Как белорусам отметить Международный день заботы о себе в 2024 году? Эти 5 дел помогут поднять настроение

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Опубликовано: 24.07.2024 12:15 , Обновлено: 24.07.2024

Ежегодно 24 июля в мире отмечают Международный день заботы о себе. Это отличный повод и для белорусов обратить внимание на вопрос личного здоровья и благополучия. Telegraf.news собрал несколько идей, как провести подобный день с пользой и любовью к себе.

Международный день заботы о себе (International Self-Care Day) учредил одноимённый фонд в Великобритании в 2011 году. Он призван популяризировать личное благополучие и здоровье и напоминает о том, что эти вопросы должны быть приоритетными для каждого человека.

Создатели праздника уверены, что здоровое общество начинается тогда, когда каждый в первую очередь заботится о себе.

Инициатива уже получила одобрение многих авторитетных организаций и близка к получению официального статуса праздника. Так, например, ВОЗ в 2019 году даже провозглашала месяц заботы о себе.

В этот день по всему миру проводятся мероприятия по уходу за собой. В в них регулярно принимают участие такие страны, как Австралия, Канада, Кения, Мексика, Южная Корея, Танзания, США и Вьетнам.

Празднование Всемирного дня заботы о себе достаточно разнообразно и нередко становится толчком для создания челленджей в соцсетях. Отыскать их можно по хештегу #InternationalSelfCareDay.

Как отмечают день заботы о себе?

Некоторые люди в суете повседневности часто забывают об уходе за собой и важности здоровья. Может случиться, что даже с определением понятия, что значит заботиться о себе, могут возникнуть трудности.

Многие чувствуют себя неловко, когда речь заходит о том, чтобы поставить себя на первое место. Это связано в том числе и с общественным мнением, которое осуждает все, что не служит напрямую другому человеку.

Однако индивидуальная радость и удовольствие — это абсолютно нормальные вещи. Вы никогда не должны чувствовать вины или угрызений совести из-за того, что следите за своим здоровьем и стремитесь к личному благополучию.

Для каждого человека определение заботы о себе может быть разным. Но в этот день определённо стоит уделить внимание вещам, которые поднимают настроение, подарят умиротворение и позволят отдохнуть и телом, и душой.

На случай, если вы не определились с тем, как позаботиться о себе в этот день и не только Telegraf.news подготовил несколько идей.

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Что можно сделать в день заботы о себе?

Порадуйте себя покупкой

Если вы давно планировали какую-то покупку лично для себя, но сомневались в правильности такого решения, то этот день может стать стимулом, чтобы перестать себе постоянно отказывать в желанном. Вы определённо заслуживаете заботы и можете найти, чем себя порадовать. Это может быть покупка нового предмета одежды от любимого бренда или особенный ужин в новом ресторане, в который вы давно хотели сходить.

Забота о теле

В такой день вы также можете уделить внимание здоровью и красоте своего тела. Так, такой день может стать поводом для покупки абонемента в бассейн либо фитнес-зал. Возможно, именно International Self-care Day, наконец, побудит вас уделить внимание здоровью тела.

Также можно сходить на сеанс расслабляющего массажа, в SPA-салон или просто сделать бьюти-процедуры, которые давно хотелось.

К слову, необязательно тратить большие средства на то, чтобы позаботиться о красоте своей кожи и волос. Вы можете прибегнуть и к домашней косметологии и даже организовать совместный день заботы о себе с близкими.

Так, например, вы можете сделать эффективные уходовые маски для волос и тела на основе желатина, о которых ранее писал Telegraf.news.

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Время с близкими

Вы также можете разделить этот день вместе с близкими людьми, организовав мероприятие, которое будет приятно всем и укрепит отношения. Совместный выезд на природу, путешествие, поход в кино… идей того, как провести время с удовольствием и пользой для себя и близких, может быть великое множество.

Уделить внимание ментальному здоровью

Также не бойтесь просить помощи у близких, когда дело касается вашего отдыха и здоровья. Быт и рутина часто становятся причиной большого нервного напряжения, от которого нужно избавляться. Немаловажное значение в вопросах заботы о себе здесь приобретает и ментальное здоровье.

Если вы чувствуете, что нуждаетесь в психологической помощи, то определённо обращение к психологу станет одной из самых главных вех в вопросах заботы о себе.

День наедине с собой

Иногда каждодневная суета становится причиной усталости и простым и доступным способом провести день в любви к себе может стать полноценный сон, бодрящая прогулка, прослушивание музыки или чтение книг.

К слову, вы можете прочесть и книги о любви к себе. Например, бестселлер белорусской писательницы Ольги Примаченко “К себе нежно”.

Помните, что забота о себе не подразумевает однодневного мероприятия. Этот праздник был учреждён лишь чтобы напомнить о важности личного благополучия. Помнить о том, что вы - главный человек в вашей жизни, стоит всегда, как и уделять время заботе о себе и своему здоровью.

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