Это комнатное растение сработает как "Корневин". Цветовод показала, как быстро укоренить любой вазон

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Опубликовано: 08.12.2024 09:09 , Обновлено: 08.12.2024

Выращивание комнатных растений может быть сопряжено с рядом неудач и трудностей, когда дело касается их укоренения и размножения. Часто черенки, поставленные в воду, могут не пускать корешки, а что еще хуже — могут "закиснуть" и испортиться. Для надежности в таких случаях многие прибегают к использованию "Корневина", однако может статься, что подобный "биостимулятор" уже растет у вас дома. Биолог и садовод поделилась в TikTok проверенным лайфхаком, который поможет укоренить любое растение без применения препаратов.

Биолог и садовод Екатерина Кузнецова активно делится в TikTok советами по выращиванию комнатных растений. В одном из последних видеороликов эксперт раскрыла “секретный” трюк, к которому прибегает, когда нужно быстро и эффективно запустить процесс образования корней у черенка.

Для этого по её словам стоит использовать детку популярного комнатного растения. Речь идёт о хлорофитуме.

“Берём детку хлорофитума, ставим в водичку и заселяем к нему любого соседа, которого хоти укоренить. Процесс пойдёт намного быстрее”, - заверила эксперт.

Пользователи соцсети признались, что не знали о таком способе, а другие заявили, что уже начали активно его использовать и заметили эффект.

“Уже пользуюсь. Активно. Спасибо за совет!” - написала одна из подписчиц, а другая заметила, что есть и другие растения, которые обладают схожим эффектом.

“С традесканцией вместе очень быстро укореняются. И с хлорофитумом попробую”, - заявила другая.

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Почему хлорофитум помогает укорениться?

Хлорофитум, или хлорофитум хохлатый, давно известен своими полезными свойствами. Это неприхотливое растение обладает уникальными очищающими воздух свойствами и способно активно поглощать опасные химические соединения. Так, исследование NASA, проведённое в 1989, показало, что хлорофитумы за 24 часа смог очистить 95 процентов формальдегида из герметичной плексигласовой камеры.

[info_b]Чтобы усилить очистительные свойства хлорофитума можно положить в цветочный горшок несколько таблеток с активированным углем.[/info_b]

Ткани растения содержит огромное количество микроэлементов, в числе которых: железо, цинк, марганец, медь, бор, молибден, кобальт и др.

Кроме того, хлорофитум богат на аминокислоты. В особенно высоких концентрациях в нем присутствуют: цистин, лейцин, валин, фенилаланин и гистидин.

Российское исследование 2015 года выявило стимулирующее и регенерирующее влияние хлорофитума на эукариотические клетки. По данным учёных, такой биологический эффект даёт основание рассматривать растение как потенциальный биостимулятор, обладающий ростостимулирующими свойствами по отношению к микроорганизмам.

В то же время хлорофитум содержит фитонциды, которые подавляет рост и развитие болезнетворных микроорганизмов и грибков.

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Какое ещё растение может помочь укорениться?

По наблюдениям многих цветоводов, подобным биостимулирующим действием обладает ещё одно популярное у многих растение - традесканция .

Поставьте растение в стакан с отстоянной водой, дождитесь, когда оно пустит корни, после чего подсадите капризное растение к традесканции. Образовавшаяся в ёмкости микросреда посодействует скорому появлению корней.

В воду также можно добавить активированный уголь. После этого воду можно не менять, а просто добавлять по мере необходимости.

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