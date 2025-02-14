Суд в Молодечно вынес приговор волонтёру, которая брала деньги за лжеспасение собак

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Опубликовано: 14.02.2025 13:13 , Обновлено: 19.02.2025

Суд Молодечненского района вынес обвинительный приговор волонтёру за мошенничество при спасении животных. Об этом сообщил 14 февраля основатель Центра спасения животных "Мечта" и кинолог Денис Буркевич, который проходил по делу одним из свидетелей. По его словам, женщина собирала деньги на лечение собак, но при этом не оказывала им никакой помощи. Журналистка Telegraf.news узнала подробности. О чем заявила нам сама обвиняемая?

Обвинительные приговоры в сфере спасения животных очень редки, в особенности, когда это касается так называемого “зоомошенничества”. Заявления на лжеволонтёров, которые собирают деньги на лечение животных, но на самом деле присваивают их себе, белорусы писали и ранее, но зачастую из-за недостатка доказательной базы дела заканчивались ничем. По словам Дениса Буркевича, это одно из немногих (если не первое) дел за последние годы, в котором удалось доказать факт нецелевого использования средств и добиться обвинительного приговора с ограничением свободы.

В чём суть истории с мошенничеством?

Фото иллюстрационное/pettimes.jp

Денис Буркевич рассказал, что он и волонтёры зоозащитной организации “Шанс на жизнь” начали подозревать, что одна из “волонтёров-одиночек” в Молодечно может быть не чиста на руку. Однако прямых улик, по которым он можно было бы обвинить её в мошенничестве, не находилось.

“Я однажды искал, куда пристроить слепых щенков, и она позвонила и вызвалась помочь, пообещав их выкормить. Я дал ей корм и пелёнки, вышел, а спустя 5 минут обнаружил, что она написала в социальных сетях пост с просьбой срочно собрать денег на спасение. При этом она преподнесла это так, что щенков ей якобы подбросили, а кормить их совсем нечем”, - заявил собеседник.

Кинолог утверждает, что подобным спасением животных женщина занималась “на протяжении 5 лет”. По его словам, её соцсети постоянно пополнялись “слёзными историями” о новых подопечных, которым срочно требуются средства на дорогостоящее лечение. Как подчеркнул Денис Буркевич, новые сложные собаки появлялись регулярно каждые 1-3 месяца, и запрашиваемые средства собирались с “завидной скоростью”.

Однако, как обстоят реальные дела с пострадавшими питомцами, по словам свидетеля, знали немногие.

Когда состояние одной из собак стало критическим, он вызвался помочь. Отвезя животное в клинику и обследовав его должным образом, выяснил, что ранее выставленные собаке диагнозы “не имели ничего общего с действительностью”. По его словам, состояние собаки было настолько тяжёлым, что её пришлось усыпить. Историю этой об этом он рассказал в своём TikTok.

Как вспомнил Денис Буркевич, видео быстро увидели другие волонтёры и они узнали собаку, на лечение которой переводили деньги. Вскоре выяснилось, что уже после усыпления питомца женщина продолжала писать им в личные сообщения с просьбой помочь финансово в лечении всё той же собаки.

При этом за её отсутствием решила перебинтовать и снять на видео другую собаку. Некоторые поверили и даже успели перевести деньги.

Пострадавшие обратились с заявлениями в милицию, и дело начали расследовать. Денис Буркевич выступил свидетелем и всячески способствовал расследованию дела и его огласке.





















Он озвучил, что в ходе суда выяснилось, что собаки, которых бралась спасать волонтёр, не получали помощи за вырученные средства. Более того, по его словам, там определили, что она подделывала документы и чеки из ветклиник, чтобы убедить своих подписчиков в тяжёлых диагнозах собак и снова и снова просить деньги для их лечения. Хотя по делу прошло всего 6 потерпевших благотворителя, Денис и другие волонтёры уверены, что их гораздо больше.

Как отметил кинолог, доказать факт умышленного причинения вреда животным в суде не удалось, однако в факте неоказания помощи пострадавшим собакам никто не усомнился. Сумма ущерба потерпевших невелика — всего 760 рублей. Но, так как обвиняемая сознательно не оказывала животным помощь, прокурор запрашивал год ограничения свободы, что, по словам Дениса Буркевича, довольно существенно для такого преступления (максимальный срок, предусмотренный ст. 209 УК ч. 2, составляет 3 года).

Обвинительный приговор

В пятницу, 14 февраля, в суде огласили приговор, сообщил свидетель. Он составил 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ). Обвиняемая также обязана возместить материальный ущерб потерпевшим, а её телефон был конфискован в пользу государства.

[info_b]По словам Дениса Буркевича, обвиняемая присутствовала на суде и “признала свою вину”. Он отметил, что официальные документы о вынесении приговора, будут опубликованы через 5 дней. У фигурантки дела есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. По истечение этого времени он вступит в силу. [/info_b]

Денис Буркевич подчеркнул, что он и группа других волонтёров намерены добиваться привлечения женщины также по статьям за подделку документов и за жестокое обращение с животными.

“Некоторые могут осудить меня за то, что я транслирую эту ситуацию и рассказываю о волонтёрах-мошенниках. Что люди будут бояться переводить деньги на спасение животных. Но я считаю, что нужно говорить об этом, чтобы те, кто вымогает деньги у доверчивых граждан, несли за это ответственность, и другие мошенники понимали, что это не сходит с рук просто так”, - высказался кинолог.

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Фото иллюстрационное/freepik.com

“Я не калечила собак 5 лет” - Что говорит обвиняемая?

После опубликования этой статьи с редакцией Telegraf.news связалась обвиняемая Наталья (фамилию не публикуем в целях защиты личности). Она сообщила, что признаёт свою вину по предъявленным ей обвинениям и, по ее словам, не будет обжаловать вынесенный приговор.

Тем не менее она не согласилась с некоторой информацией, которую предоставил Денис Буркевич, проходивший одним из свидетелей по делу.

“Моя претензия в том, что Денис Буркевич пиарит эту ситуацию и пытается сделать из этого сенсацию. Очевидно пытается на этом заработать. Хотя я не отрицаю своей вины”, - объяснила Наталья.

Также она пояснила, что не поступала так на протяжении всего времени, пока занималась волонтёрской деятельностью и сказала, что судом был доказан только один эпизод.

По словам Натальи, одной из причин произошедшего стало её “сложное материальное положение и состояние здоровья”.

“Я не калечила собак 5 лет. Это неправда. У меня ни один щенок не умер. У меня никаких заразных болезней не было. Зачем человек, изначально зная, что собака-спинальник, которого он лечить не будет, берёт и усыпляет? Это неединичные случаи, а постоянные. Люди другие, ну, лечат их, и многие встают на лапы. Мне не нравятся его действия”, - высказалась Наталья в комментарии журналистке Telegraf.news.

[info_b]Как только приговор вступит в силу, журналисты Telegraf.news обязательно обновят этот материал или опубликуют информацию отдельной новостью. [/info_b]

Как определить волонтёра-мошенника?

Фото иллюстрационное/freepik.com

Как рассказал Денис Буркевич, понять сразу, реальна ли ситуация и добросовестен ли волонтёр, не удаётся даже тем, кто сам является волонтёром со стажем. Как правило, на людей воздействуют “страшные картинки” страдающих животных и эмоциональные посты. Благотворители стремятся максимально быстро оказать помощь, и именно этим часто пользуются псевдоволонтёры. Как отметил Денис, универсального совета о том, как распознать мошенника, не существует.

“Нужно обращать внимание на детали и последовательность. Например, эта женщина выкладывала одним постом несколько чеков сразу, но если посмотреть на время, когда они были отпечатаны, то видно, что оно разительно отличается по часам”, - рассказал Денис.

Скриншоты: архив Дениса Буркевича











Также стоит внимательно следить за животным, на которое длительно собираются деньги. Становится ли ему лучше? Не произошло ли подмены? Наличие пятнышка на носу и его внезапное исчезновение могут быть сигналом к тому, чтобы насторожиться.

“Помогать животным нужно и никто не застрахован от того, чтобы напороться на мошенников. Я благодарен волонтёрам, которые не побоялись судебных тяжб, которые длились год и обратились с заявлениями, чтобы расследовать это и заставить человека ответить за содеянное”, - высказался Денис Буркевич.

Мы также отметим, что произошедшая история не повод перестать помогать животным. Чтобы быть уверенными, что ваша помощь действительно приносит пользу, стоит проверять организации и достоверность публикуемых отчётов лечения.

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Ранее Telegraf.news обучить свою собаку основным командам и воспитать её дисциплину — желание каждого хозяина. Зная механизм, по которому питомец овладевает навыком, и вооружившись терпением, сделать это возможно с любой собакой. Опытный кинолог и дрессировщик собак из Молодечно Денис Буркевич поделился с журналисткой Telegraf.news универсальным советом в работе с собаками для их воспитания.

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