Эксперт рассказал, что можно и нельзя делать на первом свидании. Какие личные вопросы задавать не стоит?

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Опубликовано: 31.05.2024 11:59 , Обновлено: 31.05.2024

На первом свидании многие люди чувствуют себя неуверенно и волнуются о том, как вести себя. Важно знать, какие действия могут быть уместны, а какие лучше избегать, чтобы создать хорошее впечатление на партнёра. В этой статье эксперт поделится советами о том, что можно и нельзя делать на первом свидании, помогая таким образом улучшить шансы на успешное продолжение отношений.

Список того, какие модели поведения на первом свидании чаще всего срабатывают, а какие способствуют преждевременному обрыву отношений, составила доктор философии, клинический психолог и консультант по вопросам брака Рэнди Гюнтер, практикующая в Южной Калифорнии (США). Он основан на многолетних наблюдениях за сценариями знакомств и опытом людей.

“Хотя не существует идеальной формулы, которая бы подходила всем, отзывы, которые я получала, говорят мне, что эти навыки стоит взять на заметку и попробовать”, — подчеркнула специалист.

Что нужно делать на первом свидании?

Теплота

Пригласить человека в свой мир просто означает предложить искреннюю и открытую улыбку и физическую позу, выражающую интерес. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, «тот ли это человек», подумайте о том, что поможет этому человеку чувствовать себя комфортно, даже если вы уже знаете, что не заинтересованы в том, чтобы увидеть его снова.

Любопытство

Поговорите с этим человеком с искренним интересом о том, кто он, независимо от того, является ли он тем, кем вы хотите, чтобы он был. Вместо проверочных вопросов типа «Давно ли ты ищешь пару» или «Чего ты ищешь в отношениях?» скажите ему, что вам хотелось бы знать, чем он увлечен, какие моменты в его жизни были значимыми или кто его герои.

Присутствие

Человек, с которым вы находитесь, должен чувствовать, что он единственный в комнате. Если вы смотрите по сторонам, отвечаете на звонки или не обращаете внимания на собеседника, потому что уже списали его со счетов, это сводит на нет существование другого человека. Сколько бы времени вы ни собирались провести там, сделайте его полезным для вас обоих.

Ритм

Некоторые люди, особенно когда нервничают, говорят слишком быстро или слишком долго. Следите за тем, как вы реагируете на ритм собеседника, и за своим собственным поведением. Вы можете притормозить собеседника, просто сказав что-нибудь заботливое, например: «Я пропускаю очень многое из того, чем ты делишься. Не мог/ла бы ты немного притормозить, чтобы я уделил/а тебе больше внимания?»

Наслаждение

Возьмите на себя обязательство наслаждаться временем, проведенным с этим человеком, как можно лучше, даже если вы больше никогда не собираетесь его видеть. Каждый становится лучше в том, что практикует. Не практикуйте скуку.

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Открытость

Не сообщая слишком личной информации, дайте человеку понять, что вы готовы ответить на любые вопросы о вас, которые будут уместны с учетом того, как долго вы знакомы. Научитесь описывать, кто вы и что вам нравится в себе или над чем вы работаете, чтобы измениться, без эгоизма.

Эмпатия

Если ваш спутник делится с вами какими-либо печальными переживаниями или разочарованием, ответьте ему заботой и поддержкой и попросите рассказать о них подробнее, если он хочет поделиться. Вполне возможно, что вы сопоставите это со своей собственной историей, если это будет лучше.

«Мне жаль, что у тебя были такие трудные времена. У меня было много замечательного опыта».

Когда вы преподносите себя таким образом, собеседник, скорее всего, скажет: «С тобой так легко разговаривать», «Мне было очень приятно» или «Не помню, когда я так рано открывался в отношениях».

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Говорить быстро или слишком много

Если вы будете говорить только о себе, это, скорее всего, оттолкнет собеседника. Обращайте внимание на него. Если он зевает, отводит взгляд или молчит, скорее всего, вы занимаете центральное место в разговоре и не делаете его интересным для него.

Осматривать комнату

Даже если вокруг происходит много всего, что отвлекает вас от свидания, лучше не давать об этом знать. Вы можете предложить собеседнику посмотреть или послушать что-то вместе с вами, но убедитесь, что он не остается в стороне.

Суетится

Суетливое поведение трудно не заметить. Поправление одежды, волос или любое другое поведение, сигнализирующее о вашем дискомфорте, сосредоточит энергию между вами на вас. Приходите в комфорте и уходите в комфорте с собой.

Оправдывать свое поведение или внешний вид

Не просите своего спутника сделать исключение из правил из-за того, что вы расстроились перед приходом, нервничаете или даже из-за того, что вы как-то выглядите. Человек, сидящий рядом, сам решит, привлекаете ли вы его или нет.

Задавать слишком личные вопросы

Любопытство, искренние расспросы и нескрываемый интерес показывают другому человеку, что вы искренне хотите его узнать. Но личные вопросы, которые вторгаются в частную жизнь, недопустимы, например, «Можешь ли ты сам себя содержать?». «У тебя было много партнеров?» «Ты не склонна к сексуальным контактам?» «Почему твои прошлые отношения не сложились?».

Жаловаться на предыдущие отношения

Если вы жалуетесь на своих бывших, вы говорите своему спутнику, что, если он хочет быть с вами, ему придется починить все эти сломанные части в вас.

Высказывать жесткие политические, религиозные или социальные предрассудки

Высказывание каких-либо жестких мнений или убеждений, не поддающихся исследованию или трансформации, говорит другому человеку о том, что вы негибкий и жесткий, и именно ему придется подстраиваться под вас.

Переоценивать себя

Хвастовство, бахвальство и эгоцентризм неуместны. Не обещайте того, что не можете выполнить. Если вы будете вести себя подобным образом, собеседник, скорее всего, погрузится в молчание, прервет встречу и уйдет от вас.

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