Как ухаживать за "Рождественской звездой"? Подмешивайте эти продукты при поливе — и растение не сбросит листья

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Опубликовано: 04.01.2025 07:00 , Обновлено: 03.01.2025

Новогодние праздники никогда не обходятся без подарков, и один из самых распространённых и универсальных — ярко-цветущая "Рождественская звезда", также известная как пуансеттия. Эффектное и символичное для праздников растение радует глаз своих обладательниц, но очень часто оно ведёт себя капризно. Нередко пуансеттия сбрасывает листья и погибает сразу после праздников. Как же ухаживать за "Рождественской звездой" и чем подкормить, чтобы этого не случилось?

Чаще всего “рождественская звезда” погибает сразу же после новогодних праздников, и её выбрасывают. Однако это растение может оставаться здоровым и красивым даже до весны. Как ухаживать за ней, чтобы она не сбросила листья?

Как ухаживать за пуансеттией после праздников?

Первое, что нужно сделать, чтобы пуансеттия радовала своими яркими алыми листьями максимально долго, — это позаботиться об оптимальных условиях её пребывания.

“Рождественская звезда любит рассеянный свет. Лучшее решение — подоконник восточного или западного окна. Однако знайте, что она не вынесет слишком горячих радиаторов. Также пуансеттия плохо переносит сквозняки. На время проветривания переносите её в другую комнату.

Оптимальная для пуансеттии температура — 15-25 градусов Цельсия.

Растение будет долго украшать дом, если мы обеспечим ему правильный полив. Поливайте её отстоянной водой комнатной температуры и только тогда, когда верхний слой земли полностью высохнет — в среднем раз в 2-3 дня.

[info_b]Рождественская звезда очень чувствительна к переливу, поэтому, чтобы избежать этой проблемы, позаботьтесь о том, чтобы в горшке были отверстия.[/info_b]

Вифлеемская звезда сохранит свои листья, если мы обеспечим её ценными питательными веществами. Можно использовать как удобрение из садового магазина. Она будет благодарна за подкормки с фосфором и калием. Например, подойдёт монофосфат калия. Натуральный кондиционер можно приготовить и самостоятельно.

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Рецепт дрожжевого кондиционера для “Рождественской звезды”

Жизнь “Рождественской звезды” можно продлить, подкормив её дрожжевым кондиционером.

Высыпьте в миску около 7 г сухих дрожжей и залейте их 200 мл тёплой воды. Оставьте эту смесь на несколько минут, затем добавьте ещё 300 мл молока, которое, будучи источником кальция, поддержит рост растения. Кальций также обеспечит его правильное развитие.

Сочетание дрожжей и молока положительно влияет на цветение пуансеттии. Благодаря этим ингредиентам растение дольше сохранит красивые и здоровые листья.

Поливайте её дрожжевой подкормкой каждые 2 недели, но не переборщите. Используйте это натуральное удобрение в умеренных количествах, и тогда оно обеспечит растение важными питательными веществами, которые помогут вернуть ему здоровый вид.

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Что делать с пуансеттией, когда отцвела?

В январе-феврале цветение пуансеттии подходит к концу, и если вы хотите, чтобы растение радовало вас и в следующем сезоне, стоит обеспечить ему отдых. Подстригите старые побеги наполовину.

Отрезанные черенки можно укоренить в воде. Так в вашем доме может появиться больше пуансеттий.

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Весной пересадите “Рождественскую звезду” в новый субстрат. К грунту она неприхотлива, подойдет универсальный с добавлением биогумуса и перлита. Главное чтобы субстрат был воздухопроницаемый.

С мая по сентябрь можно вновь производить подкормки.

С сентября можно устроить для растения тёмные дни и закрывать его от света на 14 часов, например, упрятав в тёмное место. За это время пуансеттия заложит цветочные почки. Как только это произойдёт - возвращайте растение в обычный режим и оно зацветёт.

[info_b]Помните, что сок пуансеттии ядовит. Берегите животных и детей от его воздействия.[/info_b]

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