Долина отказалась предоставлять справку от психиатра. Как объяснила?

Опубликовано: 16.12.2025 16:57 , Обновлено: 16.12.2025

В Москве, столице России, проходит суд по делу певицы Ларисы Долиной и квартиры, которую она продала, а затем вернула себе через суд, сославшись на то, что деньги у неё выманили мошенники. Адвокаты пострадавшей покупательницы недвижимости потребовали от певицы справку от психиатра о её вменяемости.

Однако защитники Долиной отказались это делать, объяснив отказ тем, что она — народная артистка России.

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«Долина была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в оценке реальности самой сделки… И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — рассказала адвокат певицы.

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При этом защита Долиной заявила, что сторона певицы категорически против её выселения из квартиры. Впрочем, юрист артистки подтвердила, что певица готова вернуть деньги покупательнице, не уточнив как и когда.

Тем не менее, Лариса Долина не перечислила никаких средств после своего публичного обещания рассчитаться с Полиной Лурье. Был лишь звонок её представителя, рассказала в Верховном суде РФ защита Полины Лурье, отвечая на вопрос прокурора.

Также адвокат Долиной заявила, что Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за расчёта наличными с певицей.

А вот прокуратура считает, что суды в деле Ларисы Долиной допустили нарушение, когда отказали Полине Лурье в денежной компенсации, после того, как у не забрали квартиру, которую та чем но оплатила.

“Суды трех инстанций допустили нарушения норм права” , — заявил прокурор на заседании Верховного суда, потребовав взыскать с певицы 112 млн рублей, полученных за квартиру.

Напомним, суть «дела Долиной» в том, что российская певица продала квартиру ничего не подозревавшей женщине, полученные деньги отдала аферистам, а потом через суд вернула себе жильё, признав сделку недействительной.

В итоге пострадала покупательница Полина Лурье, которая лишилась и квартиры, и денег. В соцсетях сразу же заговорили об «эффекте Долиной», так как появились сообщения, что такой схемой воспользовались и другие россияне.

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