, чем та, которую мы имеем сейчас. Это все еще не очень хорошо, учитывая смертельные последствия, которые мы уже наблюдаем для людей и других животных, пишет Science Alert.

Но в самом крайнем случае Земля «впадает в хаос». Это означает, что система Земли эволюционирует в хаотическое поведение — экстремальные сезонные колебания и погодные явления — что исключает возможность предсказания будущего поведения системы, делая невозможным его смягчение. Это означает, что нам будет «чрезвычайно трудно», если вообще возможно, пробить себе дорогу обратно к стабильному климату.

К счастью, такой исход не является неизбежным. Однако, по мнению исследователей, мы должны рассматривать его как реальную возможность для разработки стратегий по смягчению последствий изменения климата и управления системой Земли в будущем.

Учёные спрогнозировали экстремальную погоду уже в 2023 году

В начале апреля 2023 года стало известно, что температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня с начала спутниковых записей. Ученые предупредили, что это может увеличить риск экстремальных явлений, сообщило The Guardian.

Повышение температуры поверхности воды может увеличить риск экстремальных погодных условий.

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