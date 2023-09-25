Учёный рассказал, почему белорусы буду чаще видеть северное сияние

Опубликовано: 25.09.2023 07:01 , Обновлено: 24.09.2023

Число солнечных пятен, играющих ключевую роль в появлении северного сияния, резко возросло с конца 2022 года. Тенденции за последние 18 месяцев говорят о том, что северные сияния будут возникать чаще в ближайшем десятилетии и будут наблюдаться в большем количестве мест на Земле, пояснил учёный Университета Колорадо в Боулдере Марк Миш.

Каждая вспышка полярного сияния начинается с пятна на поверхности Солнца, его активность постоянно вызывает вспышки и извержения солнечной плазмы. Если верить прогнозам, ближайшие полтора года будут наполнены этими самыми вспышками. «Ожидается, что солнечная активность продолжит расти до осени 2024 года, когда вероятность северного сияния будет максимальной», — сообщил Марк Миш.

[info_b]Солнечные пятна — темные, низкотемпературные и сильно магнитные области на поверхности Солнца — создают условия, когда магнитные искажения выбрасывают частицы в космос. Эта активность, называемая выбросом корональной массы, отправляет частицы на расстояние более 94 миллионов километров, где часть их них находит слабые места в магнитном поле Земли, где частицы сталкиваются с атмосферой планеты и создают неоновые свечение.[/info_b]

Северное сияние лучше всего видно вблизи северного и южного полюсов планеты, где магнитное поле Земли наиболее слабое. Однако в этом году даже в Беларуси необычное для наших широт явление наблюдалось несколько раз.

В Беларуси второй раз за месяц зафиксировали северное сияние

В Беларуси в ночь на 13 сентября зафиксировали северное сияние. Что произошло?