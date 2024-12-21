Как объяснить ребёнку, что Деда Мороза не существует? Психолог рассказала, до какого возраста нужно "поддерживать сказку"

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Опубликовано: 21.12.2024 07:00 , Обновлено: 13.02.2025

В канун Нового года у многих родителей может возникнуть тревожность на фоне вопросов детей о правдоподобности существования Деда Мороза. Некоторые не спешат раскрывать детям правду, желая поддержать у них веру в чудо. Но стоит ли так поступать? Telegraf.news поговорил с психологом Мариной Полещук о том, для чего на самом деле детям нужна сказка про Деда Мороза и в каком возрасте лучше перестать её поддерживать.

[info_b]Марина Полещук — кризисный психолог с опытом работы более 10 лет. Работает в русле когнитивно-поведенческой терапии, со страхами различной сложности, тревожностью, неуверенностью в себе, проблемами выбора и предназначения. Сертифицированный эксперт в работе с метафорическими ассоциативными картами. Проводит онлайн и офлайн-консультации для взрослых и детей, а также ведёт блог, посвящённый психологии в Instagram.[/info_b]

Для чего детям нужны Дед Мороз и Снегурочка?

Вера в чудо кажется единственным обоснованием для поддержания легенды об исполняющем желания Деде Морозе. Однако, как объяснила психолог Марина Полещук, присутствие таких персонажей в детстве играет ещё одну важную и неочевидную социальную роль.

“Дело в том, что до детского сада ребёнок в основном находится среди членов семьи. Это весь его социум. Однако с приходом в детский сад количество персонажей в его окружении возрастает: появляются воспитатели, нянечки. Очень важно добавить в этот круг Деда Мороза, Снегурочку, зубную фею — всех тех, кто сгладит негатив, который возникает при взаимодействии ребёнка с чужими людьми, несвязанными с семьёй”, - объяснила психолог.

Положительный опыт от общения с такими доброжелательными персонажами позволит ребёнку легче и проще адаптироваться к обществу. Это станет одним из кирпичиков в фундаменте его доверия к окружающим людям, что в дальнейшем поможет лучше социализироваться в школе.

“Эти два персонажа (мужской и женский) уже с раннего детства помогают малышам встроить в своём мышлении файл, что в мире, кроме родителей, есть и другие добрые взрослые. Это в будущем закладывает такие черты характера, как смелость, инициативность, коммуникабельность”, - рассказала эксперт.

Когда стоит объяснить ребёнку, что Деда Мороза не существует?

С началом школьного этапа у детей появляется первая ответственность. В этот период важно начать избавлять ребёнка от иллюзии, что блага появляются по волшебству. По мнению психолога, возраст 6-8 лет — самый подходящий для того, чтобы наконец рассказать детям, откуда всё это время брались “чудеса”. Ведь если этого не объяснит родитель, то это обязательно сделает кто-то другой, например, одноклассники.

“Когда дети приходят в школу, у них появляются важные и взрослые темы для разговора. Например, они могут впервые столкнуться с темой смерти. Такие события, ровно как и вопрос существование Деда Мороза, они, вероятнее всего, будут обсуждать со сверстниками и затем приходить с вопросами к родителям. Некоторые мамы и папы продолжают в такие моменты врать и говорят, что хомячок убежал, а не умер, и начинают терять доверие своих детей”, - объяснила Марина Полещук.

Такой подход чреват потерей доверия, которое может “аукнуться” уже в подростковом возрасте. Ребёнок, которому продолжают врать, так или иначе поймёт это и может начать меньше доверять родителям, замалчивать свои проблемы и искать поддержку у сверстников.

А ещё в этом возрасте кроме доверия к миру, важно формировать у детей правильный взаимообмен, подчеркнула эксперт. Когда ребёнок маленький, он больше принимает блага, чем ими делится. Но по мере его взросления семья и социум доносят до него мысль, что нужно не только потреблять, но и генерировать.

“Если к раннему переходному возрасту, а у девочек сегодня он уже начинается в 9 лет, у ребёнка ещё жива легенда про Деда Мороза, то это продолжает потворствовать идее о том, что можно ничего не делать, чтобы что-то получить. А это прямая дорога к моральной незрелости. Ребёнок должен понимать, что для того, чтобы что-то получить, нужно вложиться в какой-то процесс”, - объяснила эксперт.

По мнению психолога, родителям стоит мягко объяснить ребёнку, что Деда Мороза не существует, но подчеркнуть, что он в этом возрасте сам может влиять на получение тех или иных подарков и благ.

«Младшие школьники могут напрямую обсуждать с родителями свои желания, не надеясь на удачу. Большим плюсом является конкретика, полученная в ходе семейных переговоров. Например, папа с мамой хотят, чтобы ребёнок хорошо учился. Они понимают, что их сын или дочка не могут самостоятельно заработать себе на спортивный велосипед. Но в их силах регулярно выполнять домашние задания и внимательно слушать учителя на уроках. Происходит своего рода бартер: “ты мне, а я тебе”. Ребёнок потихоньку выходит из позиции потребителя и стремится к равноценному взаимообмену», – объяснила Марина Полещук.

Как заметила эксперт, настоящее чудо, которое родители могут подарить своему ребёнку - это безусловная любовь и любить своих детей родители обязаны уже по праву их рождения, а не за хорошие отметки и угодливое поведение.

“Зачастую происходит путаница, и родители откупаются дорогими подарками вместо того, чтобы уделять детям качественное время и окутывать их душевным теплом. Желаю, чтобы в каждой семье царила атмосфера, в которой у маленьких детей формировалось доверие к миру, а у школьников закладывалась ответственность и стремление к правильному взаимообмену”, - пожелала психолог.

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