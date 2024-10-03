Не выбрасывайте косточку авокадо. Вот какие 2 проблемы орхидей решит этот отход

Опубликовано: 03.10.2024 13:36 , Обновлено: 03.10.2024

Огромная косточка авокадо - обязательный атрибут, который остаётся после употребления каждого фрукта. Чаще всего она не находит никакого применения и просто отправляется в мусорное ведро. Однако стоит знать, что в семенах авокадо содержится много полезных веществ, которые можно выгодно использовать. Рассказываем, какую пользу могут принести эти отходы для орхидей и других комнатных растений.

В последние годы авокадо сделало большой рывок в сторону завоевания белорусского рынка. Пользу и вкус фрукта, который ещё совсем недавно казался экзотикой оценили многие, но вот его громадная косточка своего применения чаще всего не находит. А меж тем она - кладезь ценных минералов и витаминов, которые могут помочь многим комнатным растениям и в особенности орхидеям.

Как косточка авокадо действует на орхидею?

Немногие знают, но в составе косточки авокадо калия и фосфора содержится больше, чем в самом фрукте. Эти микроэлементы играют ключевую роль в вопросе роста и развития растений. Так, калий отвечает за процесс фотосинтеза и регулирование водного баланса в цветах, а фосфор способствует развитию корневой системы и цветению растений.

Кроме того, семена авокадо содержат множество антиоксидантов , которые могут защитить растения от окислительного стресса и болезней и поспособствуют их здоровому развитию.

В косточке фрукта нет токсинов и веществ, которые могли бы нанести вред растению и окружающей среде, что делает её идеальным материалом для приготовления натурального удобрения.

Подкормка из косточки авокадо укрепит корневую систему, способствуя обильному цветению и росту листьев орхидеи. Она также подойдёт для папоротников, фикусов и суккулентов (крассула, алоэ, сансевиерия и др.).

Эти отходы заставят орхидеи ломиться от цветов. Эксперт рассказала, чем подкормить в конце лета

Как сделать удобрение из косточки авокадо для орхидеи?

Чтобы приготовить экологическое удобрение для орхидей из косточки авокадо, сначала нужно отделить её от мякоти фрукта. Тщательно промойте её под проточной водой и оставьте сохнуть на несколько дней.

Когда семечка полностью высохнет, измельчите её в мелкий порошок при помощи блендера или тёрки.

Смешайте получившийся порошок с почвой для орхидей. Для одного цветка достаточно столовой ложки такого органического удобрения.

Такое простое удобрение не потребует много времени для приготовления, и при этом оно эффективно и абсолютно безопасно. Попробуйте подкормить свою орхидею таким образом, и оно очень скоро отблагодарит вас цветами.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в последнее десятилетие орхидеи завоевали подоконники практически всех любительниц домашних растений. Однако далеко не каждый цветок радует свою хозяйку пышным цветением каждый сезон. Случается, что орхидея замирает в своём развитии и не показывает ничего, кроме новых зелёных листьев. Как заставить её “проснуться” и выпустить цветоносы? Рассказывали какие домашние подкормки могут помочь растению зацвести.

Почему орхидея выпускает только листья? Вот какие 2 ингредиента «разбудят» цветоносы