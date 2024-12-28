Как понять, что человек врёт? Психологи назвали 5 бессознательных сигналов в поведении, которые выдают лжецов

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Опубликовано: 28.12.2024 10:00 , Обновлено: 28.12.2024

Отличить искренность от вранья некоторым удаётся благодаря хорошо развитой интуиции. Но даже если вам кажется, что шестое чувство подводит, распознать враньё всё равно можно. Для этого стоит обратить внимание на некоторые бессознательные сигналы собеседника во время разговора. Какие особенности и жесты могут выдать лжеца, по мнению психологов?

Умение считывать лжецов может помочь вывести человека на чистую воду задолго до того, как правда сама выйдет наружу, принеся за собой конфликт и неприятности. Психологи давно выделили некоторые жесты и сигналы, которые бессознательно используют лжецы при общении. Вот на что следует обратить внимание.

Изменение речевых моделей

Один из явных признаков того, что кто-то не говорит всей правды, — это изменение речевой модели.

Как рассказал отставной криминальный профайлер ФБР Грегг МакКрэри изданию Forbes, голос или манера речи человека могут меняться, когда он лжет.

В своей практике криминалист часто использовал этот прием для выявления лжи. Сначала МакКрэри определял обычные речевые модели и манеры человека, задавая типичные простые вопросы, например, как его зовут или где он живет. А уже потом задавал более сложные и неудобные вопросы. Это, как правило, позволяет распознать любые изменения в речи или ее характеристиках.

Неконгруэнтные жесты

Если человек говорит «да», но качает головой «нет», это может означать, что он лжет. Как отметила клинический психолог Эллен Хендриксен из Центра тревожности и связанных с ней расстройств Бостонского университета в издании Scientific American, неконгруэнтные жесты — это движения тела и жесты, которые не соответствуют словам, произносимым человеком.

В примере доктора Хендриксен, если кто-то говорит: «Конечно, я буду сотрудничать со следствием» и слегка качает головой, есть большая вероятность, что он не скажет всей правды.

Взгляд в сторону не показатель?

Наверняка вам приходилось слышать и ранее, что лжецы избегают смотреть в глаза. Это может иметь место. Однако часто происходит обратная ситуация: завираясь, человек начинает навязчиво смотреть вам в глаза в попытках убедить, что он говорит правду.

Так исследование, проведенное в 2015 году Мичиганским университетом и опубликованное в журнале Time, показало, что 70 процентов людей в 120 медиа-роликах лгали, сохраняя прямой зрительный контакт.

Взгляд в сторону не обязательно указывает на фальшь, а скорее на страх или стыд. Определить наверняка, что человек лжёт, только по этим признакам нельзя, и стоит смотреть на его поведение в комплексе действий.

“Лгать — это тяжелая работа. Мы рассказываем одну историю, подавляя другую, и если это недостаточно сложно, большинство из нас испытывают психологическую вину за это, которую мы также пытаемся подавить. У нас просто не хватает сил, чтобы управлять всем этим, не упуская ничего — не допускаем «утечек»,” - объяснила профессор и психолог Гарвардской школы бизнеса Эми Кадди.

По её словам, наиболее очевидными эти «утечки» становятся, если искать различия между тем, что говорит человек, и тем, что он делает. Конфликтные эмоции, такие как счастливый тон голоса в сочетании с взволнованным выражением лица, могут быть особенно показательными.

Телесные сигналы

Лжец часто касается лица, особенно носа, но также трет уголки глаз, подбородок или лоб. Он может играть со своими волосами, кусать губу, прижимать руку к шее, чесать за ухом или часто моргать.

«Разум делает слишком много вещей, включая придумывание истории, выяснение того, верят ли им, и соответствующее дополнение к истории. Так что обычная жестикуляция, которая может происходить непосредственно перед заявлением, следует за заявлением», - рассказала Трейси Браун, участвовавшая в программе обучения обману с членами ФБР и помогавшая в расследованиях.

Также обратите внимание на то, совпадают ли слова и выражения лица. У человека, говорящего неправду, часто жесты не соответствуют тому, что он говорит. Например, он может улыбаться, хотя его поза и глаза будут бесстрастными и безэмоциональными.

К слову, вышеупомянутое исследование показало, что те, кто лгут, чаще жестикулируют обеими руками, чем те, кто говорит правду.

[info_b]Исследование, проведенное в 2015 году Мичиганским университетом, проанализировало 120 медиароликов судебных дел с высокими ставками, чтобы понять, как люди ведут себя, когда лгут, и когда говорят правду. Выяснилось, что люди жестикулировали обеими руками в 40% лживых роликов по сравнению с 25% видео, в которых люди говорили правду.[/info_b]

Покачивание тела вперед и назад, наклон головы в сторону или шарканье ногами также могут быть признаками обмана.

Ещё одно исследование, проведенное профессором психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Р. Эдвардом Гейзельманом, пришло к аналогичному выводу, обнаружив, что люди склонны демонстрировать «поведение, ухаживающее за собой», например, играть со своими волосами, когда лгут.

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Содержание речи

Использование словесных манипуляций, вроде фраз «честно говоря», «по правде говоря», «не буду врать», часто также является попыткой выдать ложь за правду.

Исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало, что «говорение с большим количеством голосовых связок», наподобие таких слов, как «э-э», «типа» и «гм», также является распространённым индикатором обмана.

«Люди склонны использовать эти слова чаще, когда пытаются выиграть время, чтобы придумать, что они собираются сказать дальше», рассказала доктор Гласс.

Также она подчеркнула, что большинство людей не являются прирожденными лжецами, поэтому часто случается так, что правда сама вырывается наружу.

«Обратите внимание, если кто-то говорит что-то вроде: «Меня уволили — нет, подождите, я имею в виду, что я уволился», или «Я был на ужине с таким-то — подождите, на самом деле, я работал допоздна». Возможно, перед вами лжец», — привела пример эксперт.

Проще разоблачить ложь человека, которого вы хорошо знаете. Тогда явно заметно даже незначительное изменение в поведении. Гораздо сложнее обнаружить неискренность в случае с посторонним человеком. Ведь в этом случае вы не знаете, как выглядит его естественное поведение.

Однако стоит помнить, что идеальной формулы, которая определила бы лгуна в 100 процентах случаев не существует. Эти признаки не являются абсолютными, но они могут помочь в распознавании неискренности.

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