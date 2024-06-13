Как уменьшить счёт за воду? Вот что нужно поместить в сливной бачок унитаза

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Опубликовано: 13.06.2024 12:33 , Обновлено: 13.06.2024

Часто походы в уборную совсем не требуют большого количества воды для смыва, которое предусмотрено в бачке унитаза. Из-за этого вода расходуется чрезмерно, а счёт за коммунальные услуги растёт. Одним из малоизвестных способов, который поможет сэкономить немного воды, является лайфхак с бачком для смыва. Что нужно делать?

Рост стоимости коммунальных услуг - проблема, которая так или иначе касается каждого. Поэтому многие люди ищут решения, которые позволят им, среди прочего: сократить счета за воду. К счастью, есть способ, который поможет несколько сократить её потребление. Все, что вам нужно сделать - это использовать определенный трюк со смывом.

Как уменьшить счёт за воду? Положите этот предмет в бачок

Если вы хотите платить меньше за воду, стоит присмотреться к сливному бачку унитаза. Каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку смыва используется большое количество воды. У некоторых людей есть бачки с кнопкой маленького и большого смыва, но у многих кнопка всего одна, либо функция раздельного смыва работает некорректно. Таким образом, нажимая на кнопку, всякий раз вы полностью опорожняете резервуар для воды, в чём часто вовсе нет нужды.

Поэтому, если вы задаётесь вопросом, как сократить счета за воду, стоит воспользоваться следующим лайфхаком. Возьмите пластиковую бутылку ёмкостью 0,5 литра. Сначала перекройте кран подачи воды и опорожните бак. Наполните бутылку водой, поместите ее в бачок и открутите клапан. Благодаря этому количество воды в бачке уменьшится и, следовательно, она будет собираться в меньших количествах, чем раньше.

Как ещё больше снизить потребление воды?

Чтобы вода расходовалась экономичнее следует внедрить несколько привычек в свою жизнь.

Одно из основных, но часто упускаемых из виду правил — выключать воду во время чистки зубов. То же касается и бритья. Вы вполне можете обходиться несколькими стаканами воды для этой процедуры.

Не смывайте салфетки в унитаз после сморкания, а выносите их в мусорное ведро.

Также не стоит затевать стирку и мойку посуды пока стиральная и посудомоечные машины не заполнены должным образом.

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