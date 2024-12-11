Флорист назвала 13 растений в горшках, которые почти всегда погибают после покупки. Вот какие вазоны лучше не дарить

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Опубликовано: 11.12.2024 13:42 , Обновлено: 12.12.2024

Покупка горшечных растений в подарок часто выглядит достойной альтернативой букетам цветов, которые быстро погибают и отправляются в мусорное ведро. Однако мало кто задумывается о том, как поведёт себя купленный вазон в будущем и выживет ли он вообще. Флорист минского салона цветов lamour.by назвала 13 самых капризных растений и объяснила, чем они могут разочаровать после покупки.

По словам флориста lamour.by, которая активно ведёт страничку магазина в TikTok, ей неоднократно приходилось отговаривать покупателей от некоторых видов растений, поскольку они очень капризны в уходе и часто разочаровывают своих обладателей. Однако это не всегда срабатывает, и магазину приходится продавать их, поскольку они “нужны людям”.

Видеоролик, в котором автор подсветила негативные стороны популярных горшечных растений, за несколько дней собрал почти миллион просмотров и более 2 тысяч комментариев. Вот какие растения флорист включила в топ самых “ненавистных”.

Арека

По словам флориста, этому растению можно обеспечить все условия прямо “по инструкции”, однако гарантий, что оно будет хорошо себя чувствовать нет. Нередко арека может вмиг пожелтеть, сбросить всю листву и засохнуть, а её обладатель так и не сможет понять причин такого явления.

Флорист призналась, что часто покупатели пишут ей с просьбой помочь спасти растение, но даже она не в силах помочь в такой ситуации.

“Она просто капризная. Вот она такая. И мы всех предупреждаем об этом, но люди всё равно её покупают”, - рассказала в видео флорист lamour.by.

Мирт

Это вечнозелёное и древоподобное растение эксперт назвала “абьюзером” в мире растений и признала, что уход за ним может стоить больших нервов.

“Ты будешь над ним дышать, опрыскивать, всё для него делать. Но в один день проснешься и увидишь, что он ‘ушёл из семьи’. Просто засох и всё”, - рассказала эксперт.

Нефролепис

По словам флориста, покупая этот папоротник, не стоит ожидать, что он всегда будет выглядеть так же, как в момент покупки, поскольку для этого нужны условия, которых чаще всего нет дома.

“Если у вас дома не ботанический сад и нет большого количества увлажнителей, то забудьте. Он не будет так выглядеть долгие годы. Купите что-нибудь другое и не мучайте себя”, - предупредила флорист.

Вместо него эксперт предложила рассмотреть другие виды растений, например, асплениум или филодендрон.

Пуансеттия

Пуансеттия, также известная как молочай прекраснейший или “рождественская звезда”, не стоит покупать тем, кто рассчитывает, что растение будет расти и радовать глаз годами. По мнению флориста, гибель растения в комнатных условиях зачастую неизбежна, и воспринимать её стоит скорее как “долгосрочный букет”.

“Покупайте её, если рассматриваете растение только в качестве какого-то долгосрочного букета. Порадовались, понимаем, что она погибнет, и не расстраиваемся”, - рассказала эксперт.

Комнатная роза

Одному из самых популярных горшечных цветов, которые берут в подарок, лучше найти альтернативу, уверена флорист. По её словам, комнатная роза будет жить в домашних условиях только у “знатока”. У любителей растение не выживет.

“Розы должны быть в саду. Дома розы, вот так, как вы их покупаете, расти у вас не будут”, - резюмировала эксперт.

Эвкалипт

Как рассказала эксперт, самая частая участь, которая постигает эвкалипт спустя несколько дней после покупки, — это “превращение в сухарь”. Нередко растение уже прибывает в таком состоянии от поставщиков в магазин.

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Гербера и другие “цветы в горшках”

По словам эксперта, такие цветущие в горшках растения, как гербера, гвоздика, хризантема, эустома , также стоит воспринимать в качестве “долгосрочного букета”.

“Вот как букет вам подарили и он стоит полторы-две недели, так и здесь. Всё, никаких надежд”, - предупредила флорист.

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Селагинелла, ниртера и хамелациум

Экзотические растения, имеющие привлекательный внешний вид, такие как ниртера и селагинелла, также не будут расти в комнатных условиях, предупредила эксперт. Хамелациум и вовсе не “доедет до дома” и начнет осыпаться.

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Какие растения выживут?

По словам флориста, существует список растений, которые хорошо смогут жить в комнатных условиях. Пользователи поделились своими наблюдениями и опытом, связанными с комнатными растениями в комментариях.

Так, по их мнению, в список стоило бы включить азалию , с чем флорист согласилась. Однако не все согласились с аргументами против ареки , заметив, что иногда это растение чувствует себя хорошо, не требуя много внимания.

сансевиерия,

толстянка,

хлорофитум,

спатифиллум,

фикус лирата,

фикус кинки,

замиокулькас,

аспарагус сетацеус,

хамедорея,

цикас,

драцена,

кротон,

орхидея.

Ранее Telegraf.news писал о том, что выращивание комнатных растений может быть сопряжено с рядом неудач и трудностей, когда дело касается их укоренения и размножения. Часто черенки, поставленные в воду, могут не пускать корешки, а что еще хуже — могут “закиснуть” и испортиться. Для надежности в таких случаях многие прибегают к использованию “Корневина”, однако может статься, что подобный “биостимулятор” уже растет у вас дома. Биолог и садовод поделилась в TikTok проверенным лайфхаком, который поможет укоренить любое растение без применения препаратов.

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