Эти 17 комнатных растений нельзя опрыскивать водой. Вот какие вазоны "скажут спасибо" за такой уход

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.12.2024 13:56 , Обновлено: 19.12.2024

Опрыскивание комнатных растений водой практикуется многими любителями вазонов. Однако есть и те, кто считает, что таким уходом можно принести больше вреда, чем пользы. Кто же прав? На самом деле каждый экземпляр по-разному реагирует на опрыскивание. Вот какие вазоны отблагодарят за это пышной зеленью, а какие противопоказаны.

Какую пользу может принести опрыскивание растениям?

Комнатные растения требуют регулярного ухода, и одним из важных аспектов, способствующих их здоровью и росту, является опрыскивание водой.

В сухие и жаркие сезоны, а также в период включения отопления, влажность воздуха снижается, и это может пагубно сказаться на состоянии растений.

Опрыскивание в таком случае помогает поддержать оптимальный уровень влажности. Это, в свою очередь, способствует улучшению фотосинтеза и снижает риск поражения растений некоторыми заболеваниями, например, мучнистой росой. Кроме того, капли воды, оседающие на листьях, помогают устранить пыль и загрязнения , улучшая процесс «дыхания» растения.

Листва некоторых вазонов станет более яркой и здоровой, если их регулярно опрыскивать.

Однако важно помнить, что опрыскивание нужно проводить правильно, и не все растения одинаково в нём нуждаются.

Улучшит сон и остановит плесень. Цветовод назвал идеальное растение для спальни

Опрыскивание листьев подходит не для всех горшечных растений

Среди комнатных растений, которые нуждаются в опрыскивании, много популярных у белорусов вазонов. В их числе:

антуриумы,

аглаонемы,

гиацинты,

драцены,

калатеи,

кротоны,

монстеры,

маранты,

орхидеи,

пальмы,

папоротники,

спатифиллум,

филодендроны,

фикусы,

хлорофитумы.

А вот растениям, у которых тонкие и пергаментные либо мясистые и толстые листья, такой уход только навредит. Также не стоит опрыскивать вазоны с ломкими, покрытыми щетиной или воском, бархатистыми или замшевыми на ощупь листьями.

В числе растений, которые нельзя опрыскивать:

алоэ вера

бегония,

венерина мухоловка,

глоксиния,

замиокулькас,

каладиум,

каланхоэ,

кактусы,

пеларгония,

пеперомия,

сциндапсус,

стрептокарп­ус,

сансевиерия,

толстянка,

фиалки,

ховорсия,

эзеверия.

Их опрыскивание может спровоцировать гниение листьев и гибель растения.

Также не стоит опрыскивать цветы, на которых есть следы грибковых заболеваний.

Это комнатное растение сработает как «Корневин». Цветовод показала, как быстро укоренить любой вазон

Как опрыскивать горшечные растения, чтобы не навредить?

Горшечные растения лучше опрыскивать кипяченой водой комнатной температуры . Такая вода свободна от спор грибковых заболеваний и бактерий.

Для этой обработки используйте чистый распылитель , настроенный на режим “спрей”. Просто наполните его водой и нажимайте на ручку. Через сопло будет распыляться струя воды.

Опрыскивайте растения сверху — вода должна стекать по листьям и стеблям. Никогда не делайте этого снизу, потому что тогда вы подвергнете цветы атаке болезнетворных грибков, способствующих развитию заболеваний.

Лучше всего опрыскивать растения утром или вечером . В это время солнечный свет не сможет попадать на листья, поэтому риска обжечь их не будет.

[info_b]Еще один способ повысить влажность воздуха — разместить увлажнители воздуха рядом с горшечными растениями. Специально покупать их в магазине не обязательно — достаточно налить воду в небольшой сосуд. Вы можете даже поместить его в горшок, если у вас есть место.[/info_b]

Эти 5 вазонов будут расти даже у «ленивых» цветоводов. Эксперт назвал 5 растений, которым не нужно много солнца

Как часто следует опрыскивать горшечные растения?

Зимой циркуляция воздуха ниже, поэтому опрыскивать растения нужно чаще, можно даже каждый день.

Весной и летом достаточно 2 раз в неделю.

Конечно, вопрос опрыскивания зависит от вида растения и влажности воздуха. В некоторых квартирах сухой воздух и высокие температуры, поэтому в таких условиях опрыскивать следует чаще.

Если воздух в квартире сухой, но прохладный, то опрыскивайте реже. Из-за холода и воды цветы могут заразиться грибковыми заболеваниями.

В случае, если в квартире влажно, но некоторые чувствительные комнатные растения засыхают, лучше перенести их в другое помещение с повышенной влажностью воздуха. В таком случае их можно и не опрыскивать вовсе.

Ранее Telegraf.news писал о том, покупка горшечных растений в подарок часто выглядит достойной альтернативой букетам цветов, которые быстро погибают и отправляются в мусорное ведро. Однако мало кто задумывается о том, как поведёт себя купленный вазон в будущем и выживет ли он вообще. Флорист минского салона цветов lamour.by назвала 13 самых капризных растений и объяснила, чем они могут разочаровать после покупки.

Флорист назвала 13 растений в горшках, которые почти всегда погибают после покупки. Вот какие вазоны лучше не дарить