"Просто приходите, гуляйте с ними" - Поговорили с кинологом Буркевичем о центре для "трудных" животных под Молодечно, хейтерах и помощи белорусов

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Опубликовано: 24.03.2025 11:38 , Обновлено: 06.05.2025

На теле кинолога Дениса Буркевича десятки шрамов от укусов, а за плечами — огромный волонтёрский опыт по спасению самых сложных животных. Он не мечтал стать дрессировщиком собак и не планировал заниматься их спасением — эти роли нашли его сами. Telegraf.news поговорил с Денисом и взял большое интервью о его пути кинолога, брошенных животных, деятельности центра "Мечта", хейтерах и многом другом.

Мы созваниваемся с Денисом поздним вечером по видеосвязи, когда большинство людей уже готовится отдыхать. Однако для него это самое удобное время, ведь весь день традиционно проходит в хлопотах о его “Мечте” — центре по спасению бездомных животных, который скоро отметит год со дня основания. О своих подопечных и работе с ними он готов рассказывать часами, невзирая на усталость. Вокруг кружат домашние кошки, а время от времени на фоне звучит телефон. В этом антураже мы и знакомимся с его историей.

Как всё начиналось

Фото: архив Дениса Буркевича

Чуть более 10 лет назад Денис пришёл на службу в милицию, где его назначили на должность кинолога. Никакого опыта в этом деле у него тогда не было, однако противиться распоряжению начальства Денис не стал.

“Никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Но я отнесся к этому безропотно и поставил только одно условие — захотел купить свою собственную собаку”, — вспоминает Денис Буркевич.

Недостаток знаний решил восполнить самостоятельно. Проходил курсы, общался со специалистами-кинологами и впитывал знания на международных семинарах, которые посещал. С первым питомцем его связывают тёплые воспоминания — это была немецкая овчарка по кличке Фиона.

Занимаясь дрессировкой, Денис быстро “вошёл во вкус” и вскоре загорелся идеей стать лучшим кинологом в стране. Спустя несколько лет это была уже не мечта, а реальность. Имя Дениса Буркевича в среде белорусских миллиционеров-кинологов стало одним из самых узнаемых, и как к специалисту к нему стали обращаться вне работы всё чаще.

Так, он неоднократно участвовал в качестве дублёра и постановщика трюков для собак в кино, например в сериале “Мухтар”.

В 2015 году Денис покинул милицейскую службу, но продолжил заниматься кинологической практикой. Решил сделать это своим основным видом деятельности: оформил ИП, получил субсидию на приобретение профессиональной кинологической амуниции, и дело пошло.

Тогда, как кинолог, Денис стал известен не только в Беларуси, но и за её пределами. Его приглашали дрессировать животных в Дубай и Катар, и он активно начал предоставлять свои услуги в онлайн-формате.

Как родилась «Мечта»

За годы работы с собаками Денис Буркевич собрал внушительный кинологический опыт и особенно гордится успехами в области коррекции зооагрессии. Фото: архив Дениса Буркевича

История со спасением животных началась ещё во время службы в милиции. Денис спасал брошенных и пострадавших от живодёров собак, брал их на передержку и искал новых заботливых хозяев.

“Никогда не собирал на это деньги. Всё делал за свои средства. Брал одну собаку, вылечивал её, пристраивал. Тогда я брал одну собаку на месяц-два. Но постепенно их становилось всё больше”, - вспоминает собеседник.

В прошлом году Денис завёл канал в TikTok, где помимо дрессировки собак начал освещать тему спасения животных. Это помогало быстрее находить питомцам дом, и к Денису начали поступать обращения от белорусов, которые рассказывали о собаках и кошках, нуждающихся в помощи.

Денис начал ездить в разные уголки страны на помощь животным и приспособил свой старый свинарник и сеновал под вольеры для реабилитации собак. Однако вскоре объём сообщений и вызовов возрос настолько, что необходимость создания центра по спасению животных назрела сама собой.

Создание центра по спасению животных стало настоящей мечтой Дениса, и окогда нужно было выбирать для учреждения название, то он так его и назвал.

На процесс от задумки до реализации ушло меньше года. Подходящее помещение отыскать не составило труда. Денис давно заприметил заброшенную свиноферму около дома на 4 тысячи квадратных метров. Поинтересовался о статусе здания в администрации и там не стали возражать, разрешив занять его под “Мечту”.

https://www.tiktok.com/@center_dream_molodechno/video/7356897980386921733

Правда состояние здания оказалось хуже, чем предполагал Денис. По его словам, потребуется больше финансовых вложений, чтобы привести состояние здания в должный вид.

“Минус в том, что это была именно свиноферма. Внешне помещение выглядит хорошо и не вызывает вопросов, но когда пришли эксперты оценивать, то оказалось, что плиты перекрытия практически не несут своей несущей функции. Вся арматура поржавела из-за аммиака. Восстановление потребует больше внимания, но это решаемо”, - объяснил он.

С регистрацией центра все получилось с первого раза. Достаточно было лишь обратиться к хорошим юристам и бухгалтерам. Тем не менее в этом вопросе, по словам Дениса, он оказался своего рода первопроходцем. По примеру “Мечты” в Беларуси открылось уже 3 центра - два в Минске и один в Берёзе.

“Я помогаю волонтёрам, которые хотят зарегистрировать учреждения по спасению животных официально. Консультирую по вопросу сбора необходимых документов и рекомендую специалистов, которые могут помочь со всем этим”, - рассказал Денис Буркевич.

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Чем конкретно занимается центр?

Фото: архив Дениса Буркевича

Деятельность учреждения отличается от сугубо волонтёрской, ведь цель “Мечты” не просто “собрать животных”, а реально помочь им: вылечить, реабилитировать и найти дом.

“Собрать кучу собак можно за день. Но чтобы найти сложным животным семью, с ними нужно много работать. Никому не нужна агрессивная собака, не нужна трусливая. Но почти любую собаку можно скорректировать и сделать адекватной и социальной. Я этим занимаюсь, и есть большой результат”, - рассказал кинолог.

Центр берётся за «трудных» животных, которым необходима срочная помощь. Чаще всего речь идёт о собаках и кошках, пострадавших от рук живодёров, ДТП и прочих обстоятельств. Случаи, в которых есть прямая угроза здоровью и жизни бездомных животных — профиль учреждения.

“Дворняжка, которая здорова и просто бегает по деревне без хозяина — не наш случай. Она не в опасности, и каждый, кто желает, может помочь ей найти семью, просто бросив клич в соцсетях. А вот когда такая собака попадает под машину — это то, на что я буду реагировать. Такому животному нужна квалифицированная помощь и реабилитация и помочь с этим, как правило, некому. Если не принять меры, собака просто погибнет на обочине”, - объяснил Денис.

Сложных собак в «Мечту» привозят с разных уголков Беларуси, а нередко Денис сам едет за ними. Каждый новоиспечённый постоялец «Мечты» сначала проходит обследование у ветеринаров, где ему назначают соответствующее лечение.

“Перестал считать спасённых после 100”

Фотоколлаж: Telegram-канал ne_kinolog8

Весной минувшего года количество спасённых “Мечтой” животных перевалило за сотню, и Денис перестал их считать.

“На каждую собаку у меня есть досье, я знаю, где она, и поддерживаю связь с хозяевами, но уже точно не скажу, сколько их всех через меня прошло. В апреле, когда число спасённых перевалило за 100, я перестал считать,” - рассказал специалист.

Количество животных в центре постоянно меняется. Одни пребывают, другие, нашедшие хозяев, покидают “Мечту”. На момент записи интервью в “Мечте” проходило реабилитацию 32 собаки. Всего центр может принять около 40 животных. Однако, по признанию Дениса, наиболее комфортно, когда в учреждении находится около 20 собак. Тогда удаётся уделить должное внимание каждой.

Как отметил Денис, если животное не агрессивно, то его практически всегда удаётся пристроить в новую семью.

“Есть в “Мечте” несколько непристраеваемых собак. Одна уже возрастная, и ей осталось немного, и несколько агрессивных, которых уже не подстроить под других хозяев, но со мной они ладят,” - рассказал собеседник.

Кроме собак, он помогает и кошкам. Многие усатые питомцы живут рядом с центром, другие поступают на реабилитацию и лечение, как и собаки.

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“Первые полгода спал только по 3 часа”

Несмотря на немаленькое количество сложных животных и впечатляющий объём работы, большую её часть создатель “Мечты”, по его признанию, всё ещё делает самостоятельно. Помимо него в центре также работает девушка-животновод, которая помогает убирать вольеры и кормить животных. Однако всю работу по коррекции и дрессировке собак Денис берёт на себя.

https://www.tiktok.com/@center_dream_molodechno/video/7447135292911389958

“Сейчас даже не представляю, как я раньше справлялся без неё [животновода - прим. ред.]. Первые полгода был такой график, что спал только по 3 часа. Ночью зарабатывал деньги, а днём спасал животных. Заканчивал дела в “Мечте” только к двенадцати часам ночи, ведь кроме спасения и дрессировки за всеми животными надо было ещё и убираться. Потом начинал работать. Консультировал канадцев онлайн, например. У них в это время был ещё день”, - вспоминает специалист.

Все собаки “Мечты” имеют непростую историю, и некоторых, по словам Дениса, приходилось буквально “вытаскивать из ада”. Психика таких животных требует восстановления, иначе у них не будет шанса найти хозяев.

Успеха на этом поприще позволяет добиться его богатый опыт дрессировки сложных собак. В скором времени Денис Буркевич хотел бы нанять ещё одного кинолога, но укомплектование «Мечты» другими специалистами пока тяжело реализуемая цель. Как всегда всё упирается в деньги. Вопрос финансирования центра стоит на повестке каждый месяц.

“Планы грандиозные, на 10 лет вперёд”

Фото: архив Дениса Буркевича

Сейчас «Мечта» существует на пожертвования белорусов, но проект учреждения, по словам Дениса, предусматривает в будущем возможность альтернативных источников дохода. Это в перспективе позволит платить достойную зарплату работникам центра.

«На хороших специалистов нужны хорошие деньги, а плохие мне не нужны и даром — они только навредят животным. Уборка за животными, дрессировка, лечение — это труд, и он должен быть оплачен по достоинству. Поэтому моя цель, чтобы “Мечта” существовала не только на пожертвования, но и приносила доход. Тогда всё будет реализуемо. У меня для этого есть большой проект и грандиозные планы на 10 лет вперёд», — рассказал он.

Так, например, в будущем кинолог планирует запустить линейку мерча от «Мечты». В ней предусмотрены платки, амуниция, поводки и прочие аксессуары для животных. Средства от их продажи будут идти на зарплату специалистам. Запустить интернет-зоомагазин центра Денис планирует уже в текущем году. Некоторые из товаров он уже продемонстрировал своим подписчикам в TikTok.

https://www.tiktok.com/@ne_kinolog8/video/7477543658317761847

В списке целей по развитию «Мечты» также оказание ветеринарных услуг, в первую очередь по стерилизации животных.

«На это я очень много трачу денег, и я уверен, что было бы выгоднее нанять своего специалиста, чтобы не только закрывать этот вопрос для наших животных, но и оказывать услуги для тех, кто в них нуждается», — поделился собеседник.

В месяц на медеуинскую помощь и обследования животных "Мечта" тратит около 1000 рублей. Фотоколлаж: Telegram-канал ne_kinolog8

Сейчас за ветеринарной помощью «Мечта» обращается в Молодечненскую или Лидскую ветклиники, и на это в месяц уходит около тысячи рублей. Как отметил Денис, такая сумма относительно невелика. Если бы какие-то из нужных операций пришлось делать в столице, то можно было бы не уложиться и в три тысячи рублей.

«В будущем я хотел бы, чтобы в „Мечте“ работали свои ветеринары, реабилитологи и кинологи. Хотелось бы, чтобы был и свой транспорт, по возможности с переездной ветстанцией, чтобы выезжать и сразу помогать по месту. Так мы сможем увеличить оборот спасённых животных», — поделился своим видением основатель центра.

Ещё Денис вынашивает идею съёмок «закулисья» центра и своей кинологической работы, чтобы рассказывать истории реабилитации и перевоспитания собак на конкретных примерах «до» и «после». Разница, с которой питомцы поступают в «Мечту», и какими оттуда выходят, может многих ошеломить и вдохновить, уверен кинолог. Но всё это может быть реализуемо, когда учреждение выйдет на самообеспечение.

Сейчас, по словам Дениса, на лечение и кормление животных “Мечте” требуется от 12 до 20 тысяч рублей в месяц, а для того, чтобы не волноваться, где найти деньги каждый день, — в районе 30 тысяч рублей в месяц.

Достаток «Мечты» на 90 процентов складывается из пожертвований белорусов. Получать донаты из-за границы центр по законодательству не может. Однако Денис признаётся, что его зарубежные клиенты знают о “Мечте” и часто “накидывают” за его кинологические услуги дополнительно. Эти, а также свои средства, он тратит на нужды центра.

“Из моего личного заработка уходит порядка 2-3 тысяч рублей на ‘Мечту’ ежемесячно. Ещё до центра жена начинала ворчать, что я трачу слишком много. Я её убедил, что с открытием ‘Мечты’ ситуация улучшится, ведь будут пожертвования. Но в итоге начал тратить ещё больше”, - смеётся кинолог.

«Жена останавливает, когда я сильно увлекаюсь»

Фото: архив Дениса Буркевича

По словам Дениса, несмотря на то, сколько времени он проводит с животными, благополучие семьи для него на первом месте. Он подчеркнул, что ни дети, ни супруга «ничем не обделены», и без их поддержки едва ли начал бы что-либо затевать.

«Жена поддерживает и останавливает, когда видит, что я сильно увлекаюсь. Дети гордятся и часто вызываются помогать. Да, средств уходит немало, мог бы купить новую машину, но это ничего. Купим потом», - делится создатель “Мечты”.

Некоторые друзья и знакомые не понимают его увлечённости таким непростым делом. Однако Денис признаётся, что заниматься «Мечтой» ему гораздо интереснее, чем просто дрессировать собак.

«Кто-то получает удовольствие от рыбалки, кто-то от спорта, я от спасения животных. Это просто такое хобби, которое приносит душевное удовлетворение», - рассказал Денис.

«Да, некоторые в ужасе от того, что мне приходится видеть, а я работаю с этим каждый день. Но я знаю, что делаю доброе дело, и мир с «Мечтой» становится чуточку лучше. Временами бывает тяжело всё вывозить. Признаться, даже стал пивным алкоголиком, но я надеюсь, что меня хватит для того, чтобы продолжать», - рассказал Денис.

Про хейтеров в TikTok

Фото: архив Дениса Буркевича

О спасении животных и работе центра Денис Буркевич активно рассказывает в своём блоге в TikTok — это инструмент, который позволяет более эффективно собирать пожертвования для учреждения и находить хозяев для спасённых животных.

На канале ne_kinoljg8 уже более 50 тысяч подписчиков, а в комментариях под каждым новым роликом нередко разворачиваются бурные дискуссии.

Собеседник признаётся: ловить хейт он уже привык. Тема спасения животных очень тригерная, а его взгляды на этот вопрос часто расходятся со вглядами многих волонтёров.

Так, например, одной из тем, на почве которой ему регулярно приходится ловить хейт, стали его взгляды на вопрос усыпления животных.

«Я не даю животным умирать на обочине, но в то же время не буду оставлять его доживать в муках, если понимаю, что случай безнадёжный и всё, что может ожидать собаку, — это тяжёлая инвалидность и существование вместо жизни», — объяснил Денис свою позицию.

В минувшем году 10 собак «Мечты» были усыплены с диагнозами прогрессирующего неоперабельного рака и тяжёлыми травмами позвоночника. Однако, как объяснил кинолог, прежде чем принять такое решение, он обращается за консультацией к 2-3 специалистам, чтобы точно оценить шансы животного на выздоровление. Если их нет и животное не сможет ходить, он принимает решение об усыплении.

Некоторые волонтёры и владельцы собак считают такой подход «негуманным».

«Что интересно, такой хейт часто исходит от волонтёров и людей, которые не задумываются о том, что животное чувствует. Пытаются казаться гуманными, не усыпляя, и при этом полностью игнорируют факт страдания животного. Пусть лежит и мучается, но мы не усыпим, мы добрые», — объясняет Денис Буркевич.

В то же время он подчеркнул, что не имеет ничего против спасения «спинальников» [животных с травмами позвоночника, которые привели к полному или частичному параличу конечностей — прим. ред.] теми, кто готов тратить своё время и силы на уход за такими сложными животными.

Допущение грамматических ошибок Денисом при ведении блога - ещё один повод позлословить в комментариях, но этого “неудобного” факта он давно перестал стесняться.

“Я очень и очень неграмотный человек. Вырос в деревне и учился в белорусскоязычной школе, а когда переехал учиться в город, начал обучаться на русском. По итогу и белорусский забыл, и русский не выучил, и говорю, и пишу как умею – на трасянке. Но моя неграмотность не мешает мне делать мою работу и не помешала увидеть полмира”, – заверяет собеседник.

Татуировки Дениса посвящены любимому делу и он нарошно сделал одну из них "безграмотной". Фото: архив Дениса Буркевича

Свою неграмотность он даже вплёл в сюжет одной из татуировок на руке. По его словам, тату-мастер отказался писать цитату с ошибками, боясь осуждения, и тогда Денис попросил допустить их нарочно, чтобы было, как если бы эту фразу написал он.

«Хейтят даже за пакет купленного молока из собранных денег»

Ещё одна тема, которая регулярно вызывает хейт, — это ответы на вопросы о том, куда и на что уходят деньги «Мечты». От практики публикации полных финансовых отчётов Денис отказался очень быстро, ведь всегда найдутся те, кто осудит его подход и начнёт давать «непрошеные советы». Например, Денису неоднократно приходилось сталкиваться с осуждением в TikTok из-за своего подхода к закупке кормов для “Мечты”.

«Собак я кормлю хорошо и только определёнными кормами, которые знаю, где можно купить по оптимальной цене. Многие осуждают, считают, что мои животные шикуют и нужно выбирать более дешёвый корм, но люди просто не понимают всей роли питания для этих животных», — объясняет Денис.

По его словам, с хорошим рационом животное быстрее поправляется, а также перестает страдать расстройствами кишечника, вызванными неправильным питанием. Это, в свою очередь, позволяет лучше понимать состояние здоровья животного и исключить проблему «неправильного корма» при поиске причин возникновения диареи, например. Кроме того животные с сбалансированным питанием выглядят здоровее и краше, что повышает их шансы на скорое обретение хозяина.

По этой причине Денис никогда не просит помочь “Мечте” именно кормами. Если таковые привозят в центр, он от них никогда не отказывается, но если они не подходят, то передает другим волонтерским организациям. Подходящие же марки кормов, по его словам, благотворители часто покупают дороже, чем это можно сделать.

«Если просто покупать нужный корм в магазине, то будет большая переплата. Это своего рода медвежья услуга. Лишние 30 рублей всегда найдется, куда потратить. Собаки нуждаются не только в кормах», - объяснил Денис.

Эффективность центра в вопросах спасения сложных животных стала причиной, по которой у её создателя сложились достаточно напряжённые отношения с некоторыми зоозащитными организациями и волонтёрами. По словам Дениса, «Мечта» перетянула на себя «финансовый поток».

«Все зоозащитные организации зависят от донатов, и деньги — частая причина конфликтов. Но люди видят, что я не просто содержу животных на их деньги, а реально им помогаю: лечу, корректирую поведение и нахожу хозяев. Некоторые волонтёры меня хейтят, но многие и поддерживают», - пояснил Денис.

“Больше вреда животным, чем волонтёры, не сделал никто”

"Мечта" приютила 12 собак из "стихийника" в Ивье. Животным предстоит пройти длительную коррекционную работу, прежде чем им можно будет найти хозяев. Фотоколлаж: Telegram-канал ne_kinolog8

К волонтёрству в Беларуси Денис относится достаточно скептически и отмечает, что нередко от их деятельности “больше вреда, чем пользы”. Такое положение он связывает в первую очередь с тем, что деятельность волонтёров не контролируется надлежащим образом.

«Волонтёры должны относиться к какой-то зоозащитной организации. У нас же в Беларуси под их именем часто кроются мошенники или очень странные личности, которые губят животных, а не спасают», - рассуждает собеседник.

Так, нередко всплывают истории о так называемых стихийниках. Одним из самых скандальных случаев в последние месяцы стал “псевдоприют” в Ивье, заявил кинолог. По словам Буркевича, там одна женщина держала в запертом помещении держала десятки собак. Денис утверждает, что многие из них погибли от голода и отравления трупными ядами, которые источали неубранные тела мёртвых собак.

Собеседник заявил, что свозили их туда не только мошенники, но и обычные волонтёры, которые не особо интересовались тем, как обстоят дела у животных на самом деле. “Мечта” спасла и приютила 12 из 15 выживших собак, но, по словам Дениса Буркевича, найти семью из-за пережитого травматичного опыта и психического состояния таким собакам будет очень сложно.

Из-за таких ситуаций страдает и облик волонтёрства как явления, считает он. Многие люди впоследствии перестают доверять им и помогать тогда, когда это действительно нужно.

«Хорошие волонтёры, как правило, боятся гласности. Ведь как только о том, что они занимаются спасением животных, узнают, поток сообщений становится нескончаемым. Реагировать на них всем в одиночку тяжело, а спасти всех попросту невозможно. Под таким давлением можно запросто сломаться», - рассказал Денис.

В противовес этому «плохие волонтёры» часто чрезмерно активны в вопросе выпрашивания финансовой помощи, и это то, на что следует обратить внимание, считает эксперт.

“У меня со многими волонтёрами взгляды на спасение животных могут различаться, но это не отменяет того факта, что мы делаем одно и то же и не умоляет их работу. Мы с волонтёрами можем ненавидеть друг друга, но помогаем и поддерживаем там, где нужно”, - смеётся Денис и подчёркивает, что не выступает против волонтёрского движения в целом.

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Как помочь «Мечте»?

Как признался Денис, со времени открытия центра не было и дня, чтобы он простаивал без постояльцев. Минимум 10-15 собак на реабилитации пребывают постоянно, и это налагает немалые финансовые издержки. Именно поэтому финансовая поддержка — то, в чем всегда особенно нуждается «Мечта». Ведь кроме того, что всех собак нужно покормить, значительная доля средств уходит на их лечение: операции, лекарства.

«У меня нет простых собак. Все случаи тяжёлые, и чтобы спасти животное, приходится приложить немало усилий — как физических, так и финансовых», — пояснил Буркевич.

Самый простой способ помочь — сделать перевод через ЕРИП. Денис призвал не бояться маленьких сумм, но и не помогать «последними деньгами».

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ЕРИП: Благотворительность - Защита животных - Центр спасения Мечта

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«Если у вас есть свободные деньги и вы хотите помочь, то я всегда этому рад и благодарен. Кто-то переводит ежемесячно по 5 рублей, кто-то по 10 — и это тоже помощь», — отметил собеседник.

Необходимые работы внутри учреждения, связанные с ремонтом помещения, Денис, по его словам, старается делать по мере возможности своими силами, но если вдруг возникает необходимость в специалистах, то бросает клич в своём Telegram-канале.

Кроме того, основатель «Мечты» отмечает, что всегда рад белорусам, которые просто приезжают погулять с питомцами.

«Мне не хватает рук именно для прогулок с животными. Не нужно ничего убирать за ними. Просто приходите, выводите на прогулку и гуляйте с ними, тискайте. Животные должны привыкать к разным людям», — призвал Денис Буркевич.

Такое взаимодействие не только поможет собакам, которые крайне нуждаются в социализации, но и самим людям, для которых прогулка с питомцем может стать настоящим сеансом зоотерапии.

«Одна женщина ездит ко мне выгуливать собак уже на протяжении 4 месяцев. Приезжает каждую субботу, берёт собаку и ведёт в поле. Выгуливает её и просто выговаривает всё, что накопилось: проблемы на работе, в личной жизни. Она заверила, что это помогает ей побороть депрессию. Так что приезжайте и гуляйте с собаками», — призвал создатель “Мечты”.

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