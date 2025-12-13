МИД РФ обвинил «врагов России» в использовании «дела Долиной»

Опубликовано: 13.12.2025 11:42 , Обновлено: 13.12.2025

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила неких «врагов России» в попытках использовать «феномен Ларисы Долиной» для разжигания социальной розни в стране.

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что хотят с нами сделать наши недруги, наши враги. Очевидно, они хотят, они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет», — заявила Мария Захарова.

По ее словам, инцидент с квартирой Ларисы Долиной, которую та продала, а потом забрала обратно, но деньги покупательнице не вернула, могут использовать для «стравливания» людей в России. А все потому, что «феномен Долиной» затрагивает «глубоко личные ценности», связанные с жильем и семейными интересами.

Захарова при этом не стала оценивать действия заслуженной артистки РФ, которая лишь после подачи иска в суд предложила вернуть деньги, но частями и в неустановленные сроки.

Напомним, что российская певица Лариса Долина согласилась отдать деньги за квартиру, ставшую причиной скандального судебного разбирательства. Условия мирового соглашения, которое предложила певица после того, как пострадавшая девушка подала апелляцию в Верховный суд, раскрыла Светлана Свириденко, адвокат покупательницы Полины Лурье.

Сама же певица впервые с начала скандала дала публичные комментарии.

Долина впервые прокомментировала скандал с квартирой – «Не понимала, как жить дальше»