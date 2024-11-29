"Удивляются, почему не стала послушной" - Белорусский кинолог рассказал, какая ошибка хозяев приводит к агрессии собак

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Опубликовано: 29.11.2024 13:40 , Обновлено: 29.11.2024

Белорусский кинолог и дрессировщик собак Денис Буркевич рассказал на своей страничке в TikTok, какая неочевидная ошибка хозяев собак приводит к тому, что их питомцы вырастают агрессивными.

[info_b]Денис Буркевич - профессиональный белорусский кинолог, волонтёр и директор центра спасения бездомных животных «Мечта».[/info_b]

Многие владельцы собак, начиная с щенячьего возраста, пытаются окружить своих любимцев любовью и всяческой заботой. Однако по словам кинолога Дениса Буркевича, это распространённая ошибка и одна из основных причин, из-за которых взрослый питомец начинает проявлять агрессию.

Он заметил, что сейчас многие любят покупать немецких овчарок, стаффов, питбулей - очень крупных собак. До полутора лет собак балуют, а растущий питомец “взрослеет и понимает, что ему всё можно”.

“А потом удивляются, почему собака не стала послушной, ведь в интернете прочитали, что к году она сама должна остепениться”, - рассказал эксперт.

По его словам, на этом этапе многие хозяева начинают пытаться воспитать собаку в ускоренном темпе.

При этом, как подчеркнул эксперт, часто идут по пути, который кажется более простым: надевают ошейник и начинают “дёргать” животное, запрещая ему многие вещи. Питомец, столкнувшись с таким отношением, начинает вести себя агрессивно и даже может укусить владельца.

“Это то же самое, если бы ваш ребёнок просидел до 10 класса двоечником, потому что вы полностью забили на ребёнка. А в 11 классе решили взять ремень, чтобы сделать его отличником. В лучшем случае он вас пошлёт подальше, а в худшем даст сдачи, ведь он уже вырос. Конечно, можно торговаться и подкупать, но зачем это делать, если можно корректировать сразу? Так это работает и с собаками”, - объяснил эксперт.

Кинолог рассказал, что собаки, которых воспитали ненадлежащим образом в возрасте полутора-двух лет, поддаются коррекции, однако не всегда она проходит успешно. В особенности, когда дело касается взрослых и крупных собак.

Воспитывайте собак с детства. Со щенка работайте и не ждите, когда он вырастет и поумнеет. Он не поумнеет”, - резюмировал Буркевич

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Под видеороликом кинолога собралось около 100 комментариев, в которых пользователи признались, что теперь осознали свою ошибку.

“Где-то я с вами согласна, балованные. Мой на голову сел, вот сейчас чуть что не так рычит”, - рассказала одна из владельцев собаки.

“100%! Я с сыном в своей собаке души не чаем, очень её любим, в этом и проблема. Хотя уже смирились с её поведением и агрессией на всех, кроме нас. Сами избаловали…” - признался ещё один комментатор.

“Многие думают, что воспитание - это ‘сидеть’, ‘стоять’, а на самом деле это послушание, пресечение нежелательного поведения и т.д.” - заметил другой.

“К нам прибилась маленькая собака, мы её зацеловали, заобнимали. В итоге постоянно тянет к юбке и кусает за ноги. Сначала это была игра, но с каждым разом всё сильнее. Причём всякие вкусняшки ей таскаю”, - рассказал про свой случай ещё кто-то.

“Но потом выбрасывают “плохих” собак. Люди, мы сами во всем виноваты”, - высказался ещё один пользователь.

Хотя нашлись и те, кто не согласился с кинологом.

“Не правда. Я свою не воспитываю. Просто люблю, и она не такая. Она добрая, надо собаку любить, а не воспитывать”, - высказалась одна из пользовательниц.

“Я балую всех своих собак, и все воспитаны. Ягдтерьер, Хаски и немецкая овчарка. Недавно муж принес побитого котенка. Приняли как родного”, - написал кто-то.

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