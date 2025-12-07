Россияне атаковали соцсети «Человека-паука» Тома Холланда: «Как ты мог!»

Опубликовано: 07.12.2025 09:41 , Обновлено: 07.12.2025

Русскоязычные пользователи заблокированных в России западных соцсетей, по всей видимости, с помощью VPN, обрушились на страницу голливудского актёра Тома Холланда, известного по роли в кинофраншизе о Человеке-пауке.

В комментариях они в “обвинили” актёра в мошенничестве и обмане заслуженной артистки России Ларисы Долиной.

Поводом стал недавний рассказ певицы в эфире российского телеканала о том, как мошенники выманили у неё более 100 млн рублей, вырученных от продажи квартиры. По словам Долиной, злоумышленники убедили её перевести деньги, предъявив паспорт. Зрителей поразило фото в документе: на нём был изображён Том Холланд.

Вот только некоторые из комментариев, которые пользователи оставляли на страницах голливудского артиста:













«Человек-паук: нет пути в квартиру»

«Дружелюбный сосед: поднял бабла, стали другими дела, стали считаться со мной, знают кто теперь я»

«Я конечно всё понимаю, со Стрэнджем намутили с заклинанием, но не до такой же степени. Верни деньги, вернись к добру»

«Том, как ты мог! Мы тебе верили, а теперь рынок вторички влетел!»

«Том, верни Полину Лурье домой! От тебя зависит рынок недвижимости в России!»

Напомним, что Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице её квартиры, Полине Лурье, но сделала это только после того, как та подала в суд. При этом певица предложила возвращать сумму частями, сославшись на отсутствие таких средств.