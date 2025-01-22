Что делать, если корни орхидеи сгнили? Нашли 4 способа реанимировать растение

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Опубликовано: 22.01.2025 13:40 , Обновлено: 22.01.2025

За последние десятилетие орхидеи по-настоящему завоевали цветочный рынок белорусов. Элегантные азиатские красавицы - популярный вариант подарка по каждому поводу и теперь орхидеи смотрят из окон буквально каждой пятой квартиры. Однако, несмотря на то что цветок довольно неприхотлив в уходе, избежать некоторых неприятностей, связанных с его выращиванием, удаётся далеко не всегда. Так, иногда корни орхидеи поражает гниль, причём степень повреждения порой так велика, что здоровых корешков попросту не остаётся. Но это не означает, что растение нельзя спасти. Telegraf. News разобрался, как спасти орхидею в такой ситуации, и нашёл 4 эффективных способа реанимации.

Если вдруг вашу орхидеи поразила гниль и корней не осталось, не спешите отчаиваться и расставаться с растением. Эти цветы славятся своим жизнелюбием и умеют выкарабкиваться даже из, казалось бы, совсем безнадёжного положения. Всё, что вам нужно - это терпение и правильный порядок действий.

Почему корни орхидеи загнивают?

Причин, по которой корни орхидеи начинают гнить, может быть несколько. Но чаще всего проблема кроется в неправильном и чрезмерном поливе. Слишком большая влажность и застой воды - благодатная почва для развития бактерий, что и становится причиной загнивания.

Также свою лепту нередко вносят неправильно подобранный грунт. Если он к тому же и утрамбован плотно, и циркуляции воздуха недостаточно, что появление гнили не заставят себя ждать.

Не стоит забывать и о болезнях и вредителях. Грибки и нематоды также в числе причин, которые могут вызвать загнивание корневой системы.

Чтобы помочь орхидее справиться с напастью, следует реагировать быстро и обеспечить должный уход.

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Что делать, если корни сгнили полностью?

В момент, когда проблема обнаружилась, орхидею следует обработать и пересадить в здоровый субстрат.

Иногда может статься, что живых и здоровых корней не осталось вовсе. Не переживайте, даже при таком раскладе орхидею всё ещё можно реанимировать.

Для начала обрежьте все повреждённые корни орхидеи и цветоносы. Они сейчас не нужны цветку и будут только забирать его силы.

Следующая задача - нарастить новые корни. Только тогда растение можно будет вернуть в привычный субстрат и горшок.

Процесс этот длительный и требующий терпения и внимания к растению. Но если всё сделано как нужно, то орхидея благополучно выпустит новые корешки и будет радовать цветением ещё ни один год.

Нарастить корни можно разными способами. Вот какие из них доказали свою эффективность.

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Способ с кокосовым субстратом

Этим методом реанимации поделился в TikTok автор блога “Сам себе агроном”.

Достаньте цветок из “больного” субстрата и удалите все сгнившие коренья. Осмотрите шейку растения и зачистите от подгнивших чешуек. Основание должно быть чистым.

Нижний срез орхидеи присыпьте толчёным активированным углём.

Для наращивания корней следует использовать кокосовый субстрат. Его можно найти в магазинах для растений или на маркетплейсах.

Насыпьте субстрат в прозрачный контейнер с дренажными отверстиями и поместите в него розетку орхидеи.

Закройте контейнер крышкой с дырками или пакетом с отверстиями для вентиляции.

Регулярно увлажняйте субстрат при помощи воды из пульверизатора и ждите. Первый корень может проклюнуться уже через 10 дней

https://www.tiktok.com/@udachnyj1/video/7334570892191649057?q=%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9&t=1737538173427

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Способ с керамзитом, водой и “вверх тормашками”

Ещё три популярных и эффективных метода реанимации орхидеи без коней показала автор популярного Youtube канала про орхидеи Оля Счастлива, которая также имеет блог в Tiktok.

Первый метод предполагает использование керамзита. Насыпьте его в прозрачный горшок для орхидеи и наполовину наполните водой. Разместите розетку растения на ступеньку горшкак, как в видеоролике. Но если такого выступа в горшке нет, то под розетку можно поместить пластиковую пробку. Это нужно для того, чтобы основание оставалось сухим и не загнивало.

Сверху горшок с орхидеи можно прикрыть плёнкой, но стоит проветривать дважды в день, чтобы под ней не образовывался конденсат.

Для реализации второго метода используется всё тот же прозрачный горшок, но его, в принципе, можно заменить банкой или бутылкой. Поместите орхидею без коней вверх тормашками, опустив её листья в ёмкость с водой. Чтобы растение не сваливалось, можно подложить под него палочку для суши.

Меняйте воду каждую неделю. Горшок также можно затянуть пакетом, но не забывать проветривать.

Этот способ особенно хорош для орхидей, у которых совсем нет корней.

Третий метод - размещение орхидеи в кашпо над водой . Как и в случае с керамзитом, важно не содержать основание в сухости. При этом корешки (если имеются хоть какие-то) могут находиться в воде. Заменять воду также следует раз в неделю.

https://www.tiktok.com/@olya_schastlivaya/video/7214786148974005510?q=%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9&t=1737538173427

Когда орхидея нарастит достаточное количество корней, можно переместить её в горшочек с корой и керамзитом. Это должно быть минимум 3 корешка длиной не менее 5 сантиметров.

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