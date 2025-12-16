Верховный суд обязал выселить Долину из квартиры
Верховный суд РФ обязал народную артистку России Ларисы Долину выехать из квартиры. Право собственности на недвижимостью сохранили также за Полиной Лурье.
Официальное сообщение Верховного суда РФ: “Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно”.
Тем не менее суд сохранил право проживания певицы в спорной квартире до решения суда второй инстанции.
Напомним, что представители Полины Лурье требовали выселить Долину и признать за покупательницей право собственности на квартиру.
Однако адвокат артистки настаивала, что квартира должна остаться в собственности Долиной, а деньги должны возвращать мошенники.
Это дело уже прокомментировал юрист, не участвующий в разбирательстве.
“Проследуют ли по делу Долиной санкции для судьи первой инстанции и состава апелляции? Ведь тупейший довод, что требования по деньгам надо заявлять к мошенникам не только дикость сама по себе — это ещё и по сути установление обязанностей третьей стороны, которая не была привлечена к процессу, то есть грубейшее нарушение норм права. А с учётом масштабов скандала, ещё и повлекшее репутационные потери для института правосудия”, - заявила российская юристка Сталина Гуревич.