Как легко очистить фильтр-кувшин от накипи? Смешайте это дешевое средство с водой в пропорции 1:3

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Опубликовано: 21.01.2024 12:39 , Обновлено: 21.01.2024

Фильтр в виде кувшина — это самый простой и дешевый способ очистить воду из-под крана. Однако, у таких емкостей есть большая проблема — через некоторое время использования внутри появляется накипь. Как избавиться от налета? Главное, не использовать химические средства. Есть лучший способ.

Фильтр-кувшин — это простая емкость в виде кувшина, в которую помещен специальный фильтр, очищающий воду от примесей. А некоторые модели дополнительно обогащают ее минеральными веществами, например магнием. Все, что нужно сделать, — это налить воду в кувшин и подождать несколько минут, пока вся вода не пройдет через фильтр.

Однако, даже если в кувшине установлен фильтр для смягчения воды, накипь все равно может начать там скапливаться. Это вполне естественное явление, и избежать его невозможно.

Как же избавиться от нежелательного налета? Химическое средство от накипи или уксус - худшие из возможных вариантов. Однако есть и другое решение. Это лимонный сок или лимонная кислота. Как их использовать?

Начните с приготовления раствора. Вскипятите воду и смешайте ее с лимонным соком или лимонной кислотой, соблюдая пропорцию 3:1 (3 части воды и 1 часть сока/кислоты). Снимите фильтр и перелейте раствор в кувшин. Оставьте его в таком виде на 2 часа.

По истечении этого времени встряхните кувшин. Наконец, ополосните емкость и вытрите его чистой бумагой. Следов накипи больше не должно быть.

Через сколько нужно менять фильтр?

Одного фильтра хватает примерно на 4 недели. Через месяц его необходимо заменить.

Кстати, вы когда-нибудь задумывались, в чем заключается принцип работы вышеупомянутого фильтра? Внутри фильтра находится специальный картридж с активированным углем, который очищает воду от хлора, песка, накипи и примесей, которые могут негативно повлиять на наше здоровье.

Отфильтрованная вода получается мягкой и даже сладковатой на вкус.

Ранее Телеграф писал, что в Интернете можно найти немало утверждений, что одну и ту же воду нельзя кипятить в чайнике несколько раз. Одной из причин называют то, что при повторном кипячении якобы возникают опасные для здоровья канцерогены. Но так ли это? Узнали, что говорят специалисты.

Можно ли кипятить воду несколько раз? Вот что ответили эксперты