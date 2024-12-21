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Как объяснить ребёнку, что Деда Мороза не существует? Психолог рассказала, до какого возраста нужно "поддерживать сказку"

Как объяснить ребёнку, что Деда Мороза не существует? Психолог рассказала, до какого возраста нужно "поддерживать сказку"
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В канун Нового года у многих родителей может возникнуть тревожность на фоне вопросов детей о правдоподобности существования Деда Мороза. Некоторые не спешат раскрывать детям правду, желая поддержать у них веру в чудо. Но стоит ли так поступать? Telegraf.news поговорил с психологом Мариной Полещук о том, для чего на самом деле детям нужна сказка про Деда Мороза и в каком возрасте лучше перестать её поддерживать.

[info_b]Марина Полещук — кризисный психолог с опытом работы более 10 лет. Работает в русле когнитивно-поведенческой терапии, со страхами различной сложности, тревожностью, неуверенностью в себе, проблемами выбора и предназначения. Сертифицированный эксперт в работе с метафорическими ассоциативными картами. Проводит онлайн и офлайн-консультации для взрослых и детей, а также ведёт блог, посвящённый психологии в Instagram.[/info_b]

Для чего детям нужны Дед Мороз и Снегурочка?

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Вера в чудо кажется единственным обоснованием для поддержания легенды об исполняющем желания Деде Морозе. Однако, как объяснила психолог Марина Полещук, присутствие таких персонажей в детстве играет ещё одну важную и неочевидную социальную роль.

“Дело в том, что до детского сада ребёнок в основном находится среди членов семьи. Это весь его социум. Однако с приходом в детский сад количество персонажей в его окружении возрастает: появляются воспитатели, нянечки. Очень важно добавить в этот круг Деда Мороза, Снегурочку, зубную фею — всех тех, кто сгладит негатив, который возникает при взаимодействии ребёнка с чужими людьми, несвязанными с семьёй”, - объяснила психолог.

Положительный опыт от общения с такими доброжелательными персонажами позволит ребёнку легче и проще адаптироваться к обществу. Это станет одним из кирпичиков в фундаменте его доверия к окружающим людям, что в дальнейшем поможет лучше социализироваться в школе.

“Эти два персонажа (мужской и женский) уже с раннего детства помогают малышам встроить в своём мышлении файл, что в мире, кроме родителей, есть и другие добрые взрослые. Это в будущем закладывает такие черты характера, как смелость, инициативность, коммуникабельность”, - рассказала эксперт.

Когда стоит объяснить ребёнку, что Деда Мороза не существует?

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С началом школьного этапа у детей появляется первая ответственность. В этот период важно начать избавлять ребёнка от иллюзии, что блага появляются по волшебству. По мнению психолога, возраст 6-8 лет — самый подходящий для того, чтобы наконец рассказать детям, откуда всё это время брались “чудеса”. Ведь если этого не объяснит родитель, то это обязательно сделает кто-то другой, например, одноклассники.

“Когда дети приходят в школу, у них появляются важные и взрослые темы для разговора. Например, они могут впервые столкнуться с темой смерти. Такие события, ровно как и вопрос существование Деда Мороза, они, вероятнее всего, будут обсуждать со сверстниками и затем приходить с вопросами к родителям. Некоторые мамы и папы продолжают в такие моменты врать и говорят, что хомячок убежал, а не умер, и начинают терять доверие своих детей”, - объяснила Марина Полещук.

Такой подход чреват потерей доверия, которое может “аукнуться” уже в подростковом возрасте. Ребёнок, которому продолжают врать, так или иначе поймёт это и может начать меньше доверять родителям, замалчивать свои проблемы и искать поддержку у сверстников.

А ещё в этом возрасте кроме доверия к миру, важно формировать у детей правильный взаимообмен, подчеркнула эксперт. Когда ребёнок маленький, он больше принимает блага, чем ими делится. Но по мере его взросления семья и социум доносят до него мысль, что нужно не только потреблять, но и генерировать.

“Если к раннему переходному возрасту, а у девочек сегодня он уже начинается в 9 лет, у ребёнка ещё жива легенда про Деда Мороза, то это продолжает потворствовать идее о том, что можно ничего не делать, чтобы что-то получить. А это прямая дорога к моральной незрелости. Ребёнок должен понимать, что для того, чтобы что-то получить, нужно вложиться в какой-то процесс”, - объяснила эксперт.

По мнению психолога, родителям стоит мягко объяснить ребёнку, что Деда Мороза не существует, но подчеркнуть, что он в этом возрасте сам может влиять на получение тех или иных подарков и благ.

«Младшие школьники могут напрямую обсуждать с родителями свои желания, не надеясь на удачу. Большим плюсом является конкретика, полученная в ходе семейных переговоров. Например, папа с мамой хотят, чтобы ребёнок хорошо учился. Они понимают, что их сын или дочка не могут самостоятельно заработать себе на спортивный велосипед. Но в их силах регулярно выполнять домашние задания и внимательно слушать учителя на уроках. Происходит своего рода бартер: “ты мне, а я тебе”. Ребёнок потихоньку выходит из позиции потребителя и стремится к равноценному взаимообмену», – объяснила Марина Полещук.

Как заметила эксперт, настоящее чудо, которое родители могут подарить своему ребёнку - это безусловная любовь и любить своих детей родители обязаны уже по праву их рождения, а не за хорошие отметки и угодливое поведение.

“Зачастую происходит путаница, и родители откупаются дорогими подарками вместо того, чтобы уделять детям качественное время и окутывать их душевным теплом. Желаю, чтобы в каждой семье царила атмосфера, в которой у маленьких детей формировалось доверие к миру, а у школьников закладывалась ответственность и стремление к правильному взаимообмену”, - пожелала психолог.

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