Эту ошибку допускают многие. Какую воду нужно наливать в чайник — горячую или холодную?

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Опубликовано: 07.09.2023 08:28 , Обновлено: 06.09.2023

Вы когда-нибудь задумывались, какую воду нужно наливать в свой чайник? Оказывается, многие люди совершают ошибку, которая может повлиять на вкус напитков, которые они готовят, и не только. Эксперты объяснили, почему так важен выбор правильной воды.

Многие люди считают, что горячая вода закипит быстрее, поэтому такую и наливают в чайник. Другие же не заморачиваются и льют обычную холодную.

Как же правильно на самом деле?

Специалисты из польского Национального института общественного здравоохранения объяснили, что горячая вода больше подходит для санитарно-гигиенических целей, а вот холодная — для пищевых.

Есть несколько веских причин, по которым нужно наливать в чайник именно холодную воду. Во-первых, теплая жидкость часто содержит больше бактерий и отложений, что может повлиять на качество и вкус напитка, который вы готовите, передает Pysznosci. Холодная же вода чище и больше подходит для питья.

Во-вторых, некоторые эксперты считают, что кипячение холодной воды может помочь сэкономить энергию. Ведь регулярное использование горячей воды может повлиять на увеличение счетов, тогда как разница во времени приготовления между холодной и горячей водой минимальна.

Кроме того, использование холодной воды для чайника может продлить срок службы устройства. Теплая вода вызывает образование накипи в чайнике, что требует более частой очистки.

Как очистить чайник от накипи?

Есть несколько способов очистить электрический чайник от накипи. Один из самых эффективных — использовать лимонную кислоту:

Налейте в чайник литр воды и добавьте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты. Включите чайник и доведите его до кипения. Оставьте чайник 2-3 часа, чтобы лимонная кислота размягчила накипь. Вылейте раствор и промойте чайник несколько раз чистой водой. Проверьте, чтобы все накипь была удалена, если нет, повторите процедуру еще раз.

[info_b]Важно: перед использованием чайника необходимо убедиться, что весь раствор лимонной кислоты был удален и от него не осталось следов.[/info_b]

Также вы можете посмотреть, как очистить чайник от накипи еще двумя способами, на видео.

Фольга для металлического чайника

Другая проблема — очистить металлический чайник для газовых плит. Посуда со временем как бы подгорает и покрывается коркой. Появляющиеся на его стенах коричневые следы удалить очень сложно. Однако только по этой причине чайник не следует выбрасывать. Есть способы эффективно избавиться от грязи, например, с помощью фольги.

Не трете чайник фольгой? Вот почему стоит это делать раз в месяц