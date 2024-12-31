Как следовать своим новогодним обещаниям? Психолог назвала 8 способов

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Опубликовано: 31.12.2024 19:00 , Обновлено: 31.12.2024

Бросить курить, похудеть, выучить английский… - список обещаний, которые многие дают себе в новом году, можно продолжать бесконечно. Однако далеко не всегда и не всем удаётся их сдержать. Психолог Анна Вальтер рассказала польскому изданию Medonet, что нужно делать, чтобы придерживаться данных себе обещаний.

По мнению психологов, люди охотнее принимают решения именно в важные и переломные даты, будь то день рождения, новый месяц или даже понедельник. Однако “новая жизнь с Нового года” уже успела стать мемом в жизни многих людей. Многие обещают себе чего-то достичь в Новом году, но далеко не всегда этого обещания придерживаются.

Что же следует сделать, чтобы достичь своих целей на этот раз?

Ставьте цель конкретно

Нужно чётко определить поставленную цель. «Улучшение физической формы» или «похудение» недостаточно точны и могут обречь вас на неудачу, ведь понять, в какой момент цель будет достигнута, просто не получится.

Более эффективно будет выполнить план упражнений два раза в неделю по одному часу или сбросить пять килограммов за определённый период времени.

Кроме того, стоит помнить, что цель также должна быть реалистичной. Прежде чем принять какое-либо решение, объективно взгляните на свои временные, экономические и эмоциональные возможности. Постановка цели таким образом повысит шансы на её достижение.

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Сосредоточьтесь на наиболее важных решениях

Достижение даже небольших, но реалистичных целей мотивирует продолжать работать над собой. Реалистичный подход к количеству поставленных целей также увеличит ваши шансы.

Не распыляйтесь и сосредоточьтесь на одной цели. Систематическая, целеустремленная работа по её достижению повысит шансы на успех. Большое количество резолюций отвлекает внимание и сокращает ресурсы для их реализации.

Помните, что некоторые цели лишь кажутся простыми. Например, отказ от курения предполагает изменение моделей поведения и формирование новых привычек. Это требует значительных затрат ресурсов, усилий и концентрации. Сосредоточившись на одной важной цели, вам будет намного легче придерживаться её.

Создайте подробный план

Создание подробного плана достижения цели увеличивает ваши шансы на успех. Обрисуйте в нём, что вы будете делать, если возникнут трудности. Обдумайте все препятствия и определите стратегию, чтобы не сбиться с пути.

Например, подумайте, как вы отреагируете, если откажетесь от нескольких тренировок подряд, потянетесь за последней сигаретой или съедите лишнюю порцию мороженого. Таким образом, вы дадите себе шанс вернуться к цели даже после незначительных спотыканий. Чем подробнее будет план, предусматривающий различные варианты развития событий, тем лучше.

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Расскажите своим близким и найдите свою группу

Как минимум, сообщите о своих планах близким — они смогут поддержать вас и стать частью вашего плана. Однако лучшая идея — создать сеть поддержки, которая поможет вам сохранять мотивацию действовать. Возможно, вокруг вас есть человек или группа людей, которые также хотели бы присоединиться к вам в реализации ваших новогодних обещаний.

Чувство принадлежности к группе, преследующей общие цели, еще больше увеличивает шансы на реализацию обещаний. Что может быть лучше, чем утренняя тренировка с группой таких же энтузиастов, как вы?

Начните с внесения небольших изменений

Если в первый день принятия решения вы решите пробежать 12 километров или ваши диетические решения будут ограничительными (например, сокращение слишком резкое по сравнению с вашими нынешними привычками в еде), вы, вероятно, быстро сойдёте с дистанции. Именно маленькие шаги ведут к успеху.

Например, если вы решили заняться спортом и привести себя в форму, то неплохая идея спланировать заранее и поставить своей целью марафон.

Однако путь к полноценному марафону приведет к короткой разминке, затем тренировкам два раза в неделю, затем три раза в неделю и так далее, чтобы после периода подготовки и последовательного увеличения нагрузки попытаться пробежать марафон.

Хотя может показаться, что этот подход займет больше времени для достижения ваших новогодних обещаний, он, безусловно, увеличит вероятность того, что вы ему будете следовать.

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Помните, что изменение — это процесс

Изменение привычки — это процесс. Если вы не занимались спортом в течение многих лет, не сидели на диете и не принимали внезапных, необдуманных решений о покупке, маловероятно, что само это решение изменит вашу привычку.

Надежные и долгосрочные устойчивые изменения требуют месяцев работы и включают не только выработки новой привычки, но и в отучения от предыдущей.

Дайте себе время для достижения своих целей и помните, что формирование привычки состоит из нескольких этапов.

Ведите дневник

Легко упустить из виду свои успехи и потерять искру к действию. Дневник может стать вашим вдохновением и позволит вернуться к тем временам, когда мотивации было больше.

Запишите причины, по которым вы занимаетесь спортом, опишите, какие эмоции вы испытываете, когда вам удается заниматься спортом или не курить.

Опишите в дневнике, что заставляет вас сомневаться, стоит ли приступать к следующему плану. Вернитесь к своим заметкам, когда почувствуете меньшую мотивацию к действиям, переутомление или у вас просто не будет сил продолжать реализацию своих решений.

Оставайтесь гибкими

Жесткий подход к срокам, объему тренировок и деталям диеты может привести к тому, что вы упустите момент, когда стоит изменить цель — немного видоизменить ее, продлить или сократить время для ее достижения.

Также будьте внимательны к своим потребностям. Ничего страшного, если вы измените свой рацион во время короткой командировки, пропустите полноценную тренировку после тяжелого рабочего дня, а оставшееся время посвятите отдыху. Важно, чтобы такие моменты основывались на детальном анализе и не становились формой уклонения.

Когда вы чувствуете слабость, стоит немного сократить тренировки, но ни в коем случае не сдаваться полностью. Но, конечно же, стоит помнить, что этот совет не касается темы возвращения к избавлению от пагубных привычек.

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