В России из-за "эффекта Долиной" 3000 семей остались без жилья. Стоит ли бояться белорусам?

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.11.2025 10:48 , Обновлено: 25.11.2025

В соседней России развернулась настоящая драма на рынке недвижимости. Более 3000 семей, в основном молодых, купивших квартиры, остались и без жилья, и с непогашенной ипотекой. Виной тому оказался так называемый «эффект Долиной».

Суть схемы в том, что пенсионеры продают свои квартиры, а затем, иногда спустя год, через суд доказывают, что действовали под давлением мошенников. В свою очередь, сцды часто встают на их сторону, возвращая им жилье. А вот деньги покупателям обратно идут, мягко говоря, плохо — «по копеечке с пенсии». Естественно, такая ситуация заставила нервничать и жителей Беларуси, задающихся вопросом: а у нас такое возможно?

Белорусские суды работают по-другому?

Эксперт по жилой недвижимости Наталья Ливтоская заявила, что в Беларуси суды придерживаются иной логики. «У добросовестных покупателей квартиры не отбирают!» — заявила специалист. Она утверждает, что белорусский суд в первую очередь выясняет ключевые моменты: действительно ли продавец хотел продать квартиру, подтвердил ли он добровольность сделки и получил ли деньги. Если на все вопросы ответ «да», то сделка признается действительной.

«А куда дела деньги с продажи – это уже не предмет рассмотрения. Это предмет отдельного уголовного дела о мошенничестве», - прокомментировала Ливтоская.

Тем временем в России проблема достигла такого масштаба, что ее решением занялись на государственном уровне.

Фракция «Справедливая Россия» уже на следующей неделе планирует внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему. «У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы», — сообщили в пресс-службе. Причем, это не единственная инициатива.

Ранее замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий предложил возвращать право собственности пенсионеру стоит только после полного возврата денег покупателю. Эту идею, кстати, поддержала и судья Верховного суда.

Впрочем, есть и другие меры. К примеру, депутаты предлагают замораживать деньги покупателя на специальном счете на месяц после сделки — на случай, если она будет оспорена. Также появились предложения об обязательном нотариальном заверении и страховании подобных сделок. Однако такой способ приведет к росту цен на квадраты.

Что такое «эффект Долиной»?

Это мошенническая схема, названная по имени певицы Ларисы Долиной, которая через суд вернула себе проданную квартиру, заявив, что стала жертвой аферистов. После этого случая, создавшего судебный прецедент, мошенники придумали схему, которая и стала массовой. «Продавец», часто пенсионер, действуя в сговоре с мошенниками, продает квартиру, а затем оспаривает сделку, чтобы и жилье вернуть, и деньги сохранить.

Так стоит ли бояться белорусам?

Подводя итог, можно сказать, что ситуация в России для многих молодых семей действительно тревожная. Тысячи людей оказались в отчаянном положении из-за изощренной мошеннической схемы. Однако в Беларуси таких случаев зафиксировано не было. Главное требование — чтобы все этапы сделки проходили прозрачно и официально.