«Мы теперь красотки!» - Это копеечное средство может заменить дорогую процедуру в салоне красоты

Опубликовано: 14.10.2023 15:08 , Обновлено: 14.10.2023

Любая женщина хочет иметь красивые, здоровые волосы, без секущихся кончиков и с насыщенным блеском. К сожалению, далеко не всегда можно добиться такого результата легко: многим женщинам приходится прилагать немало усилий и тратить на уход за волосами приличные деньги. Безусловно, современные салоны красоты и парикмахерские предлагают уйму услуг по укреплению и оздоровлению волос, но, оказывается, часть из них с легкостью можно провести самостоятельно в домашних условиях в буквальном смысле за копейки.

Каутеризация, коллагенирование, ламинирование, фотосинтез, ботокс – всё это не названия загадочных химических процессов, а уже стандартный набор процедур по уходу за волосами, которые предлагают своим клиентам салоны красоты. Безусловно, стоят эти услуги немало. Так, обогатить волосы ботоксом сегодня в Минске можно за 75-250 рублей, провести процедуру фотосинтеза - от 20 рублей, а насытить шевелюру коллагеном - в среднем 50 рублей. Если ухаживать за волосами исключительно в салонах красоты, можно разориться.

К счастью, никто не отменял проверенные “бабушкины” методы. Так, большой популярностью последнее время пользуется простая и эффективная процедура домашнего ламинирования.

Что такое ламинирование волос и кому оно нужно?

Ламинирование — это нанесение специального состава на волосы, который обволакивает их и создает невидимую пленку на поверхности. Цель процедуры – восстановить и защитить волосы от пагубных внешних воздействий. После неё волосы приобретают дополнительный объём, становятся шелковистыми, приятными на ощупь, блестящими.

В салонах красоты профессиональное ламинирование делают с помощью специального средства с содержанием коллагена и белка — именно эти вещества помогают улучшить состояние волос.

Во сколько обойдётся ламинирование дома?

Процесс самостоятельного ламинирования дома мало чем отличается от того, как его проводят в профессиональных салонах красоты. По сути, меняется лишь состав наносимого на волосы средства. Именно поэтому находчивые девушки нередко прибегают к домашнему ламинированию - оно практически не требует никаких финансовых вложений. Главный ингредиент домашней маски, которая призвана заменить дорогостоящую парикмахерскую процедуру, есть практически на каждой кухне - это обычный пищевой желатин.

Даже если такового не оказалось у вас под рукой, купить его сегодня в Минске можно за 1,33 рубля за пачку в 15 г. Учитывая, что для приготовления состава, необходимого для ламинирования, нужна всего чайная ложка желатина, а в неё вмещается около 3 г, такой пачки вам хватит на пять масок. Следовательно, цена одной процедуры в домашних условиях будет, действительно, копеечной, а вот в салонах красоты и парикмахерских ламинирование обойдётся не дёшево. Самые дешёвые предложения, которые сегодня можно найти в Минске, стартуют от 30 рублей и достигают 100 рублей за процедуру.

Как приготовить дома маску для ламинирования?

Для приготовления средства для ламинирования чайную ложку желатина нужно залить тремя ложками обычной холодной воды и поставить на водяную баню на 10-15 минут - до образования однородной массы. Затем желатин следует остудить и добавить к нему любимый бальзам для волос — так, чтобы маски хватило на всю длину волос. Кто-то помимо бальзама добавляет в такую маску дополнительные “бабушкины” средства, которые добавляют и в другие домашние маски - мёд или яичный желток для сильно поврежденных волос, яблочный уксус - для придания блеска тусклым волосам, кефир — для увлажнения и питания сухих кончиков.

Наносить маску следует на вымытые шампунем волосы (после этого их нельзя обрабатывать бальзамом, ополаскивателем или другими средствами по уходу), слегка подсушенные, но не сухие. Маску не следует наносить на кожу головы - нужно отступать от корней несколько сантиметров, чтобы не спровоцировать раздражение и не пересушить кожу головы.

Нанеся маску на каждую прядь по всей длине, следует обернуть голову пленкой, а сверху - полотенцем. Желательно дополнительно периодически прогревать полотенце феном, чтобы “активировать” маску. Спустя час процедуры волосы необходимо тщательно промыть водой, не используя при этом шампунь.

В соцсетях полно видео с результатами “до” и “после” и подробным описание самых разных вариаций “ламинирующих масок”. Они собирают миллионы просмотров и тысячи комментариев.

[link href=“https://www.tiktok.com/@khomenko.ya?refer=embed” title=“@khomenko.ya” target=“_blank” rel=“noopener”] @khomenko.ya [/link] Результат от ламинирование желатином? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/julistoreua?refer=embed” title=“julistoreua” target=“_blank” rel=“noopener”] #julistoreua [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/on?refer=embed” title=“on” target=“_blank” rel=“noopener”] #on [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] #[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“глобальныерекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #глобальныерекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD?refer=embed” title=“желатин” target=“_blank” rel=“noopener”] #желатин [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B?refer=embed” title=“тренды” target=“_blank” rel=“noopener”] #тренды [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Soundtrack-for-Your-Backseat-6956514404432037890?refer=embed” title=”♬ Soundtrack for Your Backseat - sundiver ca” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Soundtrack for Your Backseat - sundiver ca [/link]

[link href=“https://www.tiktok.com/@develee?refer=embed” title=“@develee” target=“_blank” rel=“noopener”] @develee [/link] Делать 1 раз в 3 недели?❤️❤️❤️ [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B8?refer=embed” title=“бьюти” target=“_blank” rel=“noopener”] #бьюти [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3?refer=embed” title=“бьютиблог” target=“_blank” rel=“noopener”] #бьютиблог [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83?refer=embed” title=“бьютинадому” target=“_blank” rel=“noopener”] #бьютинадому [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Lovefool-6822949847729965058?refer=embed” title=”♬ Lovefool - twocolors” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Lovefool - twocolors [/link]

Безусловно, были среди комментаторов и те, кто отмечал, что после такой маски волосы, наоборот, становятся более ломкими – якобы желатин «сильно сушит волосы». Однако, и восторженных отзывов по типу «это бомба!», «я в шоке от эффекта!» также предостаточно. В большинстве случаев те, кто опробовал домашнее ламинирование и строго следовал технологии, отмечал, что волосы после процедуры становились более шелковистыми, блестящими и мягкими.

“Я делала. Отличная штука, но возни много, бывает лень)) Мне на волосы до плеч хватало ложки желатина. Эффект на неделю”, - поделилась своим опытом одна из пользовательниц соцсети.

“Пользуюсь таким рецептом уже года 3, может и больше. Эффект всегда хороший, мои волосы становятся шелковистыми, а с 80% седины это спасение”, - написала другая.

Резюмировала все положительные отзывы о домашнем ламинировании ещё одна девушка, которой такая процедура пришлась по вкусу. «Мы теперь красотки!» - написала она под одни из видео, на котором блогерша поделилась эффектными результатом дешёвого способа заламинировать волосы желатином.