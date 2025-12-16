Долина отказалась предоставлять справку от психиатра. Как объяснила?
В Москве, столице России, проходит суд по делу певицы Ларисы Долиной и квартиры, которую она продала, а затем вернула себе через суд, сославшись на то, что деньги у неё выманили мошенники. Адвокаты пострадавшей покупательницы недвижимости потребовали от певицы справку от психиатра о её вменяемости.
Однако защитники Долиной отказались это делать, объяснив отказ тем, что она — народная артистка России.
МИД РФ обвинил «врагов России» в использовании «дела Долиной»
«Долина была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в оценке реальности самой сделки… И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — рассказала адвокат певицы.
При этом защита Долиной заявила, что сторона певицы категорически против её выселения из квартиры. Впрочем, юрист артистки подтвердила, что певица готова вернуть деньги покупательнице, не уточнив как и когда.
Тем не менее, Лариса Долина не перечислила никаких средств после своего публичного обещания рассчитаться с Полиной Лурье. Был лишь звонок её представителя, рассказала в Верховном суде РФ защита Полины Лурье, отвечая на вопрос прокурора.
Также адвокат Долиной заявила, что Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за расчёта наличными с певицей.
А вот прокуратура считает, что суды в деле Ларисы Долиной допустили нарушение, когда отказали Полине Лурье в денежной компенсации, после того, как у не забрали квартиру, которую та чем но оплатила.
“Суды трех инстанций допустили нарушения норм права” , — заявил прокурор на заседании Верховного суда, потребовав взыскать с певицы 112 млн рублей, полученных за квартиру.
Напомним, суть «дела Долиной» в том, что российская певица продала квартиру ничего не подозревавшей женщине, полученные деньги отдала аферистам, а потом через суд вернула себе жильё, признав сделку недействительной.
В итоге пострадала покупательница Полина Лурье, которая лишилась и квартиры, и денег. В соцсетях сразу же заговорили об «эффекте Долиной», так как появились сообщения, что такой схемой воспользовались и другие россияне.
В России из-за «эффекта Долиной» 3000 семей остались без жилья. Стоит ли бояться белорусам?
Тем временем русскоязычные пользователи заблокированных в России западных соцсетей, по всей видимости, с помощью VPN, обрушились на страницу голливудского актёра Тома Холланда, известного по роли в кинофраншизе о Человеке-пауке.
Россияне атаковали соцсети «Человека-паука» Тома Холланда: «Как ты мог!»