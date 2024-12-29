Почему Санта носит красное? Вот какой бренд сделал его образ культовым

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Опубликовано: 29.12.2024 07:00 , Обновлено: 27.12.2024

Санта Клаус, Дед Мороз, Святой Николай... Добродушный дедушка, дарящий подарки детям на Рождество и Новый год собрал множество имён в разных странах, но в большинстве случаев одинаково предстаёт в красном облачении. Кажется, что этот персонаж выглядел так всегда, но на самом деле в таком виде его образ ушёл в массы сравнительно недавно, и на это во многом повлиял маркетинг. Рассказываем, кто стал прообразом Санты Клауса и Деда Мороза и почему они постоянно изображаются в красном.

Откуда взялась история про Санта Клауса и Деда Мороза?

Прообразом Санты Клауса стал Святой Николай, более известный как Николай Чудотворец.

Считается, что он родился около 280 г. н. э. в Патаре, недалеко от Миры в современной Турции.

Народ очень любил и уважал Святого Николая за его доброту, которая послужила основой для многих легенд. Став священником, он отказался от своего наследства и, путешествуя по деревням и сёлам, раздавал его больным и бедным.

Иллюстрация к легенде о спасении трёх дочерей Николаем Чудотворцем

Одна из самых известных историй о Святом Николае — это история о том, как он спас трёх бедных сестёр от продажи в рабство их отцом. Тот, за неимением средств, решил отдать их в наложницы. Святой Николай, узнав об этом, подбросил дочерям деньги, чтобы каждая имела достойное приданое и смогла выйти замуж.

Считается, что именно этот случай дал начало традиции “волшебного” дарения подарков.

В некоторых странах образ Николая Чудотворца соединился с уже существующими фольклорными персонажами. Например, в Великобритании и России — с героем древних славянских обрядов и весёлых праздников Дедом Морозом.

Образ же современного Санта-Клауса начал популяризироваться в викторианскую эпоху, сначала посредством стихов и рассказов. Описывали его по-разному: как старика в синей треугольной шляпе, красном жилете и желтых чулках, то как человека в широкополой шляпе и «огромных фламандских хомутах».

Но в 1823 году было издано длинное рождественское стихотворение “Это была ночь перед Рождеством”. В нём Санта впервые закрепился в общественном сознании в образе добродушного “старого эльфа”, который летает на санях, запряжённых оленями, от дома к дому и пробирается в дома через дымоход, чтобы оставить подарки детям.

[info_b]“Это была ночь перед Рождеством”, также известная как “Визит Святого Николая” — стихотворение, ставшее неотъемлемой частью рождественских традиций по всему миру. Его авторство приписывают Клементу Кларку Муру, епископальному священнику.[/info_b]

Карикатурист Томас Наст нарисовал несколько изображений Санта-Клауса для Harper's Weekly, создав современный образ этой рождественской легенды. Эта открытка датируется примерно 1881 годом

В 1881 году карикатурист Томас Наст начал создавать изображения Санты, основываясь на стихотворении Клемента Кларка Мура. На этих картинках он впервые появился в образе, по которому его сегодня узнают. Эти изображения появились в Harper’s Weekly и показывали Санту как пухлого, веселого человека с густой белой бородой, держащего мешок, наполненный игрушками для радостных детей. Предполагается, что именно Наст стал “отцом” образа современного Санты.

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Как Coca-Cola прославила Санту в красном костюме

Реклама Coca-Cola с Сантой, 1956 год.

Новая волна популярности Санты в красном костюме произошла в 1930-х годах.

Компания Coca-Cola озаботилась идеей репрезентации своего напитка. Производителям хотелось показать, что Coca-Cola - это не только освежающий напиток для летнего сезона, но и вполне подходящий для зимы.

Компания наняла художника Хэддона Сандблома для создания образа Санта-Клауса для использования в праздничных кампаниях, и вскоре его образ стал повсеместно использоваться в маркетинге. Красный костюм был удачной деталью персонажа, поскольку соответствовал рекламным цветам компании.

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