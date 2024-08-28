Что нужно сделать на Ореховый спас 29 августа 2024 года? Собрали все народные и церковные традиции и запреты

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Опубликовано: 28.08.2024 15:35 , Обновлено: 28.08.2024

В четверг, 29 августа, православные белорусы отмечают Ореховый Спас. В чём суть этого праздника и какие традиции лежат в его истоках? Узнали, как отметить Ореховый Спас и что нельзя делать в этот священный день.

Ореховый Спас, или Спас на орехах, отмечается ежегодно 29 августа (по новому стилю) и является одним из трех Спасов в православной традиции.

[info_b]Все 3 Спаса (медовый, яблочный и ореховый) в православой традиции отмечаются в августе и связаны между собой. Первый, Медовый, отмечают 14 августа, он называется так, потому что в это время у пасечников наступает пора сбора меда. Яблочный Спас приходится на 19 августа, по-церковному это праздник Преображения Господня — считается, что в это время созревают яблоки. А третий Спас (ореховый) отмечают в самом конце месяца.[/info_b]

Корни этого праздника уходят далеко в историю и имеет связь и с языческой традицией празднования конца лета и начала осени. С приходом христианства праздник стал ассоциироваться с благодарностью Богу за урожай. Он посвящён началу сбора урожая орехов, особенно грецких.

Орехи - символ плодородия, изобилия и жизни. Они также могут восприниматься как символ защиты — крепкая оболочка ореха защищает его содержимое, что можно трактовать как защиту семьи и дома.

Сегодня ореховый Спас — это не только религиозный праздник, но и время для семейных встреч. В этот день близкие собираются вместе, чтобы отпраздновать плоды своего труда и поделиться ими друг с другом.

Как отмечают Ореховый спас?

Главная традиция праздника - сбор и освещение поспевших орехов. Также на Ореховый спас пекли хлеб из свежей муки. Именно поэтому ещё одно название празднества - Хлебный Спас. Также издревле на этот праздник было принято торговать льняными полотнами и выращенным урожаем. Уйти с ярмарки без приобретения считалось дурным тоном. Отсюда проистекает ещё одно название праздника — Холщовый Спас.

«Первый Спас на воде стоят, на второй – яблоки едят, на третий – полотна продают да хлеб припасают», - гласит пословица.

Особое внимание в этот праздник уделялось урожаю орехов. Их подавали на стол как в чистом виде, так и в составе блюд. Также дома было принято украшать ветками ореховых деревьев, что символизировало защиту от злых духов и привлекало удачу. В народе в этот день было принято ходить в баню и париться вениками из орешника: поверье гласило, что он защищает от болезней.

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Что нельзя делать на Ореховый Спас?

В этот день не принято заниматься стиркой и уборкой. Все подобные дела нужно успеть сделать до празднества. Согласно примете, тех, кто нарушает эту традицию ожидают финансовые трудности.

В этот день нельзя ругаться и ссориться с близкими и отказывать кому-либо в помощи. В противном случае человека могут ожидать неприятности. Не следует также и переедать в этот день.

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Что нужно делать в этот праздник?

Православные в этот праздник традиционно стремятся посетить богослужение в храме и освятить орехи.

В этот день также можно заняться сбором и заготовкой орехов, грибов, овощей и ягод.

Принято печь хлеб и пирожки, угощать ими близких и соседей

В качестве подарков близким и друзьям можно преподносить орешки, пирожки, полотенца.

Также принято провести этот праздник в кругу близких и друзей. Накройте стол и приготовьте блюда. К процессу можно присоединить и детей.

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Однако праздник считается и вполне благоприятным днём для дальних поездок, путешествий и деловых командировок.

Ореховый Спас хорошо сочетается и с современными тенденциями.

В крупных городах проводятся мастер-классы по приготовлению блюд с использованием орехов, что позволяет людям узнать больше о кулинарных традициях своего региона.

Кроме того, праздник активно обсуждается в социальных сетях, где люди делятся своими рецептами, фотографиями и впечатлениями.

К слову, Ореховый Спас - отличный повод для того, чтобы приготовить блюда и напитки с добавлением орехов.

Так, например, вы можете приготовит настойку из лимонов, имбиря и грецких орехов, о которой ранее писал Telegraf.news.

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Также замечательной идеей блюда к Ореховому Спасу станут запечённые яблоки с грецкими орехами. Узнайте, как их приготовить в рецепте по ссылке ниже.

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