Эти отходы заставят орхидеи ломиться от цветов. Эксперт рассказала, чем подкормить в конце лета

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Опубликовано: 27.08.2024 14:49 , Обновлено: 27.08.2024

Орхидеи хорошо прижились в квартирных условиях и могут радовать своим цветением месяцами. Однако иногда случается так, что желанные бутоны никак не хотят появляться, либо растение цветёт очень скудно. Причин у такого явления может быть несколько, и чаще всего дела кроется в недостатке питательных веществ. Садовод Gardening Olivia поделилась рецептом домашней подкормки, которую необходимо внести в конце августа, чтобы орхидея радовала пышным цветением несколько раз в год.

Нередко для того, чтобы орхидея зацвела, достаточно внести лишь подходящее удобрение. Приготовить такую подкормку можно и самостоятельно, причём без особых затрат, уверена садовод и основатель компании Gardening Olivia.

“Хотите верьте, хотите нет, но банановая кожура может быть потрясающим органическим удобрением, помогающим вашим орхидеям цвести. Кто бы мог подумать, что то, что мы считаем мусором, имеет такую ​​большую ценность для наших растений?”, -рассказала изданию Mirror эксперт.

По её словам, банановая кожура в качестве удобрения позволяет цвести орхидеям регулярно и по несколько раз в год. Причина такого явления кроется в калии, источником которого выступают бананы. Это важное питательное вещество, которое обеспечивает рост и развитие орхидей. Более того, калий повышает устойчивость к болезням, помогает развитию здоровых корней и способствует цветению растения.

«Калий важен для общего здоровья растений и играет ключевую роль в цветении. Он помогает транспортировать углеводы, которые нужны орхидеям для получения энергии для цветения», - подчеркнула садовод.

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Как приготовить подкормку из банановой кожуры?

Чтобы использовать банановую кожуру для удобрения, просто дайте ей высохнуть на воздухе, пока она не станет сухой и хрустящей. После того, как банановая кожура затвердеет, измельчите её до состояния хлебной крошки.

Можно использовать для этой цели кухонный комбайн, но можно сделать это и вручную.

Затем разбросайте банановую крошку вокруг на почве вокруг растения.

«Сухие кожуры будут медленно выделять питательные вещества в почву в течение нескольких месяцев по мере разложения. Мне нравится добавлять новый слой каждые несколько месяцев», - рассказала Оливия

[info_b]Эта подкормка позволит орхидеям цвести больше и давать более здоровые цветы, но делать это нужно умеренно и несколько раз в год, иначе есть риск переудобрить растение.[/info_b]

Эксперт также заметила, что лучшее время для удобрения — конец лета или начало осени. Именно этот период позволит орхидеям нарастить более сильные корни к зиме и вызовет обильное цветение следующей весной.

К слову, банановая кожура не единственная домашняя подкормка, которыми можно удобрить орхидею. Так, вы можете также удобрить растение морковным соком и рисовой водой. Ранее Telegraf.news рассказывал подробнее, как вносить такое удобрение.

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