Как помочь бездомным кошкам в морозы? Эксперты рассказали, чем нельзя кормить животных

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Опубликовано: 08.01.2024 14:41 , Обновлено: 08.01.2024

Зима - худшее время для бездомных животных. Это время, когда каждый день превращается в борьбу за выживание. Низкие температуры, отсутствие доступа к воде и еде приводят к тому, что животные не могут справиться без помощи человека. Что можно сделать в такой ситуации и как, наоборот, не навредить кошкам?

Какую еду нельзя давать животным в мороз?

Во-первых, эксперты портала Koty.pl посоветовали не кормить кошек:

остатками вашего ужина;

сухим кормом (но есть исключение);

молоком или молочными продуктами;

едой со специями, приправами, особенно солью;

отбивными, окороками или курицей с чесночно-луковым соусом;

сладостями (они содержат сахар, жир и даже могут привести к смерти).

По словам специалистов, подавляющее большинство этих продуктов ядовиты или вредны для животных

Так, большинство кошек не переносят молоко или молочные продукты. Такая пища может привести к желудочно-кишечным проблемам, таким как рвота или диарея, что еще больше ослабит организм, и без того испытывающий большие нагрузки в холодное время года.

Вареные, жареные или печеные кости также представляют для животных серьезную опасность - могут поранить рот, внутренние органы и даже привести к смерти.

В свою очередь сухой корм плохо влияет как на почки, так и на кишечник. Кормление им приводит к более быстрому обезвоживанию, особенно если вода дается кошкам в небольших количествах.

[info_b]Однако, если стоят сильные морозы и вы не знаете, когда именно придут кошки, можно оставить сухой корм на крайний случай (это лучше, чем голодный желудок или поедание отходов). Выбирайте тот, который не содержит зерна. Однако если они едят корм при вас, кормите только влажным. Но не оставляйте его, ведь он замерзнет.[/info_b]

Как правильно кормить бездомных кошек?

Зимой кошкам требуется больше энергии, а некачественный корм ее не обеспечит. Важно читать составы кормов - основу рациона этих животных (и не только) зимой должны составлять влажные корма с высоким содержанием мяса.

Крайне важна регулярная подача калорийной пищи в определенное время суток. Можно также кормить сырым ошпаренным мясом или теплым вареным мясом - без специй и костей.

При кормлении кошек соблюдайте три правила:

Кладите высококачественный корм. Не давайте им человеческую еду; Кормите регулярно, чаще и в определенное время.

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Не забывайте о воде

Не забывайте, что зимой кошкам нужна не только еда, но и вода, так как они быстрее обезвоживаются.

Во-первых, у них могут возникнуть трудности с доступом к воде - естественные источники воды замерзают. Также они не могут получить ее непосредственно из снега. Кроме того, содержащаяся в нем соль, которую используют для очистки дорог от снега, может привести к проблемам со здоровьем, особенно с почками.

Во-вторых, кошкам, питающимся сухим кормом, необходимо много воды, чтобы правильно его переваривать.

Однако помните, что кошкам нельзя давать горячую воду. Она замерзает быстрее, чем холодная, поэтому велика вероятность того, что кошки даже не успеют попить.

А еще избегайте выставлять воду в металлических мисках, которые не только быстро остывают, но и представляют опасность для животного - понижение температуры материала может привести к прилипанию языка.

Стоит давать кошкам воду комнатной температуры в больших пластиковых или керамических мисках, регулярно, в определенное время и гораздо чаще, чем в другое время года.

Не закрывайте окно или дверь в подвале/погребе/сарае

Кошкам необходимо теплое и сухое убежище. Отсутствие безопасного места приводит к истощению, которое часто заканчивается смертью.

Если у вас есть возможность, пустите кошек в подвал, погреб или сарай.

Еще одно решение - поставить в укромном месте кошачьи домики Вы можете сделать их сами или купить готовые.

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Не заводите машину, прежде чем заглянуть под капот

Кошки, у которых нет доступа к убежищу, зимой часто прячутся под капотом автомобиля. Во-первых, это укрытие помогает им согреться, особенно если автомобиль недавно использовался и двигатель еще теплый. Во-вторых, капот автомобиля может служить эффективной защитой от ветра, снега и других погодных условий. При запуске двигателя кошка, не успевшая убежать, может получить серьезные травмы или погибнуть.

Поэтому, прежде чем завести автомобиль, проверьте, не прячется ли кошка под капотом или в колесных арках. Нелишним будет постучать по колесным дискам, хлопнуть дверью, постучать рукой по капоту и послушать, не доносятся ли мяукающие звуки из-под двигателя. Таким образом вы сможете выманить нежелательного пассажира. Это займет всего несколько минут и спасет жизнь вашей кошке.

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Избегайте непостоянства

В зимний период регулярный уход особенно важен для выживания свободно живущих кошек. Эти животные быстро усваивают, где находятся ресурсы - если вы уедете, а кошка, вместо того чтобы исследовать окрестности в поисках другой пищи, будет продолжать рассчитывать на вас и приходить туда, где вы кормили ее в течение недели.

Поэтому, если вы решили помочь бездомным кошкам, не забывайте делать это регулярно и в определенное время. Неплохо также, чтобы кто-то, кому вы доверяете, мог заменить вас, когда вы уедете или заболеете.

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