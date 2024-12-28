Полейте этим спатифиллум — и листья больше не будут желтеть. Вот какой уход любит "женское счастье"

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Опубликовано: 28.12.2024 08:00 , Обновлено: 24.12.2024

Спатифиллум, также известный как "женское счастье", — один из самых популярных вазонов у белорусов. Красивый и неприхотливый, он успешно приживается как в офисах, так и в домах и квартирах. Однако иногда случается, что листья спатифиллума начинают желтеть и буреть, вызывая недоумение у его владельца. О чем говорит такое поведение цветка и как ему помочь?

“Впервые обнаруженный в джунглях Колумбии и Эквадора, спатифиллум сегодня насчитывает около 60 видов и очень любим многими цветоводами. Спатифиллум не только красиво выглядит, но также эффективно очищает и фильтрует воздух, поглощая опасные соединения, в том числе выделяемые мебелью (особенно новой) и коврами.

Спатифиллум также поглощает излучение электрических и электронных устройств, увлажняет воздух и нейтрализует споры плесени. Это одно из растений, чьи очищающие качества признали специалисты NASA.

[infob]В 1989 году NASA провело исследование Clean Air Study, чтобы выяснить, какое из растений лучше всего сможет влиять на качество воздуха на космических станциях. В числе фаворитов оказался спатифиллум, который поглощает около 23% вредных веществ из воздуха за 24 часа.[/infob]

Как ухаживать за спатифиллумом?

Спатифиллум — очень влаголюбивое растение. Однако следует быть осторожным, чтобы ненароком не “залить” вазон. Слишком большое количество влаги может вызвать загнивание корней растения.

Вместо того чтобы часто поливать спатифиллум, стоит регулярно опрыскивать его листья или наливать воду в блюдце, на котором стоит горшок. Сам горшок следует поставить в затененное место, поскольку растение не любит прямого контакта с солнечными лучами.

Поливать спатифиллум следует по мере того, как верхний слой почвы слегка подсыхает.

Летом — до 3-4 раз в неделю, осенью и зимой достаточно будет раз в неделю.

Для полива спатифиллума лучше всего использовать мягкую, фильтрованную или кипяченую отстоянную воду комнатной температуры. Если растение засыхает, поливать его следует постепенно, не слишком большим количеством воды.”

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Что делать, если листья спатифиллума пожелтели?

Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются владельцы “женского счастья”, — пожелтение его листьев.

Это явный сигнал о том, что спатифиллум плохо себя чувствует и требует внимания. Причин у такого явления может быть несколько, а именно:

неправильный полив,

переохлаждение,

истощение,

солнечный ожог,

сухость воздуха,

болезни и вредители.

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Если листья спатифиллума желтеют и буреют на концах, это признак того, что растению требуется больше влаги.

Коричневые листья появляются, когда растение находится рядом с батареями и другими источниками тепла или, наоборот, когда оно чрезмерно полито. В этой ситуации следует не только изменить правила ухода, но и воздействовать на уже видимые симптомы заболевания. Один из способов — использовать сахарную воду.

Вот как приготовить это восстанавливающее средство.

Вам понадобится:

1 ст. л. сахара,

1 л воды.

Подготовка:

Растворите 1 столовую ложку сахара в 1 литре кипяченой воды. Тщательно перемешайте и подождите, пока жидкость остынет. Поливайте растение этой смесью раз в месяц, но не переливайте.

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