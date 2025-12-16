Верховный суд обязал выселить Долину из квартиры

Опубликовано: 16.12.2025 17:43 , Обновлено: 16.12.2025

Верховный суд РФ обязал народную артистку России Ларисы Долину выехать из квартиры. Право собственности на недвижимостью сохранили также за Полиной Лурье.

Официальное сообщение Верховного суда РФ: “Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно”.

Тем не менее суд сохранил право проживания певицы в спорной квартире до решения суда второй инстанции.

Напомним, что представители Полины Лурье требовали выселить Долину и признать за покупательницей право собственности на квартиру.

Однако адвокат артистки настаивала, что квартира должна остаться в собственности Долиной, а деньги должны возвращать мошенники.

Это дело уже прокомментировал юрист, не участвующий в разбирательстве.

“Проследуют ли по делу Долиной санкции для судьи первой инстанции и состава апелляции? Ведь тупейший довод, что требования по деньгам надо заявлять к мошенникам не только дикость сама по себе — это ещё и по сути установление обязанностей третьей стороны, которая не была привлечена к процессу, то есть грубейшее нарушение норм права. А с учётом масштабов скандала, ещё и повлекшее репутационные потери для института правосудия”, - заявила российская юристка Сталина Гуревич.