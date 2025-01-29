Как снизить электропотребление чайников на 10-20%? Вот что нужно делать регулярно всем белорусам

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.01.2025 10:03 , Обновлено: 29.01.2025

Порой неочевидные вещи могут стать причиной бóльших денежных трат. В особенности это касается пользования бытовыми электроприборами, работа которых составляет значительную часть суммы «жировки». Тем, кто находится в поиске решений для сокращения расходов, стоит обратить внимание и на свой электрочайник. Telegraf.news узнал, что именно приводит к повышению его энергопотребления на 10 процентов.

Проверьте, нет ли этого в вашем чайнике, чтобы не переплачивать

Немногие знают, но присутствие накипи на нагревательном элементе чайника может привести к потреблению электроэнергии на 10 процентов и более по сравнению с чайником без накипи,сообщили в ЖКХ Минска.

Накипь представляет собой смесь солей металлов, карбоната кальция и гидратов, которые содержатся в водопроводной воде и оседают на стенках прибора при нагревании. Чем чаще вы используете чайник и чем жёстче вода, тем быстрее образуется плотный слой накипи. Избавиться от этого явления полностью нельзя, и время от времени потребуется проводить очистку чайника.

Делать это нужно по нескольким причинам, среди которых экономия занимает не последнее место. Дело в том, что накипь имеет плохую теплопроводность и препятствует эффективному нагреванию воды. Кроме того, из-за низкого теплоотвода перегревается поверхность самого электрочайника, и это становится частой причиной его выхода из строя. Налёт на нагревательном элементе препятствует эффективному и быстрому нагреву, и как итог, устройству приходится тратить больше времени и энергии, чтобы вскипятить воду.

“В таких условиях прибор вынужден работать в усиленном режиме, чтобы прокачать жар через теплоизолирующую оболочку из солей жесткости. Можно предположить, что 10-20% переплаты за электричество накипь вполне может дать, если ее скопилось много”, – рассказывал автор и ведущий программы “Чудо техники” Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.

Как легко очистить фильтр-кувшин от накипи? Смешайте это дешевое средство с водой в пропорции 1:3

Какую угрозу несёт накипь здоровью?

Кроме того, что образовавшаяся накипь увеличивает энергопотребление и ускоряет поломку электрочайника, она ещё и несёт угрозы здоровью.

Попадая в организм с водой, вредные соединения солей негативно сказываются на работе почек и мочевыделительной системы.

“Когда в организм человека попадает разово небольшое количество накипи, его здоровью ничего не угрожает. Однако если такие поступления будут регулярными, то это может стать причиной серьезных сбоев здоровья. Развивается отложение солей в суставах, образуются камни в почках и желчном пузыре, закупориваются сосуды и растет риск развития инфаркта. Кроме того, накипь в чайнике влияет на размножение бактерий и на накопление вредных примесей. ”, - рассказала изданию “Аргументы и факты” диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Эту ошибку допускают многие. Какую воду нужно наливать в чайник — горячую или холодную?

Как избавиться от накипи в чайнике?

Для того чтобы очистить чайник от накипи, можно использовать безопасные и доступные продукты, которые есть на кухне. Самый популярный способ - с использованием лимонной кислоты . Засыпьте в чайник лимонную кислоту из расчёта 20 грамм (пакетик) на 1 литр воды. Вода должна быть выше слоя образовавшегося налёта накипи. Вскипятите воду в чайнике. После выключения дайте постоять в течение часа-двух. Затем слейте воду с остатками накипи. Промойте внутренние стенки прибора, вновь вскипятите воду, после чего слейте и её.

Аналогичный эффект имеет применение лимонов. Эти фрукты содержат лимонную кислоту, однако их может понадобиться от 1 до 3 штук в зависимости от степени загрязнения чайника. Просто нарежьте лимоны дольками и вскипятите с водой в чайнике. Дайте настояться около 1,5–2 часов, после чего слейте воду, сполосните и вскипятите чистую воду ещё раз.

Способ с применением лимона и лимонной кислоты подходит для обычных металлических и эмалированных чайников, а также для электрических, в том числе пластмассовых и стеклянных.

Есть и другие народные методы для удаления накипи. Например, содой, уксусом и газированными напитками. Можете ознакомиться с ними по ссылке ниже.

Новость Телеграф

Также ранее Telegraf.news писал о других способах сэкономить электроэнергию. Например, вы можете перестать пользоваться энергозатратной, но неэффективной функцией в вашей стиральной машине.

Эксперты назвали худшую программу в стиральной машине. Какую не включать, чтобы сэкономить?

Кроме того, уменьшить счёт за оплату коммунальных можно и в уборной. Вот, что нужно сделать с бачком унитаза.

Как уменьшить счёт за воду? Вот что нужно поместить в сливной бачок унитаза